MDŽ klope na dvere. Psychológ radí, čo poteší tvoju polovičku najviac

Nie je to o veľkých daroch, ale o tom, čo naozaj ocení.
Medzinárodný deň žien (8. marec) je ideálnou príležitosťou poďakovať všetkým ženám, ktoré robia svet krajším. Osláv ho s Lidlom a poteš svoju polovičku, mamu, sestru či svokru kyticou, sladkosťou alebo tým najvzácnejším darom – spoločným časom. Urob im radosť malými rituálmi, ktoré sa oplatia.
Tento sviatok síce oslavuje všetky ženy, no mnohým sa často vybaví predovšetkým ich polovička. Nemusíš pritom kupovať žiadne drahé dary. Podľa psychológa Aleša Bednaříka sú najdôležitejšie práve milé prekvapenia a drobnosti.
„Napríklad, keď si muž všimne, že partnerka spomenula niečo, čo sa jej páči alebo po čom túži, a prinesie jej to – pokojne aj obyčajnú čokoládu,“ hovorí Bednařík.
Tí, ktorí chcú ženy vo svojom okolí potešiť aj symbolickým darom, si môžu vybrať zo širokej ponuky Lidla za priaznivé ceny. Sviatok MDŽ sa tradične spája s kvetmi, a tie v ponuke nechýbajú – nájdeš tu napríklad elegantné ruže, ale aj mix ukrytý v kytici, tulipány, gerbery a mnohé ďalšie oku lahodiace farebné prevedenia.
Sila malých okamihov
Najdôležitejšie sú podľa psychológa drobné gestá. Tento deň môžete osláviť úplne jednoducho. „Nemusí ísť o veľké veci. Práve naopak – drobné každodenné rituály majú pre vzťah obrovský význam,“ hovorí Bednařík.
Jedným z takýchto rituálov môže byť podľa neho napríklad ranné stretnutie v kuchyni. Keď sa partneri po prebudení prvýkrát uvidia, krátke objatie a jednoduchá otázka, ako sa ten druhý vyspal, dokážu pozitívne nastaviť celý deň.
„Podobne funguje aj lúčenie pred odchodom do práce – objatie či bozk na rozlúčku sú síce drobnosti, no vytvárajú pocit istoty a spolupatričnosti,“ hovorí Bednařík.
„Veľmi dobre fungujú aj malé prejavy pozornosti, napríklad keď si partneri navzájom pripravujú kávu alebo čaj. Jeden deň pripraví nápoj jeden, na druhý deň si to vymenia. Ide o malé láskavosti, ktoré posilňujú vzťah, a ich význam potvrdzujú aj výskumy,“ tvrdí psychológ.
Rovnako prospešné sú podľa neho aj spoločné prechádzky – či už večer po práci, alebo počas voľného dňa. Spoločný čas strávený vonku, napríklad aj pri venčení psa, ponúka priestor na rozhovor a prirodzené zdieľanie každodenných zážitkov.