207 Lomnických štítov. Slováci počas leta zdolali viac ako 545-tisíc výškových metrov a podporili tatranských nosičov

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Každý deň zdolávajú náročné tatranské chodníky s nákladom, ktorý by mnohí z nás sotva zdvihli.
Tatranskí nosiči sú neodmysliteľnou súčasťou našich hôr a ich výnimočné remeslo si zaslúži pozornosť. Aj preto sa do letnej výzvy Radegastu zapojilo viac ako 10-tisíc ľudí, ktorí svojou aktivitou pomohli podporiť túto tradíciu.
Tradícia vysokohorského nosičstva je u nás známa už takmer storočie. Je neoddeliteľnou súčasťou života vo Vysokých Tatrách. Pre podporu jej zachovania na Slovensku vznikla Radegast Vysokohorká výzva, do ktorej sa zapojilo celkovo 10 726 účastníkov.
Z nich 1 115 zdolalo výstup na vysokohorskú chatu v Tatrách alebo prekonalo stanovené prevýšenie počas peších aktivít kdekoľvek na Slovensku. Zúčastniť sa však dalo aj nákupom piva Radegast v obchodoch a vybraných prevádzkach.
Výškové metre ako 207 Lomnických štítov
Účastníci, ktorí sa rozhodli zapojiť pohybovou aktivitou, spolu zdolali 545 175,3 výškových metrov. To je porovnateľné s výškou 207 Lomnických štítov alebo viac ako 21-tisícami poschodí.
Z tatranských chát bola medzi účastníkmi najnavštevovanejšia Zamkovského chata, na ktorú v rámci výzvy vystúpili až takmer stokrát. Nasledovali Téryho chata a Chata pri Zelenom plese.
Výzva prilákala aj účastníkov, ktorí sa na horské chaty vracali opakovane. Najaktívnejší turista sa prostredníctvom výstupov na chaty zapojil až 13-krát. Rekordér, ktorý sa zapájal výstupmi na chaty alebo inými aktivitami s prevýšením, nazbieral celkovo 57 zapojení.
Výzva podporila tatranských nosičov sumou takmer 13-tisíc eur
Výsledkom výzvy nie sú len čísla o zdolaných kilometroch či výškových metroch. Jej súčasťou bol od začiatku aj záväzok značky Radegast podporiť tatranských nosičov a zachovať ich remeslo, ktoré je výnimočné najmä na Slovensku. Každé jedno zapojenie do výzvy teda zároveň znamenalo finančný príspevok značky Radegast na podporu nosičstva u nás.
„Horskí nosiči sú pre nás symbolom odhodlania, vytrvalosti a hodnôt, ktoré značka Radegast zastáva. Ich náročná práca si zaslúži rešpekt aj podporu. Hoci sa pôvodne vyzbieraná suma zastavila nižšie, rozhodli sme sa pripočítať 1 euro za každého, kto sa do výzvy zapojil. Na podporu tatranských nosičov tak prispejeme celkovou sumou 12 964,75 eura,“ hovorí Zuzana Fabčinová, manažérka značky Radegast na Slovensku.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do Vysokohorkej výzvy zapojili a pomohli tak podporiť tých, ktorí svoju výzvu zvládajú takmer každý deň s desiatkami kilogramov na chrbte.