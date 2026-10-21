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Jay-Z rozhoduje o hlavních hvězdách Super Bowlu. Na rok 2027 si měl zvolit sám sebe 🏈
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dnes 21. října 2026 v 7:45
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Hana Divišová/refresher.sk

Jay-Z rozhoduje o hlavních hvězdách Super Bowlu. Na rok 2027 si měl zvolit sám sebe 🏈

Jay-Z Zdroj: PABLO MORANO/BSR AGENCY/GETTY IMAGES
@jayz Zdroj: @BEYONCE
Jay-Z Zdroj: PABLO MORANO/BSR AGENCY/GETTY IMAGES
Jay-Z Zdroj: PABLO MORANO/BSR AGENCY/GETTY IMAGES
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Hana Divišová/refresher.sk
Náhledový obrázek: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images
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