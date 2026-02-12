Láska kvete i online, hlavně na Valentýna.
Valentýn v Česku není svátkem velkých gest ani masového hledání partnera*partnerky. Přesto ale existuje skupina lidí, na které funguje – aktivní uživatele a uživatelky online seznamek a seznamovacích aplikací. Podle dat Visa Consulting & Analytics (VCA)* právě u nich dochází v únoru k největšímu nárůstu aktivity i plateb v celém roce. Únor 2025 patřil mezi nejživější období nejen v Česku, ale i v celém regionu střední a východní Evropy, a to i přesto, že se jedná o nejkratší měsíc.
Na online seznamkách se drží loajální uživatelstvo
Seznamování online je dnes běžnou součástí života mnoha lidí. Když dříve pandemie přesunula potkávání se do online prostředí, zvýšená aktivita pak přetrvávala do začátku roku 2023. Po dvou letech odešli příležitostní uživatelé a uživatelky a zůstala menší, ale stabilnější skupina těch, kteří seznamovací aplikace využívají dlouhodobě. U tohoto loajálního uživatelstva v roce 2025 vzrostl jak počet transakcí, tak průměrná útrata. Valentýnské online randění tedy znamená méně uživatelů, ale výrazně vyšší zapojení i ochota utrácet.
Obecný vliv Valentýna na motivaci všech Čechů a Češek k jakémukoliv seznamování je ale mírnější**. Svátek nejvíce povzbuzuje mladé dospělé ve věku 27 – 35 let (14 %). Téměř polovina Čechů a Češek (49 %) už totiž žije v manželství či partnerském vztahu. Přibližně pětina je single (21 %), přičemž nejvíce nezadaných je mezi mladými dospělými (18 – 26 let, 36 %).
Seznamku vyzkoušela více než polovina lidí
Více než polovina respondentů a respondentek využila online seznamky či seznamovací aplikace (51 %), ale jen čtvrtina z nich za ně někdy zaplatila (25 %). Zatímco uživatelstvo ve věku 27 – 35 let má nejvíce zkušeností s užíváním online seznamovacích nástrojů (66 % je použilo), za placené služby jsou ochotnější zaplatit lidé ve středním věku (54 – 65 let, 28 %). Přes sociální sítě, seznamovací weby a fóra si polovičku našel už každý šestý (17 %) a nejvyšší podíl těch, kdo se s partnerem seznámili takto přes internet, je ve věku 45 – 53 let (22 %). Přes mobilní seznamovací aplikace vzniklo paradoxně nejméně párů (7 %). Nejčastější je seznámení osobně – přes přátele (22 %) nebo práci (17 %).
Na prvním rande Češi a Češky preferují nenucený formát: procházky (41 %), káva či čaj (28 %) umožňující přirozený rozhovor. Večeře v restauraci patří mezi doplňkové možnosti (10 %) a potkávání v klubu zůstává okrajové (5 %).
Riziko podvodů je stále aktuální
Přestože je online seznamování dnes běžné, přináší i riziko podvodů. Pachatelé a pachatelky romantických podvodů využívají stále sofistikovanější metody, včetně umělé inteligence, aby působili důvěryhodně, vytvářeli falešnou blízkost a manipulovali oběti. Proto je důležité zůstat obezřetný*obezřetná. Mezi běžné varovné signály romantického podvodu patří:
- žádosti o peníze od někoho, koho jsi osobně nepoznal*a (zejména pokud tvrdí, že je to naléhavé/na poslední chvíli)
- nesrovnalosti v jejich osobním příběhu
- příliš rychlé sdílení osobních údajů (hlavně tragických příběhů, které mají vyvolat soucit a finanční podporu)
- neochota setkat se osobně nebo vidět se přes videohovor (i přes tvrzení, že by se potkat chtěli)
- tvrzení, že mají vysoký příjem nebo očekávají velký finanční zisk, ale nemají přístup ke krátkodobým finančním prostředkům
- příliš krásné fotografie anebo pouze jedna nebo dvě fotografie v profilu na seznamce (většina upřímných, opravdových lidí nahrává mix profesionálních a osobních fotografií)
Ve všech případech je vhodné ověřit identitu dané osoby z nezávislých zdrojů. Například kontrolou jejích fotografií pomocí reverzního vyhledávání obrázků – pro ujištění, že je daná osoba neukradla někomu jinému. Zbystři také pokud se vztah vyvíjí příliš rychle (například když protějšek řekne „miluji tě“ velmi brzy). Důležité je si pamatovat, že zločinci jsou mistři manipulace a záměrně se tváří zranitelně, aby si získali důvěru.
* Zdroj dat: VisaNet, segmentace seznamovacích aplikací, region střední a východní Evropy, 2023–2025.
** Zdroj dat: Průzkum pro Visa provedla agentura Instant Research na reprezentativním vzorku více než 1 000 respondentů napříč věkem, vzděláním a regiony.