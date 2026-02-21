Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 21. února 2026 v 11:00
Čas čtení 2:28
Richard Balog

Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov

Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Architekti vdýchli atraktívnemu prvorepublikovému bývaniu nový príbeh aj funkciu.

Bývanie s dušou, do ktorého sme sa zamilovali na prvý pohľad – takto by sme v stručnosti opísali projekt kompletnej rekonštrukcie a modernizácie vily z 30. rokov 20. storočia v pražskej štvrti Vinohrady. Autorom je architekt Martin Hajný z Atelier Hajný, ktorému asistovala Markéta Šornová.

Obrovský prvorepublikový dom s úžitkovou plochou 480 štvorcových metrov sa nachádza v pamiatkovej zóne a je súčasťou vilovej kolónie, ktorú v roku 1912 založilo Stavebné družstvo pražských novinárov a spisovateľov. Zastavaná plocha je približne 180 štvorcových metrov.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Praha, Vinohrady, Atelier Hajný
Zdroj: Radek Šrettr Úlehla
Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky 14. února 2026 v 12:36
Doporučeno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART
Doporučujeme
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
před 3 dny
Storky
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 5 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Česko Donald Trump Politika
Více
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 2 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Filmy a Seriály
dnes v 07:49
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Hra s názvem Game of Thrones: The Mad King bude mít premiéru letos v létě v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu nad Avonou, rodišti samotného Williama Shakespeara.
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
dnes v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
včera v 06:39
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse