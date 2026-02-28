Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu

Pociťuješ niektorý z týchto príznakov?
Cítiš sa dlhodobo bez energie, horšie spíš alebo si všímaš, že tvoj bežný tréning už neprináša rovnaké výsledky ako kedysi? Veľa ľudí tieto zmeny pripisuje stresu alebo veku, no v niektorých prípadoch môže ísť aj o pokles testosterónu. Tento hormón totiž neovplyvňuje len chuť na sex, ale aj kvalitu spánku, náladu, schopnosť regenerácie či rast svalovej hmoty.
Hladina testosterónu počas života prirodzene kolíše a mierny pokles je teda úplne prirodzený. Ak sa však pridajú viaceré nepríjemné symptómy, môže ísť o stav označovaný ako mužský hypogonadizmus — teda situáciu, keď semenníky neprodukujú dostatok hormónu.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ako sa prejavuje nízka hladina testosterónu
Nízky testosterón sa neprejavuje len poklesom libida, hoci práve ten býva jedným z prvých signálov, ktoré si muži všimnú. Objaviť sa môžu aj problémy s erekciou, znížený počet spermií či dokonca návaly tepla. Niektorí si všimnú rednutie ochlpenia v podpazuší alebo v intímnych partiách a v pokročilejších prípadoch môže dôjsť aj k zmenšeniu semenníkov.
@theirishgp Men. Are you feeling fatigued or suffering from a low libido? Could it be your testosterone? 🚹 Here are some important signs to look out for. **For educational purposes only. Cannot respond to clinical queries** #testosterone #testosteronebooster #testosteronetherapy #menshealth #hairloss #muscle #stress #anxiety #theirishgp #gp #doctor #dr #md #medicine #medical ♬ original sound - theirishgp
Príznaky však často zasahujú aj psychiku a celkový výkon počas dňa. Typická je dlhodobá únava, horšia koncentrácia, problémy s pamäťou alebo depresívna nálada. Telo môže reagovať nárastom tuku, poklesom svalovej hmoty a sily či nižšou výdržou pri športe. Niektorí muži zaznamenajú aj zväčšenie prsného tkaniva, čo súvisí so zmenami hormonálnej rovnováhy.
Hladinu testosterónu ovplyvňuje vek, hmotnosť aj stres
Testosterón sa podieľa na budovaní svalovej hmoty, ovplyvňuje hustotu kostí, tvorbu červených krviniek a má vplyv aj na náladu či motiváciu. Stabilná hladina testosterónu môže pomáhať udržiavať energiu počas dňa a podporovať regeneráciu po fyzickej záťaži.
Produkciu testosterónu riadi celý hormonálny systém – od mozgu až po semenníky. Významnú rolu zohráva genetika a vek, no podľa odborníkov ju ovplyvňujú aj faktory ako kvalita spánku, telesná hmotnosť, stres či niektoré ochorenia.
@drjeremylondon The importance of testosterone for men and women #hearthealth #doctor #testosterone #trt #fypシ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD
Svoje robia aj každodenné návyky. Nedostatok pohybu, nepravidelný režim alebo vysoká hladina stresového hormónu kortizolu môžu narušiť hormonálnu rovnováhu. Preto sa pri hodnotení testosterónu nepozerá len na čísla z laboratória, ale aj na celkový kontext – spánok, regeneráciu či psychickú záťaž.
Ako zvýšiť hladinu testosterónu
Hladinu testosterónu neovplyvňuje len vek, ale aj každodenné návyky ako spánok, pohyb, strava či zvládanie stresu. Dobrou správou je, že práve úprava životného štýlu patrí medzi najprirodzenejšie spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu a celkovú vitalitu.
😴 Vyspi sa na to
Jednou z najčastejších príčin nízkej hladiny testosterónu je nekvalitný alebo krátky spánok. Testosterón sa totiž tvorí najmä počas noci a jeho prirodzený denný rytmus je úzko prepojený so spánkovými cyklami.
Pomôcť ti môže:
👉 Magnesium Chelate Bisglycinate (od 7,90 €)
👉 bylinné kvapky Valeriána lekárska (4,70 €)
💪 Hýb sa
Pravidelný silový tréning patrí medzi najlepšie preskúmané prirodzené spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu. Nemusí ísť o extrémne výkony – dôležitá je konzistentnosť, postupné zvyšovanie záťaže a dostatok regenerácie.
Pravidelný tréning pomáha znižovať aj množstvo brušného tuku. Čím viac tuku v oblasti brucha máš, tým viac sa časť testosterónu premieňa na estrogén, čo môže znižovať jeho hladinu. Keď teda znižuješ tuk pohybom a zdravým životným štýlom, pomáhaš tým aj lepšej hormonálnej rovnováhe a udržaniu prirodzene vyššej hladiny testosterónu.
S budovaním svalovej hmoty ti môže pomôcť:
👉 GymBeam srvátkový proteín (od 24,40 €)
👉 GymBeam 100 % Kreatín monohydrát (od 7,50€)
@doac.clips Best ways to increase testosterone naturally✍️@Steven Bartlett #diaryofaceo #foryou #foryoupage #podcast #podcastclips #fyp #diaryofaceopodcast #stevenbartlett ♬ original sound - The Diary Of A CEO
👀 Pozri sa na svoj tanier
Nevhodný jedálniček môže prispievať k viacerým zdravotným problémom a zároveň narúšať hormonálnu rovnováhu u mužov, preto sa odporúča obmedziť nadbytok cukru, kofeínu, priemyselne spracovaných potravín či veľké množstvo živočíšnych tukov a mliečnych výrobkov.
Pozor si treba dať aj na potravinové farbivá a častú konzumáciu červeného mäsa. Naopak, vhodné je zaradiť viac pestrofarebného ovocia a zeleniny, vlákninu, zelený čaj alebo orechy.
Nezabúdaj na vitamíny a minerály. Niektoré štúdie naznačujú súvislosť medzi užívaním vybraných bylín, vitamínov či minerálov – napríklad ashwagandhy, vitamínu D alebo zinku – a podporou prirodzenej hormonálnej rovnováhy. Ak do svojho jedálnička tieto doplnky stravy zaradíš, určite tým nič nepokazíš.
Pomôcť ti môže:
👉 AlphaMale TestoBooster (15,50 €)
👉 GymBeam Ashwagandha 500 mg (od 8,90 €)
👉 GymBeam Vitamin D3 2000 IU (3,30 €)
👉 MedPharma Zinok 25mg Forte (4,70 €)
@magnoliapharmacy Increase testosterone levels naturally with these top tips💪 #testosterone #boosttestosterone #hormonebalance #pharmacist #magnoliarx ♬ original sound - Magnolia Pharmacy
😎 Take it easy
Dlhodobo zvýšená hladina stresového hormónu kortizolu môže narúšať prirodzenú hormonálnu rovnováhu a negatívne ovplyvňovať tvorbu testosterónu. Chronický stres zároveň zhoršuje kvalitu spánku, regeneráciu aj celkovú energiu počas dňa. Pomôcť môžu pravidelný pohyb, vedomé dýchanie, relaxačné techniky alebo jednoduché návyky ako obmedzenie práce večer a viac času na oddych.
Pomôcť ti môže:
👉 aróma difuzér v kombinácii s prírodnými esenciálnymi olejmi (32,90 €)
👉 Allnature Stres výživový doplnok vo forme tabliet (5,89 €)
@diaryofaceohub Dr Sara Gottfried explains the affects cortisol has on the body ##stress##stressed##stress##anxiety##cortisol##hormones##doctor##health ♬ original sound - diaryofaceohub