Bratislava zakázala pivné bicykle. Od apríla ich v meste neuvidíš

Hlavné mesto sprísňuje pravidlá pre alkohol na verejnosti. Nové VZN zakazuje prevádzku tzv. beerbikov a zároveň rozšíri zóny, kde sa nesmie piť
Bratislava definitívne zakročila proti tzv. pivným bicyklom. Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rozširuje zákaz pitia alkoholu na verejne prístupných miestach aj na prevádzkovateľov a zákazníkov týchto atrakcií. Účinnosť má nadobudnúť 1. apríla.
„Na prevádzkovanie uvedenej služby zaznamenával magistrát viacero podnetov, ktoré sa týkali tak plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj dodržiavania verejného poriadku. Dnešným hlasovaním sa tak Bratislava pridala k ďalším mestám, ktoré sa zhodli na tom, že podobný typ ‚atrakcie‘ nepatrí do verejného priestoru,“ hovorí hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Hlavné mesto zároveň vypočulo aj dopyt niektorých mestských častí na úpravu pôvodného VZN z roku 2014. Uvedený zoznam lokalít, na ktorých bol zákaz pitia alkoholu uplatňovaný, už totiž nereflektoval aktuálny stav v teréne a bolo potrebné ho aktualizovať.
Okrem zadefinovania nových lokalít sa v novom VZN sprísnil aj územný rozsah lokalít. K lokalitám, kde sa nachádzajú školy, školské zariadenia, kostoly a detské ihriská, pribudli po novom aj ďalšie lokality. Ide o tie, kde sú umiestnené sociálne zariadenia, strediská sociálnych služieb, zariadenia denného centra, klubovne pre seniorov, výdajne stravy pre seniorov a ľudí bez domova, zdravotné strediská, pohotovosti, nemocničné zariadenia či veterinárne ambulancie.
Výnimky však zostávajú. Alkohol bude možné podávať na verejných podujatiach so súhlasom mesta alebo mestskej časti. Rovnako sa zákaz nevzťahuje na schválené terasy podnikov ani na zhromaždenia a kultúrne podujatia, ktoré upravuje osobitný zákon.