včera 5. března 2026 v 19:00
Čas čtení 0:49
Helena Lučivňáková

Novinky z internetu: Ruža je späť a Selena Gomez bozkáva špinavé nohy. Bizár týždňa získava... (SCROLLÁDA)

Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
15. 1. 2026 19:00
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
9. 1. 2026 10:00
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
6. 1. 2026 18:00
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
27. 12. 2025 18:00
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
23. 12. 2025 9:00
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
21. 12. 2025 10:01
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
18. 12. 2025 10:30
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
15. 12. 2025 17:00 2
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
12. 12. 2025 18:08
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
9. 12. 2025 18:00

Slovensko má svoju kráľovnú, Ruža pre nevestu aj Mama, ožeň ma mali svoju premiéru a to nie je všetko, čo sa stalo za posledný týždeň na internete…

Začali sme Ružou pre nevestu 4, lebo ta tento týždeň zaplavila slovenský internet. V šou sú výrazné účastníčky ako napríklad Mercedes a Sandy, čakajú nás aj bombshellky, tentoraz oveľa skôr ako v minulej sérii. Z obrazovky to vyzerá, že prekvapenia tejto série dali zabrať aj ženíchovi, nielen babám. Sme zvedaví, ako to celé Adrián zvládne, no dúfam, že si vyberie tú pravú a nájde lásku, ktorú hľadá – veľkú ako Burj Khalifa.

Jojka nezaostáva a tiež mala premiéru prvého dielu ich realityšou Mama, ožeň ma. Zatiaľ to bolo len v kine, takže si ešte musíme počkať. Čo už ale vieme, je, kto sú noví účastníci. Kiku najviac zaujal účastník Tomáš, ktorý je taký Adrián z Wishu. Zaujíma ťa prečo? Vo videu sa to dozvieš.

Kika samozrejme udelila aj cenu Bizár týždňa, ktorú si zaslúžila Gwyneth, ktorá na internete pôsobí ako „kráľovná Slovenska“. Táto influencerka je reálny doppelgänger pána Fica a týmto výzorom si získala veľa slovenských followerov. Na svojom účte už pridáva aj kontent so slovenskými popismi, slovenskou vlajkou a dokonca sa niekde snaží aj rozprávať po slovensky. You go, girl.

 

To ale nie je všetko. Vo videu sme prebrali aj začiatok Let's Dance, svadbu Zendaye a Seleninu lásku k Bennymu Blancovi, ktorému doslova bozkáva aj jeho špinavé nohy.

SHOWBIZ & ZÁBAVA
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 11 minutami
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
včera v 10:00
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před 3 hodinami
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
před 2 dny
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
před 22 minutami
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
před hodinou
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
před 3 hodinami

Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 10 minutami
Navštívit a prožít Japonsko je sen, který si ročně splní přes 40 milionů lidí a další miliony na jeho splnění dychtivě čekají. V zemi, kterou ale ze všech koutů světa obdivují, vyrůstá generace, která v ní ztrácí víru.
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
PR zpráva
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
před 3 hodinami
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
WEEKEND RADAR: Zažij filmovou jízdu na FAMUFESTU nebo syrový rap v Klubovně
dnes v 07:00
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
před 3 hodinami
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
