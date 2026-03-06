Najnovšia globálna štúdia, zverejnená tesne pred Medzinárodným dňom žien, prináša alarmujúce zistenia.
Generácia Z síce rada prepisuje pravidlá hry, no výskum z Global Institute for Women’s Leadership ukazuje, že vo vzťahoch u nich nečakane ožíva patriarchát.
Z dát od 23-tisíc respondentov z 29 krajín sveta vyplynul šokujúci fakt: až 31 % mužov narodených na prelome milénií verí, že manželka by mala svojho muža vždy poslúchať. Tretina z nich si navyše nárokuje na absolútne posledné slovo pri dôležitých rozhodnutiach, píše Unilad.
Mladí muži sa navyše zamotávajú do vlastných, mimoriadne protichodných požiadaviek. Až 24 % z nich nechce, aby ženy pôsobili „príliš nezávisle a sebestačne“, a pätina si myslí, že iniciovať sex by mal výhradne muž. Pointu celého tohto zmätku však podčiarkuje fakt, že 41 % tých istých respondentov považuje ženy s úspešnou kariérou za atraktívnejšie.
Zjednodušene povedané: chcú dravú a úspešnú manažérku, ktorá sa po príchode domov poslušne premení na submisívnu gazdinku z päťdesiatych rokov. Pochopiteľne, mladé ženy túto nostalgiu nezdieľajú. S myšlienkou „poslušnosti“ súhlasí len chabých 18 % z nich.
Profesorka Heejung Chung vysvetľuje tento krok späť ako dôsledok enormného tlaku na naplnenie rigidných ideálov maskulinity. Mladí muži majú pocit, že od nich spoločnosť vyžaduje „tvrdú chlapskú ruku“.