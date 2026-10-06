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Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
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včera 6. října 2026 v 17:59
Čas čtení 5:24

Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week

Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
Zdroj: Chanel, Miu Miu
Richard Balog
Richard Balog
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Umenie, provokácia aj nonšalantná elegancia.

Paris Fashion Week, ktorý prebiehal od 28. septembra do 6. októbra, opäť potvrdil svoju rolu neohrozeného epicentra svetovej módy.

Kolekcie na obdobie Spring/Summer 2027 priniesli dokonalý dialóg medzi rešpektom k tradícii a odvahou posúvať hranice. Od klasickej elegancie až po konceptuálnu provokáciu – návrhári v Paríži nastavili estetický tón, ktorý bude rezonovať naprieč celou nasledujúcou sezónou.

Na prehliadkových mólach sa odohrávala veľkolepá módna symfónia. Christian Dior a Chanel pokračovali v prepisovaní kódov ženskosti, zatiaľ čo Saint Laurent a Tom Ford stavili na nekompromisnú silu, ostrejšie siluety a zvodný večerný glamour. Loewe pod vedením Jacka McCollougha a Lazara Hernandeza rozohral hru s tvarmi a materiálmi, zatiaľ čo Daniel Roseberry pre Schiaparelli doručil surrealistické umenie v podobe nositeľnej haute couture.

Nezaostávali ani ďalšie moderné domy – CELINE definoval mestský chic, Miu Miu namiešal hravú rebéliu a Balenciaga priniesla neprehliadnuteľnú dávku surového futurizmu. Svieži závan do parížskeho kalendára vniesla Julie Kegels, ktorej autorský rukopis patril k najlepším prekvapeniam sezóny.

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Christian Dior

Zoznam otvára Christian Dior, ktorý pod taktovkou kreatívneho riaditeľa Jonathana Andersona predstavil v Paríži kolekciu Spring/Summer 2027 určenú pre dámy pod šírim nebom s Eiffelovou vežou v pozadí.

42-ročný návrhár zo Severného Írska predviedol štúdiu ľahkosti, ktorú pretavil do dokonalosti prostredníctvom technického a krajčírskeho majstrovstva – vzduch sa stáva prirodzenou súčasťou čipky, mušelínu či hodvábu.

Christian Dior
Zdroj: Christian Dior

Prvky z kolekcie Jeseň/Zima 2026 tentoraz prichádzajú v sviežej podobe – kvetinové tvary, vzdušné objemy, meniaca sa priehľadnosť aj skrátené siluety. Všetko je však prispôsobené letnej atmosfére. S ľahkosťou prichádza prirodzený pohyb, ktorý dodáva modelom charakteristický nádych francúzskej elegancie a pôvabu.

Pozri si záznam z prehliadky kolekcie Spring/Summer 2027 od Christian Dior.

Christian Dior
Zdroj: Christian Dior

Julie Kegels

Najväčším a zároveň najpríjemnejším prekvapením sezóny bola pre nás kolekcia Spring/Summer 2027 s názvom „Apple of the Day“ od Julie Kegels.

Belgická návrhárka, ktorá je držiteľkou LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, sa v nových návrhoch pohráva s fyzikou a dekonštrukciou – avšak odlišným spôsobom, ako sme boli zvyknutí v minulosti.

Julie Kegels
Zdroj: Julie Kegels

Kegels pretvorila klasické šatníkové prvky do nečakaných siluet, kde ústrednú rolu hrá štruktúrovaný denim a uvoľnená elegancia. Kontrast medzi avangardou a jemnosťou vytvárajú ľahké organzové šaty, nízko posadené pásy či dekonštruované látky.

Talentovaná návrhárka s ateliérom v Paríži opäť predviedla svoju schopnosť spojiť konceptuálny prístup k móde s nenúteným chic štýlom pre modernú mestskú ženu.

Julie Kegels
Zdroj: Julie Kegels

Saint Laurent

Anthony Vaccarello priniesol prostredníctvom kolekcie Spring/Summer 2027 do Paríža absolútnu definíciu dekadentného luxusu a zlatej opulencie, keď pri príležitosti 10. výročia svojho pôsobenia na čele módneho domu Saint Laurent pretavil prehliadkové mólo s priestorom Eiffelovej veže do žiarivej oslavy krajčírskeho remesla.

Saint Laurent
Zdroj: Saint Laurent

Dominantným prvkom bolo zlato vo všetkých svojich podobách – od metalických trenčkotov, oversized sák a safari búnd až po jemnú čipku tkanú kovovým vláknom a dlhé šaty, vrchné diely či sukne. Strihy sú postavené na výrazných ramenách charakteristických pre módu z 80. rokov, úzkych puzdrových sukniach a sile ženskej krásy. Dramatický záver patril návratu k hlbokej čiernej, zamatu a večerným modelom.

Výsledkom je podmanivá ženská kolekcia, ktorá dokonale spája archívny odkaz zakladateľa s modernou, nekompromisnou eleganciou.

Pozri si záznam z prehliadky, ktorá rozžiarila Paríž do zlata.

Saint Laurent
Zdroj: Saint Laurent

Loewe

Paríž si podmanili tiež Jack McCollough a Lazaro Hernandez, ktorí predstavili ďalšiu skvelú kolekciu pod hlavičkou španielskeho módneho domu Loewe, patriaceho do portfólia konzorcia LVMH.

Kolekcii, ktorá obsahuje 66 siluet, dominujú experimentálne línie – od šiat s architektonickými tvarmi až po precízne spracovanú kožu, ktorá získava nečakanú voľnosť.

Loewe
Zdroj: Loewe

Návrhári stavili na hru s kontrastom medzi organickou prirodzenosťou a geometrickou prísnosťou – jemné pleteniny a hodvábne vrstvy dopĺňajú predimenzované detaily či nekonvenčné výstrihy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj doplnky, ktoré spájajú hravú estetiku s vrcholným krajčírskym remeslom.

Kolekcia Spring/Summer 2027 s rukopisom Loewe definuje moderný luxus bez klišé a osloví aj náročných priaznivcov módy.

Pozri si záznam z prehliadky, ktorá priniesla svieži vánok do častokrát prísneho prostredia high fashion.

Loewe
Zdroj: Loewe

Tom Ford

Návrhár Tom Ford vždy provokoval a v nastolenom trende pokračuje aj kreatívny riaditeľ značky Haider Ackermann, ktorý pred parížskym publikom ukázal sexepílom nabitú kolekciu Spring/Summer 2027.

Prehliadkové mólo lemované zrkadlami pridalo jednotlivým siluetám nový rozmer a zároveň podčiarklo hru odrazov, svetla a odhalenej pokožky.

Tom Ford
Zdroj: Tom Ford

Ackermann skombinoval ostrý tailoring s nečakanou ľahkosťou – dokonale ušité saká a nohavicové kostýmy postavil priamo na nahom tele, zatiaľ čo rozparky, priehľadné tkaniny, saténové korzety a prestrihy prirodzene rámujú siluetu modeliek/modelov. Farebnej palete dominuje nekompromisná čierna, strieborná, tmavomodrá a biela, osviežené akcentmi žiarivej červenej a kobaltovej.

Kolekcia modernizuje dedičstvo Toma Forda s osobitým rukopisom 55-ročného Kolumbijčana.

Tom Ford
Zdroj: Tom Ford

Balenciaga

Pierpaolo Piccioli predviedol svoju možno poslednú kolekciu pre módny dom Balenciaga vo veľkom štýle, keď na prehliadkovom móle predstavil 72 siluet, ktoré ukazujú haute couture nie ako nedosiahnuteľný luxus, ale ako živú myšlienku obliekania pre každodenný pánsky aj dámsky šatník.

Balenciaga
Zdroj: Balenciaga

Techniky z 55. couture kolekcie Balenciaga prenikli do dámskej aj pánskej ready-to-wear módy – prototypové kúsky ako džínsy, košele, tričká či bomber bundy získavajú nový rozmer cez drapovanie, špeciálne šitie a ďalšie malé detaily.

Archívne siluety módneho domu sa prenášajú na kožené bundy a bavlnené vrchné diely, zatiaľ čo šikmý strih pretvára vzťah odevu k telu. Šortky, mäkká obuv či ručne tvarované kabelky umocňujú pocit absolútnej ľahkosti a pohodlia pri nosení.

Pozri si záznam z parížskej prehliadky, vďaka ktorému získaš lepšiu predstavu o nových modeloch Balenciaga.

Balenciaga
Zdroj: Balenciaga

Schiaparelli

Veľkú radosť nám urobil tiež módny dom Schiaparelli pod taktovkou návrhára Daniela Roseberryho, ktorý prostredníctvom kolekcie Prêt-à-Porter Printemps-Été 2027 pretavil haute couture do nositeľnej ready-to-wear módy, avšak stále s puncom grácie a dokonalého krajčírstva.

V suteréne parížskeho múzea Louvre predstavil šatník postavený na slobode kombinovania, v ktorom sa francúzska vznešenosť spája s uvoľnenosťou amerického sportswearu.

Schiaparelli
Zdroj: Schiaparelli

Kolekcii na sezónu Spring/Summer 2027 dominuje paleta čiernej a krémovej s akcentmi modrej, ružovej či tmavozelenej. Tradične ostré línie zjemňujú kožené či ľanové volány inšpirované závesmi z ateliéru Schiaparelli na Place Vendôme a priehľadné úplety s hravými motívmi. Uvoľnenosť, ale aj dramatickosť siluet podčiarkujú doplnky – kabelky s mosadznými úchopmi, obuv s viazaním okolo členkov aj objemné zlaté šperky či brošne.

Pozri si záznam z prehliadky.

Schiaparelli
Zdroj: Schiaparelli

CELINE

Ready-to-wear modely CELINE na sezónu Spring/Summer 2027 spod rúk kreatívneho riaditeľa Michaela Ridera sú oslavou inštinktívnej elegancie, osobného štýlu a radosti z obliekania.

Skúsený 45-ročný americký návrhár, ktorý v minulosti pracoval po boku Phoebe Philo aj v Ralph Lauren, stavil na kontraste sily a jemnosti, čím vytvoril moderný šatník pre pánov aj dámy bez zbytočnej komplikovanosti.

CELINE
Zdroj: CELINE

Kolekcii dominujú nositeľné, ale veľmi rafinované kúsky – precízne šité dvojradové saká sa stretávajú s voľnými nohavicami zopnutými pri členkoch a splývavými koženými trenčkotmi. Strohé strihy vyvažujú jemnejšie, romantické prvky – od hodvábnych blúzok a pletenín určených na vrstvenie až po šaty s výraznou kvetinovou potlačou a korálkovými detailmi.

Paletu čiernej a neutrálnych krémových odtieňov rozžiarujú akcenty červenej či modrej.

CELINE
Zdroj: CELINE

Miu Miu

Paris Fashion Week ponúkol aj ďalšiu skvelú kolekciu v podaní módneho domu Miu Miu pod vedením Miuccie Prada, ktorá tentoraz stavila na každodenný šatník zahalený do textúr, vzorov a rafinovanosti.

Miu Miu
Zdroj: Miu Miu

Športové vrchné diely, pokrčené minisukne, tenisky New Balance, kryštálové podprsenky či večerné saténové šaty sa spájajú do jedného celku. Súčasťou kolekcie Spring/Summer 2027 je aj projekt „Miu Miu Upcycled“ v spolupráci so značkou Wrangler, ktorý prináša nový život vintage denimu.

Chválime aj doplnky – od kožených kabeliek s rôznymi vzormi a textúrami, cez slnečné okuliare, až po mokasíny so zvieracou potlačou.

Výsledkom je svieža kolekcia, ktorá spája nedokonalosť s moderným luxusom.

Miu Miu
Zdroj: Miu Miu

Chanel

Kolekcia Spring/Summer 2027 od francúzskeho módneho domu Chanel nesie jasný rukopis kreatívneho riaditeľa Matthieuho Blazyho a spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť do fascinujúcej prehliadky, v ktorej sa postupne stretávajú rôzne kapitoly zo života Gabrielle Chanel.

Chanel
Zdroj: Chanel

Precízny tailoring, respektíve krajčírske umenie získava pod taktovkou 42-ročného rodáka z Paríža nový uvoľnený rozmer vďaka zmäkčenému tvídu, pohyblivým líniám so zníženým pásom či jemnej priehľadnosti a výrazným odtieňom. Z rôznych tvárí zakladateľky módneho domu vyniká zmysel pre ľahkosť a neustálu zmenu.

Výsledkom je svieža, umelecká kolekcia, ktorá obsahuje 83 siluet, a spája ikonické kódexy Chanel s modernou túžbou po pohybe a voľnosti.

Majstrovskú prácu Blazyho si môžeš pozrieť zo záznamu.

Chanel
Zdroj: Chanel
Okrem kolekcií Spring/Summer 2027 vyššie stoja za pozornosť aj nové sezónne ready-to-wear modely od módnych domov Givenchy, Chloé, Stella McCartney, Maison Margiela či Bottega Veneta.
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Foto: Christian Dior, Julie Kegels, Saint Laurent, Loewe, Tom Ford, Balenciaga, Schiaparelli, CELINE, Miu Miu, Chanel
Náhledový obrázek: Chanel, Miu Miu
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