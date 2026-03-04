Paloma novou investíciou vo výške 12 miliónov eur zvyšuje kapacity a upevňuje vedúce postavenie v regióne

Spoločnosť Paloma d.d., člen skupiny SHP Group, oficiálne uviedla do prevádzky novú najmodernejšiu spracovateľskú linku 16 na výrobu toaletného papiera.
Investícia vo výške 12 miliónov eur predstavuje kľúčový krok v stratégii modernizácie spoločnosti, ktorá umožní vyššiu výrobnú efektívnosť, lepšiu kvalitu produktov a pružnú reakciu na rastúci dopyt po udržateľných hygienických riešeniach na európskych trhoch.
Nová linka 16 predstavuje významný míľnik v modernizácii výroby spoločnosti Paloma. Vďaka vysokej miere automatizácie a digitalizácie výrazne zvyšuje kapacitu výroby hotových výrobkov. Linka je schopná dosiahnuť rýchlosť až 700 m/min a vyrobiť 600 paliet, respektíve 648 000 roliek denne, pričom zabezpečuje vyššiu energetickú efektívnosť, ktorá priamo znižuje uhlíkovú stopu výrobného procesu.
Okrem zvýšenej produktivity a udržateľnosti prináša nová technológia aj pokročilé balenie s využitím ekologických materiálov. V kombinácii s optimalizovanými logistickými trasami tak spoločnosť ďalej posilňuje svoj záväzok k inováciám a environmentálnej zodpovednosti.
Pri slávnostnom otvorení zdôraznil Milan Fiľo, prezident holdingu Eco-Investment:
„Spustenie linky 16 nie je len technologickou modernizáciou, ale aj jasným signálom našim zákazníkom a partnerom, že Paloma zostáva synonymom kvality a inovácií. Táto investícia nám umožňuje rýchlejšie sa prispôsobovať dynamickému trhu a zároveň napĺňať náš záväzok k udržateľnému podnikaniu.“
Strategický význam pre miestne prostredie a región
Investícia v Sladkom Vrchu nielen posilňuje konkurencieschopnosť spoločnosti na zahraničných trhoch, ale zároveň zabezpečuje stabilitu pracovných miest v miestnej komunite. Vďaka využívaniu najmodernejších technológií nastavuje Paloma nové štandardy v papierenskom priemysle v juhovýchodnej Európe.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili podpredseda vlády a minister financií Klemen Boštjančič, prezident Eco-Investment a.s. Milan Fiľo, zástupcovia vlastníkov a kľúčoví obchodní partneri, ktorí si v sprievode technických expertov prezreli prevádzku novej linky.
O spoločnosti Paloma
Spoločnosť Paloma, ktorej korene siahajú do roku 1873, je popredným inovatívnym výrobcom a dodávateľom vysokokvalitných hygienických papierových výrobkov na každodenné použitie v regióne Adria, v strednej Európe a ďalších krajinách. Ako súčasť skupiny SHP Group sa zameriava na neustále inovácie a udržateľný rozvoj s cieľom stať sa lídrom v oblasti tissue papierových produktov v regióne.
Medzi kľúčové obchodné ciele, ktoré stoja za touto úspešnou investíciou, patrí dôraz na vlastnú značku, rast predaja na hlavných trhoch, zabezpečenie výroby a dodávok vysokokvalitných produktov a systematické zvyšovanie prevádzkovej a výrobnej efektívnosti.
O spoločnosti SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group)
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom takmer 300 miliónov EUR. V piatich výrobných závodoch SHP Group (vrátane závodov Ceršak v Slovinsku) ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.