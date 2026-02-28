Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 28. února 2026 v 13:00
Čas čtení 3:38

Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu

Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
Zdroj: Unsplash/Jorge Franganillo
Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pociťuješ niektorý z týchto príznakov?

Cítiš sa dlhodobo bez energie, horšie spíš alebo si všímaš, že tvoj bežný tréning už neprináša rovnaké výsledky ako kedysi? Veľa ľudí tieto zmeny pripisuje stresu alebo veku, no v niektorých prípadoch môže ísť aj o pokles testosterónu. Tento hormón totiž neovplyvňuje len chuť na sex, ale aj kvalitu spánku, náladu, schopnosť regenerácie či rast svalovej hmoty.

Hladina testosterónu počas života prirodzene kolíše a mierny pokles je teda úplne prirodzený. Ak sa však pridajú viaceré nepríjemné symptómy, môže ísť o stav označovaný ako mužský hypogonadizmus — teda situáciu, keď semenníky neprodukujú dostatok hormónu.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ako sa prejavuje nízka hladina testosterónu

Nízky testosterón sa neprejavuje len poklesom libida, hoci práve ten býva jedným z prvých signálov, ktoré si muži všimnú. Objaviť sa môžu aj problémy s erekciou, znížený počet spermií či dokonca návaly tepla. Niektorí si všimnú rednutie ochlpenia v podpazuší alebo v intímnych partiách a v pokročilejších prípadoch môže dôjsť aj k zmenšeniu semenníkov.

@theirishgp Men. Are you feeling fatigued or suffering from a low libido? Could it be your testosterone? 🚹 Here are some important signs to look out for. **For educational purposes only. Cannot respond to clinical queries** #testosterone #testosteronebooster #testosteronetherapy #menshealth #hairloss #muscle #stress #anxiety #theirishgp #gp #doctor #dr #md #medicine #medical ♬ original sound - theirishgp

Príznaky však často zasahujú aj psychiku a celkový výkon počas dňa. Typická je dlhodobá únava, horšia koncentrácia, problémy s pamäťou alebo depresívna nálada. Telo môže reagovať nárastom tuku, poklesom svalovej hmoty a sily či nižšou výdržou pri športe. Niektorí muži zaznamenajú aj zväčšenie prsného tkaniva, čo súvisí so zmenami hormonálnej rovnováhy.

Dôležité je vedieť, že jednotlivé symptómy samy o sebe ešte nemusia znamenať hormonálny problém. Podobne sa môže prejaviť stres, nedostatok spánku alebo iné zdravotné ťažkosti, preto má definitívnu odpoveď vždy až odborné vyšetrenie.

Hladinu testosterónu ovplyvňuje vek, hmotnosť aj stres

Testosterón sa podieľa na budovaní svalovej hmoty, ovplyvňuje hustotu kostí, tvorbu červených krviniek a má vplyv aj na náladu či motiváciu. Stabilná hladina testosterónu môže pomáhať udržiavať energiu počas dňa a podporovať regeneráciu po fyzickej záťaži.

Produkciu testosterónu riadi celý hormonálny systém – od mozgu až po semenníky. Významnú rolu zohráva genetika a vek, no podľa odborníkov ju ovplyvňujú aj faktory ako kvalita spánku, telesná hmotnosť, stres či niektoré ochorenia. 

@drjeremylondon The importance of testosterone for men and women #hearthealth #doctor #testosterone #trt #fypシ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

Svoje robia aj každodenné návyky. Nedostatok pohybu, nepravidelný režim alebo vysoká hladina stresového hormónu kortizolu môžu narušiť hormonálnu rovnováhu. Preto sa pri hodnotení testosterónu nepozerá len na čísla z laboratória, ale aj na celkový kontext – spánok, regeneráciu či psychickú záťaž.

Ako zvýšiť hladinu testosterónu

Hladinu testosterónu neovplyvňuje len vek, ale aj každodenné návyky ako spánok, pohyb, strava či zvládanie stresu. Dobrou správou je, že práve úprava životného štýlu patrí medzi najprirodzenejšie spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu a celkovú vitalitu.

😴 Vyspi sa na to

Jednou z najčastejších príčin nízkej hladiny testosterónu je nekvalitný alebo krátky spánok. Testosterón sa totiž tvorí najmä počas noci a jeho prirodzený denný rytmus je úzko prepojený so spánkovými cyklami. 

Pomôcť ti môže:

👉 Magnesium Chelate Bisglycinate (od 7,90 €)
👉 bylinné kvapky Valeriána lekárska (4,70 €)

💪 Hýb sa

Pravidelný silový tréning patrí medzi najlepšie preskúmané prirodzené spôsoby, ako podporiť hormonálnu rovnováhu. Nemusí ísť o extrémne výkony – dôležitá je konzistentnosť, postupné zvyšovanie záťaže a dostatok regenerácie. 

Pravidelný tréning pomáha znižovať aj množstvo brušného tuku.  Čím viac tuku v oblasti brucha máš, tým viac sa časť testosterónu premieňa na estrogén, čo môže znižovať jeho hladinu. Keď teda znižuješ tuk pohybom a zdravým životným štýlom, pomáhaš tým aj lepšej hormonálnej rovnováhe a udržaniu prirodzene vyššej hladiny testosterónu.

S budovaním svalovej hmoty ti môže pomôcť:

👉 GymBeam srvátkový proteín (od 24,40 €)
👉 GymBeam 100 % Kreatín monohydrát (od 7,50€)

@doac.clips Best ways to increase testosterone naturally✍️@Steven Bartlett #diaryofaceo #foryou #foryoupage #podcast #podcastclips #fyp #diaryofaceopodcast #stevenbartlett ♬ original sound - The Diary Of A CEO

👀 Pozri sa na svoj tanier

Nevhodný jedálniček môže prispievať k viacerým zdravotným problémom a zároveň narúšať hormonálnu rovnováhu u mužov, preto sa odporúča obmedziť nadbytok cukru, kofeínu, priemyselne spracovaných potravín či veľké množstvo živočíšnych tukov a mliečnych výrobkov.

Pozor si treba dať aj na potravinové farbivá a častú konzumáciu červeného mäsa. Naopak, vhodné je zaradiť viac pestrofarebného ovocia a zeleniny, vlákninu, zelený čaj alebo orechy.

Nezabúdaj na vitamíny a minerály. Niektoré štúdie naznačujú súvislosť medzi užívaním vybraných bylín, vitamínov či minerálov – napríklad ashwagandhy, vitamínu D alebo zinku – a podporou prirodzenej hormonálnej rovnováhy. Ak do svojho jedálnička tieto doplnky stravy zaradíš, určite tým nič nepokazíš.

Pomôcť ti môže:

👉 AlphaMale TestoBooster (15,50 €)
👉 GymBeam Ashwagandha 500 mg (od 8,90 €)
👉 GymBeam Vitamin D3 2000 IU (3,30 €)
👉 MedPharma Zinok 25mg Forte (4,70 €)

@magnoliapharmacy Increase testosterone levels naturally with these top tips💪 #testosterone #boosttestosterone #hormonebalance #pharmacist #magnoliarx ♬ original sound - Magnolia Pharmacy

😎 Take it easy

Dlhodobo zvýšená hladina stresového hormónu kortizolu môže narúšať prirodzenú hormonálnu rovnováhu a negatívne ovplyvňovať tvorbu testosterónu. Chronický stres zároveň zhoršuje kvalitu spánku, regeneráciu aj celkovú energiu počas dňa. Pomôcť môžu pravidelný pohyb, vedomé dýchanie, relaxačné techniky alebo jednoduché návyky ako obmedzenie práce večer a viac času na oddych.

Ako zistíš, či nemáš zvýšenú hladinu stresového hormónu? Prečítaj si náš článok o príznakoch zvýšenej hladiny kortizolu.

Pomôcť ti môže:
 👉 aróma difuzér  v kombinácii s prírodnými esenciálnymi olejmi (32,90 €)
👉 Allnature Stres výživový doplnok vo forme tabliet (5,89 €)

@diaryofaceohub Dr Sara Gottfried explains the affects cortisol has on the body ##stress##stressed##stress##anxiety##cortisol##hormones##doctor##health ♬ original sound - diaryofaceohub
Doporučeno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat 15. února 2026 v 17:00
Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVIE
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
24. 2. 2026 8:39
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
dnes v 09:30
Storky
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Lifestyle news
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 2 hodinami
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před 3 hodinami
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
dnes v 12:12
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
dnes v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
včera v 16:58 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
včera v 15:22
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
včera v 13:39
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
včera v 12:33
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
včera v 10:52
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Írán Izrael Zahraničí
Více
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
před 37 minutami
Írán hlásí smrt dvou klíčových generálů. Zahynout měli ministr obrany i velitel gard
před hodinou
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
před hodinou

Více z tématu Zdraví

Všechno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
před 3 dny
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
18. 2. 2026 13:00
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
14. 2. 2026 17:11
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
12. 2. 2026 8:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
dnes v 11:00
Nejúspěšnější český MMA bojovník Jiří Procházka se 11. dubna na turnaji UFC 327 v Miami utká o titul polotěžké váhy. Jeho protivníkem bude Novozélanďan Carlos Ulberg.
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
dnes v 09:30
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
dnes v 07:54
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
včera v 17:30
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
včera v 10:00
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
dnes v 12:12
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
včera v 10:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse