Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím

Visí ti v skrini turistická bunda? Vyskladáš s ňou cool outfit – aj keď ideš len do mesta na kávu.
Turistické a športové outfity už nepatria len do prírody. Stali sa súčasťou bežného mestského šatníka – tento trend sa nazýva gorpcore. Názov pochádza z anglickej skratky GORP („Good Old Raisins and Peanuts“ – tradičný turistický snack).
Pri tomto trende sa kladie dôraz na funkčné oblečenie a obuv, nepremokavé materiály (Gore-Tex), vetruvzdornosť, vrstvenie a praktické detaily, ktoré rozhodne oceníš v sychravom počasí.
Kľúčovými kúskami sú napríklad nepremokavé bundy, páperky, fleecové mikiny, kapsáčové nohavice (cargo), trailové tenisky či topánky.
View this post on Instagram
Ak sa ti tento trend zapáčil, máme pre teba 10 praktických kúskov, ktoré sú nielen štýlové, ale ochránia ťa pred dažďom a vetrom.
1. Vatovaná športová bunda do dažďa STORMMOVE™
Vatovaná športová bunda do dažďa je z funkčnej látky StormMove™ ktorá ťa chráni pred vetrom. Je priedušná, pričom pohodlná podšívka a technológia ThermoMove™ ťa ohreje. Nechýba ani kapucňa s tunelovým sťahovaním s brzdami, zapínanie na obojsmerný zips, spevnené bočné vrecká a zakrytá guma v manžetách aj naspodku.
2. Vodoodpudivá nylonová vetrovka
Pre mužov sme vybrali túto vetrovku za príjemnú cenu, ktorá ochráni pred nepriaznivým počasím. Má kapucňu s elastickým tunelovým sťahovaním s brzdami, zapínanie na zips s ochranou pred odieraním pod bradou a dlhými rukávmi so zakrytou gumou v manžetách. Môžeš si vybrať, či chceš khaki, čiernu, sivú alebo tmavosivú farbu.
3. SALOMON XT-6 GTX
Salomony sú posledný rok all the hype – a zamilovali si ich hviezdy ako Emily Ratajowski, Hailey Bieber, Kylie Jenner a Bella Hadid. Táto značka spája tie najlepšie technické riešenia pre pobyt v prírode + štýlovú siluetu, vďaka ktorej sa stane výrazným statement prvkom každého outfitu.
@emthaobongbenh Hiking fits for my gals #hiking #hikingfits #salomon #salomonxt6 #gorpcore ♬ summerboy by lady gaga - j’aime
Model XT-6 bude tvojím spoľahlivým parťákom do ulice, ale aj do drsnejšieho terénu. Je tiež ideálny, ak beháš dlhé trailové vzdialenosti, ultramaratóny a oceníš jeho stabilitu na technickom teréne. Sú to tenisky, ktoré vynosíš celý rok. Ich Gore-Tex povrch ťa zachráni pred dažďom, snehom a blatom (a to hovoríme zo skúsenosti).
4. ASICS GEL-VENTX GTX
Salomony nie sú tvoj typ? V tom prípade odporúčame tenisky ASICS GEL-VENTX GTX, ktoré tiež kombinujú outdoorový lifestyle s mestskou estetikou.
Špeciálny silikónový gél efektívne pohlcuje tvrdé dopady pri chôdzi po asfalte aj kamenistom povrchu, pričom ľahká penová medzipodrážka poskytuje dodatočnú vrstvu odpruženia pre plynulý nášľap a vysokú stabilitu chodidla.
Priedušná sieťovina chráni topánku pred mechanickým opotrebovaním, pričom nechýba membrána GORE-TEX, ktorá je vodoodolná.
5. The North Face Base Camp WP Mule
- 117,49 € (130,00 €)
Alternatívou jesennej obuvi môžu byť aj tieto gumové mokasíny. Sú z vodeodolného materiálu a majú podrážku, ktorá poskytuje stabilitu na mokrom aj suchom povrchu, pričom vyniká odolnosťou voči mechanickému poškodeniu.
6. Columbia Roc™ Tech Wide Leg Pant
- 68,49 € (85 €)
Dámske nohavice Columbia sú vhodné na každodenné nosenie, pričom poskytujú vodeodolné vlastnosti. Môžeš ich vyšperkovať opaskom (majú pútka) a nechýbajú ani dve bočné vrecká.
7. Nike Acg Tuff Fleece Pants
- od 76,49 € (94,99 €)
Vieš, čo znamená skratka ACG? Je to All Conditions Gear. A tieto nohavice sú toho dôkazom, pretože spájajú v sebe dve vlastnosti: THERMA-FIT (tepelná izolácia) a Nike Repel (odpudzuje vodu, zachováva priedušnosť a pružnosť materiálu).
8. Ruksak Rains 13320 Backpacks
Tento ruksak Rains ti ochráni všetky tvoje cennosti – či už ideš do práce, školy či na výlet. Má zvýšenú odolnosť voči vode vďaka polyuretánovému poťahu. Rolovaný horný okraj so zapínaním na pracku maximalizuje úložný priestor (zmestíš tu aj 16-palcový notebook).
9. Šiltovka Satisfy Peaceshell Cordura Trail Cap
Toto nie je len taká obyčajná šiltovka. Je vyrobená z high-tech tkaniny Cordura vyvinutej pre maximálnu odolnosť voči oderu, roztrhnutiu a opotrebovaniu. Tento materiál sa využíva pre expedičné batohy, motocyklové oblečenie a taktické vybavenie. Šiltovka zároveň obsahuje materiál Peaceshell™, ktorý ponúka rýchloschnúce vlastnosti, reguláciu vlhkosti a prevenciu zápachu.
10. Slnečné okuliare Oakley Portal Jacket
- od 159,95 €
Aký by to bol gorpcore bez okuliarov Oakley? Stačí si ich nasadiť a hneď zistíš, prečo táto značka patrí medzi špičku medzi športovým aj lifestyle eyewearom.
Model Portal má čistú, mierne hranatú siluetu, ktorá pristane každému a doplní akýkoľvek outfit. Rámik z odolného materiálu O-Matter™ je nečakane ľahký, pevne sedí na tvári a zvládne aj rýchly pohyb.
Šošovky s technológiou Prizm™ zase zostrujú kontrast a farby, takže vidíš detailnejšie za rôzneho svetla. Filter UV 400 ti zase dostatočne ochráni oči pred slnečným žiarením.