Malá rastlinka, veľký problém. Prečo si z exotickej dovolenky nenosiť živé suveníry?

Chystáš sa vymeniť sychravé počasie za slnko a exotiku?
Malá rastlinka, semienka či cibuľky exotických kvetín však môžu predstavovať riziko pre našu prírodu. Spolu s nimi si totiž môžeš nevedomky priniesť aj škodcov a pôvodcov rastlinných chorôb, ktorí dokážu napáchať veľké škody. Na čo si dať pozor?
Exotický suvenír, ktorý môže narobiť problémy
Thajsko, Bali či Zanzibar. Keď sa u nás ochladí, exotické destinácie lákajú ešte viac. Okrem slnka, pláží a nových zážitkov si z dovolenky radi prinesieme aj niečo na pamiatku. Čo však robiť, ak ťa na miestnom trhu očarí krásna exotická rastlina alebo balíček semienok, z ktorých by si si doma mohol/mohla vypestovať vlastný kúsok trópov?
Hoci ide na prvý pohľad o nevinný suvenír, jeho cesta domov môže mať nečakané následky. Rastliny, semená, cibuľky, odrezky či čerstvé plody môžu prenášať škodcov a pôvodcov rastlinných chorôb, ktorých si voľným okom vôbec nemusíš všimnúť. V novom prostredí sa môžu rozšíriť a ohroziť nielen tvoju záhrady, ale aj lesy, poľnohospodárske plodiny, či miestne ekosystémy.
A nejde len o teoretické riziko. Zavlečenie nepôvodných škodcov môže spôsobovať rozsiahle environmentálne aj ekonomické škody. Prevencia je mimoriadne dôležitá. Ochrana rastlín sa preto začína aj pri takých jednoduchých rozhodnutiach, ako je výber dovolenkového suveníru.
Čo si z exotickej dovolenky radšej nenosiť?
Pri balení kufra pred návratom domov sa oplatí myslieť nielen na hmotnostný limit batožiny, ale aj na to, čo si do nej balíš:
- Živé rastliny a odrezky: Aj na pohľad zdravá exotická rastlinka môže ukrývať škodcov alebo pôvodcov chorôb. Pri dovoze z krajín mimo EÚ sa na ne vzťahujú osobitné pravidlá.
- Semienka a cibuľky: Sú malé a nenápadné, no aj na ich dovoz sa môžu vzťahovať rastlinolekárske požiadavky alebo zákazy.
- Rastliny s pôdou: Pôda a korene môžu obsahovať škodlivé organizmy, ktoré by sa po prenesení do nového prostredia mohli rozšíriť.
- Ovocie a zelenina: Aj čerstvé plody môžu prenášať škodcov, preto pri jeho dovoze z krajín mimo EÚ platia obmedzenia.
Pred nákupom alebo dovozom rastlinného materiálu si vždy over aktuálne požiadavky. To, že sa rastlinka predáva na miestnom trhu alebo že sa zmestí do batožiny ešte neznamená, že si ju možno legálne priniesť domov.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke Európskej komisie. https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/plant-health-rules_en
Kampaň úradu EFSA #PlantHealth4Life sa preto riadi mottom: Z dovolenky si prines spomienky a nie rastlinky.
Ako si z dovolenky nepriniesť problém?
Dobrou správou je, že chrániť naše rastliny môže každý z nás. Stačí dodržiavať pár jednoduchých zásad.
Exotické kvety a rastliny si radšej odfoť, než aby si ich balil*a do kufra. Nekupuj semená, cibuľky ani živé rastliny bez toho, aby si si overil*a pravidlá ich dovozu. Opatrný buď aj pri objednávaní rastlín zo zahraničných e-shopov, najmä z krajín mimo Európskej únie. Pri nákupe uprednostni dôveryhodných predajcov a over si, či rastlinný materiál spĺňa príslušné požiadavky.
Zdravie rastlín sa totiž týka nás všetkých. Rastliny tvoria až 80 % potravín, ktoré konzumujeme; čistia vzduch, ktorý dýchame, či poskytujú potravu a životné prostredie mnohým živočíšnym druhom.
Zmena klímy, cestovanie a medzinárodný obchod vystavujú rastliny čoraz väčšiemu tlaku. Škodcovia a choroby rastlín sa môžu dostať do nových oblastí a ohroziť rastliny, ktoré tam nemajú prirodzenú ochranu. Prevencia je preto dôležitá: jednoduché rozhodnutie neprenášať rastlinný materiál cez hranice môže pomôcť predchádzať vážnym problémom.
Ochrana rastlín nie je len záležitosťou záhradkárov či odborníkov. Svojím správaním k nej môže prispieť každý z nás.
Najkrajšie spomienky z dovolenky napokon nepotrebujú korene. Niekedy stačí fotografia, zážitok alebo príbeh, ktorý si prinesieme domov. Exotické rastliny je najlepšie nechať tam, kde prirodzene patria.
O kampani #PlantHealth4Life
Kampaň #PlantHealth4Life vstúpila v roku 2026 do svojho štvrtého a zároveň posledného ročníka. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia a 33 zapojených krajín pokračujú v spoločnom úsilí zvyšovať povedomie o zdraví rastlín a jeho význame pre náš každodenný život. Od svojho spustenia poukazuje na to, ako úzko sú zdravie rastlín a náš každodenný život prepojené – od potravín, ktoré konzumujeme, cez cestovanie a záhradkárčenie, až po nakupovanie.
Kampaň je určená všetkým, osobitne sa však zameriava na: zvedavých cestovateľov, ktorí radi objavujú svet a prírodu, záhradkárov, ktorí pestujú zeleninu, kvety a stromy, a rodičov, ktorým záleží na potravinách, ktoré ich deti konzumujú, a na ochrane životného prostredia a biodiverzity pre budúce generácie.
Kampaň naďalej rozširuje svoj rozsah a dosah a v súčasnosti zahŕňa 33 krajín, vrátane Slovenska. Zapojené sú nielen krajiny Európskej únie, ale aj Švajčiarsko a päť predvstupových krajín Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Čierna Hora a Turecko.
Viac informácií o kampani a praktické rady, ako chrániť zdravie rastlín, nájdete na oficiálnej stránke kampane #PlantHealth4Life: https://www.efsa.europa.eu/sk/plh4l
*Označenie Kosovo: Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.