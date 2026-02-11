Hlavní témata
dnes 11. února 2026 v 16:18
Čas čtení 0:51
Anja Samardžija

Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku

Touha po mateřství a hledání vlastní identity. Nový dokument odhaluje, jak náročné je být fotbalistkou v Česku
Zdroj: TV Nova/ propagační materiál
Televize Nova představuje nový dokumentární cyklus a Oneplay Originál Bohyně Slavie, který divákům a divačkám přiblíží extrémně náročnou sezónu mistryň ženského fotbalového týmu SK Slavia Praha.

Čtyřdílnou sérii Bohyně Slavie budou moci předplatitelé a předplatitelky Oneplay zhlédnout celou naráz od 20. února.

Dokument ve čtyřech dílech ukáže rok života klubu i hráček. Mimo jiné se v něm objeví témata jako touha po mateřství, hledání vlastní identity, láska mezi Slávistkou a Sparťanem nebo dokonce případ tajných nahrávek ze sprch.

„V sérii našim divákům přinášíme nejen napínavá fotbalová utkání, ale hlavně silné ženské příběhy slávistických hráček, ve kterých se může najít každá dívka či žena. Je u Gábiny Šlajsové silnější touha mít dítě nebo hrát fotbal? Najde v sobě Jana Žufánková sílu odpustit trenérovi, který si ji tajně natáčel ve sprše? Jak se Kateřina Svitková popasuje s tím, že některým mužům vadí, když žena komentuje fotbal? A proč měla Bára Votíková v dětství mužské vzory,“ přibližuje děj kreativní producentka Oneplay Erika Hníková.

„Překvapilo mě, kolik musejí holky obětovat, aby mohly hrát na tak vysoké úrovni i s vědomím, že je to do dalšího života nezajistí. Samozřejmě mi vyrazily dech i předsudky široké veřejnosti,“ vyjádřil se i režisér Tomáš Klein.

„V průběhu natáčení jsem si tak uvědomila, že na to, že některým hráčkám není ještě ani pětadvacet, řeší problémy, o kterých jejich vrstevnice nemají tušení. Setkali jsme se s velkým množstvím nevole, že ženy hrají fotbal,“ dodala režisérka Linda Kallistová Jablonská.

Doporučeno
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu 11. února 2026 v 7:49
Doporučeno
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu 10. února 2026 v 14:24
Doporučeno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat 9. února 2026 v 21:01
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
