Forbes Travel Guide (FTG) oznámil ve středu vítěze Star Awards 2026.
Hotel W Prague získal čtyřhvězdičkové ocenění v rámci Forbes Travel Guide Star Awards 2026, jednoho z nejprestižnějších globálních hodnocení v oblasti luxusního cestování. Výsledky byly zveřejněny na webu ForbesTravelGuide.com, kde se W Prague zařadil mezi mezinárodně oceněné hotely.
Hotel se nachází na Václavském náměstí a vdechl nový život ikonickému Grand Hotelu Evropa. Kombinuje historické prvky s progresivním designem a moderním přístupem k luxusnímu ubytování. Pouhý rok po otevření tak získal významné mezinárodní uznání, které podle Forbes Travel Guide odráží vysokou úroveň služeb a důraz na detail.
W Prague nabízí 161 pokojů včetně 23 apartmá, která propojují secesní dědictví budovy s výraznou barevností a současnou estetikou. Součástí hotelu je také pět restaurací a barů a rozlehlé AWAY Spa o ploše přes 600 m².
„Získání čtyřhvězdičkového hodnocení Forbes Travel Guide pouhý rok po otevření představuje pro W Prague mimořádný milník. Toto ocenění potvrzuje nasazení našeho týmu i náš závazek poskytovat výjimečnou, světovou úroveň pohostinnosti v samotném srdci Prahy. Jsem nesmírně hrdý na celý náš tým i na standard, který dlouhodobě nastavujeme,“ uvedl Tarek Dallal, generální ředitel hotelu W Prague.