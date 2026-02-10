Hlavní témata
dnes 10. února 2026 v 9:54
Čas čtení 1:03
Sofia Angušová

Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova

Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
Zdroj: Fox
Internet znovu řeší starou epizodu Simpsonových. Fanoušci tvrdí, že seriál už v roce 2000 narážel na soukromý ostrov Jeffreyho Epsteina.

Simpsonovi mají na internetu pověst seriálu, který „všechno předvídá“. Když se objeví velký skandál, lidé okamžitě začnou procházet staré epizody, ve kterých by se dala najít jakákoli podobnost s realitou.

Nejnovější taková teorie souvisí s epizodou 12. série, ve které Homer Simpson vystupuje pod přezdívkou Mr. X a provozuje bulvární web. V jednom z vymyšlených titulků zazní věta o „šílených úchylech na nějakém ostrově, kteří tajně řídí svět“. Právě tuto hlášku dnes lidé na sociálních sítích spojují s Epsteinovým ostrovem, informuje web Hindustan Times.

Podle fanoušků jde o další příklad toho, že Simpsonovi „něco naznačili“ dávno předtím, než se Epsteinův případ dostal na veřejnost. Problém však je, že celý vtip v epizodě stojí na tom, že Homer si všechno vymýšlí. Děj paroduje bulvární weby, které šíří šokující lži jen proto, aby přilákaly pozornost.

Do celé teorie se zároveň přimíchaly i nově zveřejněné Epsteinovy spisy, ve kterých se objevilo i jméno tvůrce Simpsonů Matta Groeninga. V dokumentech však není žádné obvinění z protiprávního jednání vůči Groeningovi a jeho jméno se objevuje spíše v souvislosti se známostmi než s jakoukoli trestnou činností.

Samotní tvůrci Simpsonů podobné teorie dlouhodobě odmítají. Podle nich nejde o předpovídání budoucnosti, ale o prostou náhodu.

FILMY & SERIÁLY
