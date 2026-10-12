Niektorí finančný sprostredkovatelia, ktorí sa na Instagrame tvária ako milionári, žijú podľa neho od výplaty k výplate.
Mnohí mladí majú pocit, že na vlastné bývanie nikdy nedosiahnu. Filip, zakladateľ Financopedie, ich v tom nechce chlácholiť. „Aj keby som v Bratislave zarábal 2 000 v čistom, mám maximálne na pekný jednoizbový byt niekde v okolí,“ hovorí pre Refresher. Napriek tomu tvrdí, že hypotéku do 90% by mladí ľudia mali využiť, pretože väčšina z nich si 30- či 40-tisíc eur nikdy nenasporí.
Filip pozná aj odvrátenú stranu svojej brandže. S poradenstvom začal hneď po maturite a za prvý rok a pol zarobil len 800 eur. Obvolávanie známych mu bolo nepríjemné a pozvať kamaráta na kávu len preto, aby mu predal poistku, prirovnáva k zvláštnemu prvému rande. „Ešte keď tam máš mentora v obleku a sám si v obleku, a kamarát ťa pred dvoma týždňami videl v pyžame, tak je to proste zvláštne.“ Všetko zmenila jedna rada od Jovinečka a dnes má Filip vo Financopedii približne 35 ľudí.
V celom rozhovore Filip, ktorý sa poradenstvu venuje šesť rokov, otvorene hovorí, prečo sa dve tretiny poradcov touto prácou neuživia, koľko klientov treba na plat 3 000 až 4 000 eur a podľa akých štyroch signálov spoznáš zlého poradcu. Dozvieš sa aj, koľko si odkladať na dôchodok, ak začneš v 25, 30 či 40 rokoch, a ako si jeho prvý klient, mladý lekár, ktorý míňal všetko, čo zarobil, za päť rokov vytvoril rezervu 20-tisíc eur.