Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článok je PR správa spoločnosti Lidl.
dnes 5. března 2026 v 11:00
Čas čtení 1:33
Sponzorovaný obsah

MDŽ klope na dvere. Psychológ radí, čo poteší tvoju polovičku najviac

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nie je to o veľkých daroch, ale o tom, čo naozaj ocení.

Medzinárodný deň žien (8. marec) je ideálnou príležitosťou poďakovať všetkým ženám, ktoré robia svet krajším. Osláv ho s Lidlom a poteš svoju polovičku, mamu, sestru či svokru kyticou, sladkosťou alebo tým najvzácnejším darom – spoločným časom. Urob im radosť malými rituálmi, ktoré sa oplatia.

Tento sviatok síce oslavuje všetky ženy, no mnohým sa často vybaví predovšetkým ich polovička. Nemusíš pritom kupovať žiadne drahé dary. Podľa psychológa Aleša Bednaříka sú najdôležitejšie práve milé prekvapenia a drobnosti.

Napríklad, keď si muž všimne, že partnerka spomenula niečo, čo sa jej páči alebo po čom túži, a prinesie jej to – pokojne aj obyčajnú čokoládu,“ hovorí Bednařík.

Tí, ktorí chcú ženy vo svojom okolí potešiť aj symbolickým darom, si môžu vybrať zo širokej ponuky Lidla za priaznivé ceny. Sviatok MDŽ sa tradične spája s kvetmi, a tie v ponuke nechýbajú – nájdeš tu napríklad elegantné ruže, ale aj mix ukrytý v kytici, tulipány, gerbery a mnohé ďalšie oku lahodiace farebné prevedenia.

Príjemnú atmosféru spoločného večera dokážu podporiť aj kvalitné potraviny. Priprav svojej polovičke chutný obed alebo večeru a určite ju príjemne prekvapíš. V Lidli nájdeš pestrý výber – od 500 ml extra panenského olivového oleja Primadonna, cez 340 g čiernych olív Baresa bez kôstok, až po rôzne syry značky Milbona, napríklad 400 g syru Ementál alebo 200 g strúhanej Goudy. Nechýba ani čerstvá sezónna zelenina, ako cherry paradajky či šťavnaté reďkovky.
jedlo
Zdroj: Dupe/Daniel Bughiu

Sila malých okamihov

Najdôležitejšie sú podľa psychológa drobné gestá. Tento deň môžete osláviť úplne jednoducho. „Nemusí ísť o veľké veci. Práve naopak – drobné každodenné rituály majú pre vzťah obrovský význam,“ hovorí Bednařík.

Jedným z takýchto rituálov môže byť podľa neho napríklad ranné stretnutie v kuchyni. Keď sa partneri po prebudení prvýkrát uvidia, krátke objatie a jednoduchá otázka, ako sa ten druhý vyspal, dokážu pozitívne nastaviť celý deň.

„Podobne funguje aj lúčenie pred odchodom do práce – objatie či bozk na rozlúčku sú síce drobnosti, no vytvárajú pocit istoty a spolupatričnosti,“ hovorí Bednařík.

„Veľmi dobre fungujú aj malé prejavy pozornosti, napríklad keď si partneri navzájom pripravujú kávu alebo čaj. Jeden deň pripraví nápoj jeden, na druhý deň si to vymenia. Ide o malé láskavosti, ktoré posilňujú vzťah, a ich význam potvrdzujú aj výskumy,“ tvrdí psychológ.

Rovnako prospešné sú podľa neho aj spoločné prechádzky – či už večer po práci, alebo počas voľného dňa. Spoločný čas strávený vonku, napríklad aj pri venčení psa, ponúka priestor na rozhovor a prirodzené zdieľanie každodenných zážitkov.

Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Doporučeno
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila 3. března 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před 3 hodinami
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
ŽEBŘÍČEK: Dvě česká kina se dostala do prestižního výběru nejlepších kin světa. Kde je najdeš?
před hodinou
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
včera v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
včera v 14:03
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
včera v 12:53
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
včera v 11:41
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
včera v 10:22
Zpravodajství
Írán Česko Politika Spojené státy americké (USA)
Více
ŽIVĚ: „Postavte se k tomu jako chlap.“ Poslanecká sněmovna hlasuje o vydání Babiše a Okamury
před 52 minutami
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
dnes v 07:34
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
včera v 17:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
před 14 minutami
Rolovatelný notebook zní jako nápad, který vznikl ve dvě ráno mezi Red Bullem a powerpointem o budoucnosti práce. Jenže ono to fakt dorazilo, fakt funguje a rozhodně umí otočit pár hlav. Vyzkoušeli jsme laptop nové generace.
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
PR zpráva
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
před hodinou
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před 3 hodinami
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 3 hodinami
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
dnes v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
dnes v 08:34
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse