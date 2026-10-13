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FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
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Tento článok je PR správa spoločnosti Penta Real Estate.
dnes 13. října 2026 v 16:00
Čas čtení 2:30
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FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!

FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
Zdroj: Penta Real Estate
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Pozri sa, ako to večer vyzeralo.

Územie budúcej mestskej štvrte Southbank ožilo ešte pred začiatkom výstavby. Penta Real Estate ho na jeden večer otvorila móde a spolu s Mercedes-Benz Fashion Live! vytvorila scénu pre novú kolekciu mayhem značky freier. Surové podmostie, výrazné svetlá a hypnotický zvuk ukázali lokalitu v úplne novej podobe.

Ak Southbank poznáš ako miesto na beh, bicykel alebo zastávku v Bufete 24, večer 30. septembra pôsobil úplne inak. Územie pripravovaného developmentu sa zaplnilo ľuďmi, hudbou a módou a na niekoľko hodín sa premenilo na runway.

Prehliadka značky freier powered by Ploom otvorila trinásty ročník Mercedes-Benz Fashion Live!. Zároveň bola ďalším krokom v postupnom oživovaní Southbanku, ktorý Penta Real Estate sprístupňuje verejnosti ešte predtým, ako sa tu začne stavať.

Budúca štvrť ožila ešte pred výstavbou

Southbank sa dnes nachádza v špecifickom období svojej premeny. Aktuálne je otvoreným územím s industriálnym charakterom, v budúcnosti sa má stať novou polyfunkčnou mestskou štvrťou. Penta Real Estate preto nečaká na dokončené budovy a lokalitu aktivuje už v jej súčasnej podobe.

Prirodzeným miestom stretávania sa stal Bufet 24. V území sa konajú pravidelné behy Piatkovica, športové a komunitné aktivity a postupne doň pribúda gastronómia aj kultúrny program. Fashion show freier rozšírila tieto aktivity o nový formát a ukázala, že aj priestor budúceho developmentu môže byť miestom silných mestských zážitkov.

Výber Southbanku tak nevychádzal iba z jeho vizuálneho potenciálu. Prehliadka prirodzene nadviazala na spôsob, akým developer s lokalitou pracuje už dnes, otvára ju ľuďom, prináša do nej obsah a postupne vytvára vzťah medzi územím a verejnosťou.

Penta Real Estate Penta Real Estate Penta Real Estate Penta Real Estate
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Southbank nebol iba kulisou

Surová architektúra podmostia, monumentálne piliere, prírodné okolie a silueta mesta sa stali súčasťou celej show. Namiesto klasického módneho priestoru vznikla scéna, ktorá pôsobila skôr ako filmový set.

Svetlá, hudba a pohyb modelov pracovali s aktuálnou podobou územia a postupne ju menili. Southbank nebol iba miestom konania, ale aktívnou súčasťou vizuálneho príbehu kolekcie.

Práve toto prepojenie módy a architektúry vytvorilo spoločný bod medzi Penta Real Estate a Mercedes-Benz Fashion Live!. Obe oblasti pracujú s materiálom, proporciou, detailom aj pohybom človeka v priestore. Zároveň ovplyvňujú spôsob, akým ľudia vnímajú svoje okolie a ako sa v ňom cítia.

Vojta Filko Vojta Filko Vojta Filko Vojta Filko
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Kolekciu mayhem inšpiroval Fight Club

Dizajnérka Terézia Feňovčíková predstavila na Southbanku kolekciu mayhem, inšpirovanú kultovým filmom Fight Club režiséra Davida Finchera z roku 1999. Jeho témy konzumu, identity a vnútorného konfliktu preniesla do súčasnej pánskej módy.

Jednotlivé looky vytvorili príbeh, ktorý sa začal korporátnou sterilitou, pokračoval cez chaotický trash-chic a vyústil do prísnej uniformity. Kolekcia tak pracovala s napätím medzi individualitou a potrebou patriť k skupine.

Vrstvené siluety dopĺňali ľan, bavlna, vlna, tencel či laminovaná bavlna. Objavili sa batikované vzory, motívy z festivalu Woodstock, florálne a zvieracie prvky aj výrazné perforácie a štruktúry vytvorené nitkami. Výšivky a aplikácie vznikli v spolupráci s Dionýzom Troskom, merch s grafikom flace. Styling doplnili okuliare od Eyerim a obuv ZDA Partizánske.

Hoci sa freier primárne venuje pánskej móde, jej tvorba prirodzene presahuje aj do rodovo neutrálnej polohy. Na Southbanku tento rukopis podporilo prostredie, ktoré kolekcii dodalo ďalšiu vrstvu surovosti a napätia.

MBFL, Adam Tarana MBFL, Adam Tarana Jozef Buhaj Jozef Buhaj
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Od jedného večera k novej mestskej štvrti

Southbank je pripravovaná polyfunkčná mestská štvrť, ktorá má do územia priniesť bývanie, pracovné priestory, služby, retail, zeleň a verejné priestory. Jej urbanistický koncept vytvorili medzinárodné ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s bratislavským štúdiom gro architekti.

Architektúra s množstvom zelene na budovách aj vo verejných priestoroch má prirodzene nadviazať na charakter lokality a blízkosť Dunaja. Dôležitou súčasťou budúcej štvrte má byť aj retail, od každodenných služieb a gastronómie až po priestory pre lokálne značky, dizajnérov a nové kreatívne koncepty.

Prehliadka freier ukázala túto ambíciu ešte pred začiatkom výstavby. Southbank ožil svetlom, hudbou, módou a ľuďmi a na jeden večer získal úplne nový charakter. Budúca štvrť tak nezačína vznikať až prvou budovou. Jej identitu postupne formujú aj ľudia, tvorba a zážitky, ktoré do územia prichádzajú už dnes.

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