Technológia však okrem obdivu vyvoláva aj obavy z deepfake manipulácií a porušovania autorských práv.
Zachytil/a si aj ty na internete videá, v ktorých sa hollywoodski herci bijú v scénach ako z drahého akčného filmu, alebo kde sa Donald Trump objaví v tanečnom súboji proti Michaelovi Jacksonovi? Za týmito virálnymi klipmi stojí nový generatívny AI model s názvom Seedance 2.0 od spoločnosti ByteDance, ktorý dokáže vytvárať ultrarealistické videá na základe textu, obrázkov či zvuku.
Podľa CNN ide o jednu z najpokročilejších foriem umelej inteligencie na tvorbu videí. Seedance 2.0 sa rýchlo stal virálnym, pretože umožňuje vytvárať scény, ktoré pôsobia ako skutočné filmové zábery a zobrazujú známe osobnosti v úplne nových situáciách.
Model sa zároveň stal najkontroverznejším nástrojom v aktuálnej vlne AI technológií z Číny. Hollywoodske štúdiá ako Disney a Paramount obvinili spoločnosť ByteDance z porušovania autorských práv a neoprávneného používania podôb hercov. Firma reagovala vyhlásením, že zavedie prísnejšie opatrenia na ochranu duševného vlastníctva.
Technológia však vyvoláva aj širšie obavy. AI dnes dokáže napodobniť hlas aj vzhľad človeka, čo otvára otázky deepfake videí, ochrany identity a súkromia. Celá situácia zároveň zapadá do širšieho technologického súperenia medzi Čínou a USA, kde sa vývoj umelej inteligencie stáva novou formou globálnych pretekov.
