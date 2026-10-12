Podle předsedy strany Zdeňka Hřiba se jedná o „netflixový“ model. Kampaň Stovka pro Česko má Pirátům pomoci zestabilizovat finance a pomoci s propagací.
V České republice si můžete předplatit spoustu věcí, třeba Netflix, hudbu nebo i seznamovací aplikace. Tak proč byste si nemohli předplatit lepší Českou republiku?,“ uvedl Hřib pro iDNES.cz.
Předseda následně dodal, že kampaň spouští proto, aby „tady nevládli oligarchové, aby systém nebyl vychýlen ve prospěch nějakých několika málo jednotlivců. Aby systém fungoval pro všechny a nikdo nezůstal na vedlejší koleji.“ Pokud chceš Pirátům nějaké peníze poslat, můžeš si vybrat měsíční příspěvky v hodnotě 100, 500 nebo 800 korun. Podle Hřiba si strana nestanovila, jakou konkrétní částku chce vybrat. Věří však v tisíce pravidelných přispěvatelů.
Pirátům komunální volby nedopadly podle očekávání. Do zastupitelstev řady obcí se bez problémů dostali, výrazně ale ztratili ve velkých městech, pro jejichž liberálně orientované voliče měli být jednoznačnou volbou. V Praze získali 9,38 procenta hlasů, v Brně v koalici s Fakt Brno TU! 6,69 procent