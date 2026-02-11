„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila

Norský biatlonista Sturla Holm Lægreid se postaral o jeden z nejbizarnějších momentů letošních zimních olympijských her.
Krátce po zisku bronzové medaile v závodě na 20 kilometrů se olympionik Lægreid v živém televizním rozhovoru přiznal k tomu, že podvedl svou přítelkyni. Informoval o tom The Guardian.
„Existuje někdo, s kým bych se chtěl o radost podělit, ale nejspíš se dnes ani nedívala,“ řekl Lægreid v úterý poté, co doběhl třetí za Johanem-Olavem Botnem a Francouzem Éricem Perrotem.
„Před půl rokem jsem potkal lásku svého života – nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal největší chybu v životě a podvedl jsem ji. Před týdnem jsem se přiznal a byl to nejhorší týden v životě. Byla pro mě jako zlatá medaile,“ uvedl biatlonista.
Dodal také, že i přes sportovní úspěchy pro něj byla v posledních dnech osobní situace důležitější než samotné závody.
Krátce poté se k celé situaci vyjádřila i samotná expřítelkyně, která si přála zůstat anonymní. „Je těžké odpustit, i po takovém veřejném vyznání lásky před celým světem. Nechtěla jsem se dostat do této situace a je těžké v ní být. Byli jsme v kontaktu a on zná mé pocity ohledně této záležitosti,“ uvedla pro norský deník VG.