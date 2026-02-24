Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?

Aj keď to vyzerá, že prekoncepčné zdravie je len nový wellness trend zo sociálnych sietí, nie je to úplne tak. Na túto tému sa čoraz častejšie pozerajú aj odborníci.
Možno ťa to prekvapuje, ale vývin dieťaťa sa do istej miery začína ešte pred jeho počatím. To znamená, že predtým, než sa rozhodneš pre dieťa, tvoje životné rozhodnutia, ako sú strava, pohyb, stres či iné faktory, môžu ovplyvniť zdravie budúcich detí.
Inak povedané, nie je na škodu zamyslieť sa nad svojím životným štýlom. Dokonca je to téma, ktorá začala trendovať aj na TikToku.
@kaylieestewart Don’t usually open up this much on online but I’m excited to share this journey & let’s start PREPPING!! Any advice or product recommendations for this prep I would appreciate ♥️ 🍼🏃🏻♀️ #preconception #preppingforpregnancy #futuremom #healthgoals #motherhood ♬ original sound - Feelingblew
V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, aké faktory môžu mať vplyv na budúce tehotenstvo.
Prečo je zdravie pred počatím dôležité
Prehľadové štúdie z posledných rokov ukazujú, že metabolické zdravie rodičov (napríklad obezita či cukrovka), fajčenie alebo dlhodobý zápal v tele môžu ovplyvniť vývoj dieťaťa už v jeho úplne prvých štádiách. Dokonca, existuje aj koncept DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease – Vývojové pôvody zdravia a chorôb), podľa ktorého podmienky v úplne skorých fázach vývoja môžu ovplyvniť riziko ochorení v dospelosti. Zjednodušene povedané, telo si údajne „pamätá“, v akých podmienkach vzniklo.
Ako sa môže pripraviť budúca mama
Najsilnejší dôkaz máme pri kyseline listovej. Je to jedna z mála vecí, na ktorej sa zhodujú takmer všetky medzinárodné zdravotnícke organizácie. Užívanie 400 mikrogramov kyseliny listovej denne ešte pred otehotnením dokázateľne znižuje riziko vážnych vývojových chýb nervovej sústavy. Preto sa odporúča začať aspoň 1 – 3 mesiace pred plánovaným počatím.
Výskumy ukazujú, že aj hmotnosť a metabolické zdravie ženy pred tehotenstvom zohrávajú úlohu. Obezita pred otehotnením je spájaná so zvýšeným rizikom „tehotenskej cukrovky“ či vyššej pôrodnej hmotnosti dieťaťa.
- stabilnej hmotnosti
- vyváženej strave
- pravidelnom pohybe
- riešení chronických problémov ešte pred otehotnením
Zdravie otca je dôležitejšie, než si myslíme
Táto téma sa často podceňuje a príprava na dieťa je skôr vnímaná ako „ženská záležitosť“. Spermie sa vyvíjajú 64 dní. To znamená, že životný štýl muža v tomto období môže ovplyvniť ich kvalitu. Štúdie naznačujú, že obezita, fajčenie či nadmerný alkohol môžu zhoršovať kvalitu spermií a meniť ich biologické nastavenie. A to môže mať vplyv aj na budúci vývoj dieťaťa.
Niektoré štúdie ukazujú, že pravidelný pohyb / aktívny životný štýl môže zvýšiť šancu na tehotenstvo. Pravdepodobne preto, že znižuje zápal a oxidačný stres a zlepšuje kvalitu spermií. Zároveň však nie je isté, že viac pohybu automaticky znamená vyššiu šancu na bábätko – výsledky sa líšia podľa typu tréningu a zdravotného stavu páru.
Rovnako ako u žien, sú aktívny pohyb a zdravá telesná hmotnosť dôležité faktory, ktoré by sa rozhodne nemali zanedbávať.
Aj vitamín D zohráva rolu v mužskej plodnosti. Niektoré štúdie naznačujú, že nízka hladina vitamínu D môže súvisieť s nižšou kvalitou spermií a hormonálnou nerovnováhou. To však neznamená, že každý muž potrebuje tento doplnok – skôr má zmysel všímať si jeho hladinu a riešiť prípadný deficit.
Koenzým Q10 je jeden z najčastejšie skúmaných doplnkov pri mužskej plodnosti. Spermie sú citlivé na oxidačný stres a koenzým Q10 sa podieľa na tvorbe energie v bunkách aj na ochrane pred ich poškodením. Výskumy naznačujú, že u niektorých mužov môže užívanie tohto doplnku zlepšiť parametre spermií, najmä ich pohyblivosť.
V neposlednom rade zinok patrí medzi minerály, ktoré sa pri mužskej plodnosti spomínajú tiež často – prehľadové štúdie ho spájajú s tvorbou spermií a ich kvalitou, pričom problémy môže robiť najmä nedostatok zinku.
Stres, spánok a psychická pohoda oboch partnerov
Stres nie je len záležitosťou psychiky. Ak je dlhodobo vysoký, telo ho vníma aj fyzicky a môže ovplyvňovať hormonálnu rovnováhu. Výskumy naznačujú, že vyššia miera stresu ešte pred počatím sa môže spájať s tým, že páru trvá dlhšie, kým sa mu podarí otehotnieť.
Zároveň existujú prehľadové štúdie, podľa ktorých dlhodobý stres počas tehotenstva súvisí so zmenami vo vývine nervovej sústavy dieťaťa. Nie je však hneď dôvod na paniku. Neznamená to, že každý stres spôsobí problém, no chronický tlak bez regenerácie môže mať na telo väčší vplyv, než si uvedomujeme. Preto má zmysel riešiť psychickú pohodu ešte pred počatím aj počas tehotenstva.
Jednoducho povedané: nezanedbávaj kvalitný spánok, dopraj si viac regenerácie a snaž sa obmedziť dlhodobý stres. Najlepšou stratégiou proti stresu je režim – pravidelný spánok, pohyb a oddych – nie doplnky výživy. Ale ak chceš siahnuť po niečom podpornom, rozumnou voľbou môže byť napríklad magnézium, ktoré môže pomôcť s uvoľnením a kvalitou spánku.
