Kreatín má oveľa viac pozitívnych vplyvov na tvoje telo a zdravie než len „väčšie svaly“ Môžeš vďaka nemu spomaliť starnutie mozgu a efekt môže mať aj na tehotné ženy či vegetariánov.
Zdravý životný štýl niečo stojí, a to nielen disciplínu, ale aj peniaze. Mnohí z nás pravidelne siahajú po doplnkoch stravy, od proteínu cez aminokyseliny a vitamíny až po kreatín. Nezáleží na tom, či cvičíš rekreačne, súťažíš alebo si profesionálny športovec. Ak sa však nehýbeš takmer vôbec, doplnky nechaj bokom a začni pohybom.
Kreatín má medzi doplnkami výnimočné postavenie. O jeho prínosoch píšu kliniky, médiá, odborné športové periodiká aj vzdelávací portál Stanfordovej univerzity a väčšina z nich sa opiera o vedecké štúdie. Otázka preto už neznie, či kreatín funguje, ale ako z neho vyťažiť maximum.
Kreatín je najlepší doplnok pri pomere cena/výkon na trhu. Lenže aj to sa zmení. Poďakuješ si, ak ho začneš brať už teraz, kým cena nie je úplne prestrelená, ako je to v prípade proteínov.
Ako explodovali ceny proteínov a srvátky
V októbri 2025 som za kilo čokoládového proteínu platil 20,1 eura. Keď sa na tú istú stránku pozriem dnes, cena za rovnaké množstvo vystúpila na 35 eur. Samozrejme, zdražieva všetko. Má to však aj iný dôvod. Nevšimol si si za posledný rok, o koľko viac proteínových výrobkov na teba hľadí z regálov obchodov a z internetových reklám?
Proteínové mlieka, tyčinky, nanuky, proteínové sladkosti, kaše... proteínové je všetko, lebo proteín je fit a všetci chceme byť zdraví a pekní. Ľudia uverili, že keď zjedia niečo s vyšším obsahom bielkovín, niečo si tým vykompenzujú alebo že sa o seba viac starajú.
Výrobcovia jedál neváhali a tento trend využili, a tak značne stúpla výroba proteínových výrobkov so srvátkou (takže väčšina), čo automaticky vystrelilo cenu samotných proteínov. A to isté čaká kreatín. Už teraz sa predávajú rôzne kreatínové tyčinky, nápoje či gumené medvedíky.
Keď už sme pri tom, skús si sem-tam overiť zloženie, pretože jedlo s názvom Fit/protein a pod. má občas menej bielkovín a iných makroživín ako obyčajné verzie produktov.
Ok, takže by som mal začať s kreatínom, kým cena nevystrelí... ale prečo vlastne?
Ak sa športovcov opýtaš, na čo je kreatín, väčšina ti asi povie, že po ňom budeš vládať viac. Hoci je to pravda, je to o dosť komplexnejšie. Kreatín nepomáha len silovému výkonu, ale aj krátkodobej (v rámci a aj hneď po tréningu) a dlhodobej regenerácii. Tých pozitív je však oveľa viac:
- Podporuje zdravé starnutie mozgu a u starších ľudí či ľudí s nízkou hladinou kreatínu môže zlepšiť pamäť.
- Zlepšuje výkon mozgu pri jeho únave a nedostatku spánku.
- Niektoré štúdie hovoria o expanzii svalovej hmoty priamo, všetky prirodzene ukazujú na to, že s nárastom sily dochádza k väčšiemu výkonu, a teda k svalovej hypertrofii (pri progresívnom zvyšovaní záťaže).
- Lepšie zachovanie svalovej hmoty, jej naberanie a zvýšenie sily pre starších ľudí (50+).
- Znížené riziko zlomenín pri pádoch pre starších ľudí.
Přidej se do Refresher Clubu
Čo sa dozvieš po odomknutí?
Máš již členství?Přihlásit seDočíst článekPoslat smsPošli SMS na 90211 s textem FRESH 206470 a aktivuj si členství na celý měsíc.Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?Přidej se do Clubu a získejRefresher bez reklamPřístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sportVstupenky na koncerty, festivaly nebo do kinaPPV kódyMožnost sdílet obsah kámošům a kámoškámZobrazit všechny
- S čím všetkým ti pomôže kreatín.
- Ako ho máš užívať, s čím ideálne zmiešať a v akých dávkach.
- Prečo nemá nasycovacia fáza zmysel a či je užitočné dať si od kreatínu pauzu, alebo ho môžeš brať nonstop celé roky.
- Ako vlastne funguje kreatín a prečo po ňom vládzeš viac.
- Je možné, že poškodzuje obličky, alebo že ťa zavodňuje?
- Ako z neho môžu profitovať nešportovci, starší ľudia či tehotné ženy.
- Štúdie zaznamenali pozitívne účinky užívania kreatínu pre ženy v tehotenstve či pred, počas a po menštruácii.
- Môže podporovať energetický metabolizmus mozgu a nervových buniek.
Väčšinu z toho pre Refresher.sk potvrdil aj odborník na suplementy a výživový špecialista Petr Havlíček: „Kreatín však pôsobí aj v mozgu a môže mierne zlepšiť pamäť, pozornosť, rýchlosť spracovania informácií a odolnosť voči mentálnej únave. Prínos môže byť výraznejší u starších ľudí, vegetariánov, osôb s nižšími zásobami kreatínu a pri nedostatku spánku. Skúma sa aj ako doplnok liečby depresie a niektorých neurologických ochorení, ale výsledky zatiaľ nie sú dostatočné na bežné odporúčanie.“
Ako to nemôže byť ako steroid, ak po užívaní kreatínu začnem aj viac vládať?
Kreatín je prirodzená ľudská kyselina. Naše telo ju vyrába z aminokyselín, a to primárne v pečeni, ale okrajovo aj v obličkách a pankrease. V tele priemerného človeka je v priemere 95 až 135 gramov kreatínu. Telo ho ukladá primárne do svalov (95 %), no a zvyšných 5 % do srdca a mozgu. Nebudeme ťa nudiť vedeckými popismi, no po chemických procesoch dostáva naše telo z kreatínu látku ATP, ktorá v tele funguje ako nosič energie.
Pri intenzívnom cvičení sa zásoby ATP vo svaloch rýchlo vyčerpávajú a telo ich musí obnovovať. Kreatín zvyšuje množstvo fosfokreatínu vo svalových bunkách, ktorý slúži ako rýchly zdroj na opätovnú tvorbu ATP.
Vďaka tomu sval dokáže krátkodobo podávať vyšší výkon, zvládnuť viac opakovaní alebo pracovať s vyššou intenzitou. Zatiaľ čo telo páli ATP každým jedným zdvihom činky či drepom, kreatín ho počas toho pomáha rýchlejšie dopĺňať.
Historické okienko (sľubujeme, že veľmi krátke)
Kreatín objavil v roku 1832 chemik Michel Eugène Chevreul. Do hľadáčika širšej športovej verejnosti sa však dostal až v roku 1992. Vtedy sa totiž konala olympiáda, ktorej víťazní, zlatí šprintéri na 100, respektíve 400 metrov, Linford Christie a Sally Gunnell, prekvapili športový svet odhalením.
Odhaduje sa, že na ďalších olympijských hrách v roku 1996 už kreatín užívalo viac ako 80 % športovcov. Neskôr sa kreatín dostal aj na zoznam zakázaných látok v mnohých krajinách, a to z obáv, že môže ísť o rakovinotvornú látku. Nič z toho sa však dodnes žiadnou štúdiou nepotvrdilo, práve naopak, a tak je kreatín dostupný už všade.
Ženy, starší ľudia a vegetariáni/vegáni by mali pocítiť pozitívne efekty kreatínu ešte viac
Ženy majú nižšie základné zásoby kreatínu vo svaloch (sčasti aj preto, že prijímajú všeobecne menej potravy, vrátane tej bohatšej na kreatín). Keď ho začnú užívať, okrem tradičných výhod môžu pocítiť aj zmiernenie príznakov únavy spojených s menštruačným cyklom.
Suplementácia kreatínom má aj potenciál na zmiernenie úbytku svalovej hmoty pri ochoreniach, ako sú sarkopénia (úbytok svalovej hmoty vo vyššom veku) a kachexia (nekontrolovateľný úbytok svalov spôsobený rôznymi chorobami, zmenami metabolizmu a chronickým zápalom v organizme).
Užívanie kreatínu môže zlepšiť toleranciu fyzickej záťaže pri kardiovaskulárnych ochoreniach a podporiť energetický metabolizmus pri syndróme chronickej únavy. Tých výhod je ešte viac.
Vegetariáni a vegáni majú v tele ešte menej kreatínu ako ženy, takže u nich je ešte väčší potenciál na zlepšenie fyzického a kognitívneho výkonu. Kreatín môžu brať aj tehotné ženy, ale mali by to najskôr prebrať s gynekológom. Myslí si to aj Petr Havlíček: „Kreatín zatiaľ nemožno rutinne odporučiť ako preukázateľne bezpečný doplnok pre tehotné ženy. Neznamená to, že je preukázateľne škodlivý, ale kvalitné klinické štúdie u tehotných žien chýbajú. V tehotenstve by sa preto mal užívať iba po konzultácii s gynekológom.“
Koľko toho mám denne brať?
Stačí päť gramov denne. Nie je to žiadna veda... teda, ono to vlastne je vedecky otestované mnohými štúdiami. Celé sa to však z hľadiska dávkovania dá zhrnúť do jednej vety: Stačí ti päť gramov denne.
Aj ty si zrejme počul, že máš začať nasycovacou fázou a prvý týždeň brať 20 gramov denne. Môžeš to spraviť, ale rozhodne nemusíš, obzvlášť, ak nie si profesionálny bodybuilder. Rozhodne to má význam a svoj účinok, ale pre bežného športovca je zanedbateľný.
„Väčšine ľudí neprináša viac ako 5 g denne výraznú výhodu. Výrazne osvalení športovci môžu užívať približne 5 – 10 g denne. V bežnej praxi však spravidla stačí 3 – 5 g denne. „Nereagujúceho“ človeka na kreatín nemožno určiť iba podľa pocitu. Menší účinok môžu mať ľudia, ktorí už majú vysoké svalové zásoby kreatínu. Kreatín navyše nezlepšuje každý typ výkonu: najväčší prínos má pri silovom tréningu a opakovaných krátkych intenzívnych výkonoch, najmenší pri vytrvalostných aktivitách. Pri nasycovacej fáze, teda približne 20 g denne rozdelených do štyroch dávok počas 5 – 7 dní, sa svalové zásoby zvýšia už počas prvého týždňa. Pri užívaní 3 – 5 g denne bez nasycovacej fázy to trvá približne 3 – 4 týždne,“ vysvetlil pre Refresher Petr Havlíček. Efekty kreatínu by si teda po mesačnom užívaní mal pocítiť aj ty.
Mám si od kreatínu dávať pauzu? A čo sa stane s mojím telom, ak ho prestanem užívať?
Po vysadení kreatínu jeho účinky nezmiznú podľa Petra Havlíčka zo dňa na deň. Svalové zásoby sa postupne vracajú na pôvodnú úroveň, čo zvyčajne trvá približne štyri až šesť týždňov.
Počas tohto obdobia môže mierne klesnúť množstvo vody vo svaloch aj výkon pri krátkych, intenzívnych sériách. Ani po opätovnom začatí užívania netreba automaticky počítať s tým, že na účinok budeš čakať ďalší mesiac. Podľa Petra to závisí aj od toho, ako sa zmenili tvoje svalové zásoby kreatínu počas prestávky:
„Pre pravidelné niekoľkotýždňové prestávky nemáme presvedčivý dôvod. Zdravý človek môže kreatín užívať dlhodobo v odporúčanej dávke. Je však poctivé dodať, že štúdie sledujúce nepretržité užívanie kreatínu počas 30 rokov nemáme.“
S čím si to mám miešať? Veď sa to v práškovej forme nedá prehltnúť!
Vedci hovoria o tom, že kreatín sa lepšie vstrebe, a teda aj lepšie funguje, ak ho prijmeš spoločne s 80 – 90 gramami sacharidov. Avšak, opäť ide o tak zanedbateľný nárast, že v konečnom dôsledku získaš viac tukových vankúšikov okolo brucha než z kreatínu vyplývajúcich výhod.
Predsa len, na prijatie takého množstva sacharidov by si potreboval stráviť jedlo s kalorickou hodnotou na úrovni 300 – 450 kalórií. Väčšina z nás si pri pomyslení na to, ako si dovoliť prijať 450 kalórií, predstaví chutnú večeru, sladkú maškrtu, dve pivká k futbalu, a nie zanedbateľne lepšie vstrebávanie kreatínu s džúsom namiesto vody. Takže si jednoducho kreatín rozmiešaj vo vode, športovom nápoji, proteínovom šejku, čaji alebo vode s príchuťou, ale bez cukru a sladidiel.
Ja si napríklad kreatín miešam s esenciálnymi aminokyselinami (EAA) so sladkou príchuťou. Ako mi potvrdil odborník na suplementy a výživový špecialista Petr Havlíček, nerobím tým žiadnu chybu: „Bežné jedlo ani EAA neznižujú vstrebávanie alebo účinok kreatínu. Kreatín monohydrát môžete bez obáv rozmiešať spoločne s EAA vo vode. Sacharidy alebo kombinácia sacharidov a bielkovín môžu mierne zvýšiť ukladanie kreatínu do svalov, nie je však jasné, či to zlepšuje dlhodobé výsledky. Ak máte tráviace ťažkosti, rozdeľte väčšiu dávku na niekoľko menších.“
Oprava niekoľkých mýtov a chybných informácií o kreatíne:
- Nie, kreatín skutočne nezavodňuje. Aspoň nie tak, ako si predstavuješ. Kreatín spôsobí, že svaly držia viac vody ako bez neho (o cca 5,5 – 6 %), ale je to voda v bunkách, nie pod kožou.
- Nemôžeme ho ani zďaleka stavať do rovnakej kategórie ako anabolické steroidy, pretože má úplne inú chemickú štruktúru.
- Užívanie kreatínu v odporúčaných dávkach (5 g denne) u zdravých jedincov nespôsobí žiadne zdravotné problémy. Neexistuje ani výskum, podľa ktorého by sa dalo povedať, že užívanie kreatínu spôsobuje vypadávanie vlasov, dehydratáciu či svalové kŕče.
- Výsledky rôznych štúdií naznačujú, že kreatín môže byť prospešný pre deti a tínedžerov. Neexistujú však jednoznačné výsledky.
- Napriek dlhoročným radám o tom, že prvý týždeň užívania kreatínu by sa mal niesť v takzvanej nasycovacej fáze s oveľa väčším objemom prijímanej dávky, množstvo štúdií to už vyvrátilo. Od začiatku môžeš jednoducho prijímať päť gramov denne.
Mám si ho šupnúť po alebo pred tréningom?
Kreatín funguje na dlhodobom princípe. Môžeš si ho dať polhodinu pred tréningom a užívať si placebo efekt, ak to na teba funguje, ale tvoje telo nepocíti žiadne reálne rozdiely medzi tým, či si ho dáš nalačno o deviatej ráno alebo sýty polhodinu po obede a hodinu a pol pred tréningom.
„Kreatín nefunguje ako okamžitý stimulant. Rozhodujúce je postupné zvýšenie jeho zásob vo svaloch, nie jedna dávka tesne pred tréningom. Jednoducho si vyberte pravidelný čas, keď na dávku nezabudnete. Ak vám kreatín nalačno nerobí dobre, užívajte ho po jedle,“ vyjadril sa pre Refresher odborník na suplementy a výživový špecialista Petr Havlíček.
No dobre, ale sú to prášky a budem ich brať každý deň... takže R.I.P. moje obličky?
Zďaleka nie. Časť kreatínu sa v tvojom tele prirodzene premieňa na kreatinín – laboratórny ukazovateľ funkcie obličiek, čo môže lekárov pri testoch zmiasť a spôsobiť obavy. Je to v podstate telesný odpad, ktorý sa tvorí pri uvoľňovaní energie zo svalov. Obličky ho spracovávajú a vylučujú z tela močom.
Nemusíš teda užívanie kreatínu cyklovať. Môžeš ho brať neustále celé roky a nič sa ti nestane. Aspoň to tvrdia viaceré štúdie, ktoré sa téme venovali dlhodobo. Samozrejme, ak máš problémy s pečeňou či obličkami, mal by si sa poradiť s odborníkom.
Najrozšírenejšie druhy kreatínu
1. Kreatín monohydrát – zlatý štandard
Ide o najviac preskúmanú a vedecky overenú formu kreatínu. Má najlepšie potvrdený účinok na zvýšenie množstva kreatínu vo svaloch a zlepšenie výkonu pri intenzívnom cvičení. Je lacný, účinný a pre väčšinu ľudí predstavuje najlepšiu voľbu. V podstate by sme článok po predstavení monohydrátu mohli uzavrieť, pretože by si si mal kúpiť práve tento a nevymýšľať s inými. Pre úplnosť ti však predstavíme aj ďalšie.
2. Kreatín hydrochlorid (HCl) – viac rozpustný, nie však dokázateľne lepší
Kreatín HCl vzniká spojením kreatínu s hydrochloridom a vyznačuje sa výrazne lepšou rozpustnosťou vo vode než monohydrát. Výrobcovia často zdôrazňujú, že vďaka tomu stačia menšie dávky, no zatiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy, že by mal lepší účinok na silu alebo rast svalov.
3. Kre-Alkalyn – „vylepšený“ kreatín
Ide o pufrovaný kreatín monohydrát, pri ktorom výrobcovia tvrdili, že vďaka úprave pH sa menej rozkladá v žalúdku a lepšie sa využije v tele. Výskumy však výraznú výhodu oproti klasickému monohydrátu nepotvrdili. Stále môže fungovať, ale za vyššiu cenu neprináša vôbec lepší výsledok.
4. Kreatín ethyl ester – populárna novinka, ktorá nepresvedčila
Táto forma vznikla s myšlienkou, že pridaný ester zlepší vstrebávanie kreatínu. Štúdie však ukázali, že v porovnaní s monohydrátom nezvyšuje hladiny kreatínu vo svaloch účinnejšie a v niektorých meraniach dopadol dokonca horšie.
5. Kreatín citrát – lepšia rozpustnosť, rovnaký účinok
Kreatín citrát spája kreatín s kyselinou citrónovou, vďaka čomu sa ľahšie rozpúšťa vo vode. Lepšia rozpustnosť však automaticky neznamená lepšie využitie organizmom a dostupné výskumy neukázali výraznú výhodu oproti monohydrátu.
6. Kreatín malát – obľúbený v športových produktoch
Táto forma kombinuje kreatín s kyselinou jablčnou, ktorá má vlastné metabolické účinky. Niektoré štúdie naznačili možné zlepšenie výkonu, najmä pri intenzívnych športoch, ale zatiaľ nemá takú silnú vedeckú podporu ako monohydrát.
7. Viaczložkové kreatíny – viac foriem v jednom produkte
Ide o kombinácie viacerých druhov kreatínu v jednej zmesi. Ich výhodou môže byť marketingová atraktivita alebo lepšia znášanlivosť pre niektorých ľudí, no neexistujú dôkazy, že kombinácia viacerých foriem funguje lepšie ako kvalitný kreatín monohydrát.
S výnimkou malátu tak vo väčšine prípadov ide o reklamné ťahy a slogany s cieľom predať rovnaký či horší produkt drahšie. Pri kreatíne tak stále platí jednoduché pravidlo: novšia alebo drahšia forma automaticky neznamená lepšiu. Najviac dôkazov má stále obyčajný kreatín monohydrát.