Christian Bale ako osamelé monštrum túžiace po láske a Jessie Buckley ako nespútaná žena, ktorá odmieta byť poslušnou manželkou
Už 5. marca prichádza do kín očakávaný film Nevesta! – romantická psychologická dráma, ktorá voľne nadväzuje na príbeh Frankensteina a obracia ho naruby. Čaká ťa kombinácia romantiky, temnej drámy, napätia aj výraznej vizuálnej estetiky, ktorá z filmu spraví skutočne silný zážitok.
Po oživení mladej ženy (Jessie Buckley) sa príbeh nevyvíja podľa pôvodného plánu. Nevesta si nič nepamätá a namiesto poslušnej manželky sa z nej stáva nespútaná a rebelská postava. Spolu s Frankom sa vydáva na útek naprieč gangsterským Chicagom 30. rokov.
Ústrednú dvojicu stvárňujú Jessie Buckley ako Nevesta a Christian Bale ako Frankensteinovo monštrum. Podľa Buckley medzi nimi fungovala silná chémia aj mimo kamier. „S Christianom sme boli veľmi intenzívna dvojka, bolo to veľmi vzrušujúce,“ povedala herečka.
„Úprimne, bolo to moje najintenzívnejšie a najúnavnejšie nakrúcanie – a pritom neskutočná zábava,“ dodala. Film s hviezdnym obsadením, v ktorom sa objavia aj Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal či Peter Sarsgaard, distribuuje spoločnosť Warner Bros. a do kín prichádza aj vo formáte IMAX.