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Pridaj sa do tímu, ktorý mení spôsob, ako moderná generácia konzumuje obsah - hľadá sa ďalší Product Builder.
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včera 21. října 2026 v 12:34
Čas čtení 4:07

Pridaj sa do tímu, ktorý mení spôsob, ako moderná generácia konzumuje obsah - hľadá sa ďalší Product Builder.

Pridaj sa do tímu, ktorý mení spôsob, ako moderná generácia konzumuje obsah - hľadá sa ďalší Product Builder.
Zdroj: Refresher
Silvia Chlumecká
Silvia Chlumecká
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Meníme spôsob, akým moderná generácia konzumuje obsah. Pomocou AI nástrojov budeš stavat prototypy, zlepšovať náš produkt a ovplyvňovať zážitok pre 2+ mil. ľudí.

Kto sme?

Sme Refresher, svet modernej generácie. Vybudovali sme značku, web, firmu, ktorá produkuje obsah, ponúka služby a podujatia (zatiaľ) naprieč tromi krajinami a oslovuje viac ako 2 milióny ľudí mesačne. Máme unikátnu firemnú kultúru a baví nás, čo robíme. Nestačí nám status quo, aktívne hľadáme, ako byť lepší. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, reportáže a natáčame rôzne videá. Sme inteligentne drzí, ale čo robíme, robíme kvalitne a s rešpektom.

Koho v skratke hľadáme?

Hľadáme Product Buildera, ktorý zastreší celý životný cyklus produktu - od stratégie, cez UX, až po biznis hodnotu, a to prakticky a rýchlo. Nebudeš len plánovať, budeš stavať: osobne, pomocou AI, premeníš nápady vychádzajúce z potrieb používateľov a trhu na klikateľné prototypy, čisté zadania pre vývoj a merateľné výsledky. Primárne sa budeš venovať stredu a spodku užívateľského funnelu: ako ľudí, ktorí už k nám prišli, zapojiť, udržať a priviesť k predplatnému. Väčšinou teda nebudeš stavať na zelenej lúke, ale prerábať a zlepšovať to, čo už beží. Neustále budeš merať úspešnosť produktu a hľadať možnosti jeho optimalizácie.

Pracovať budeš pod naším CTO a po boku Product Ownera - fulltime, z našej kancelárie alebo remote. Je to hands-on rola bez podriadených: tvoja hodnota je vo vlastných výstupoch, nie v riadení ľudí.

Sme mobile-first - väčšina našich používateľov je na mobile, takže každé produktové a UX rozhodnutie u nás začína práve tam. 


Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

Ponúkame ti:

  • Slobodu tvoriť produkty, ktoré majú reálny dopad.
    Budeš mať priestor prichádzať s vlastnými nápadmi v rámci našej stratégie, stavať klikateľné prototypy pomocou AI a posúvať ich do reality naprieč naším portfóliom značiek (Refresher News, Refresher CZ, Glow & Know). K dispozícii máš vývojárov a celý Refresher ekosystém ti bude hrať do karát. A pracovať budeš s modernými AI nástrojmi (Claude, v0, Lovable, Figma Make)!
  • Rýchlosť a dynamiku.
    U nás netrvá schválenie ani zrealizovanie nápadu mesiace a vieme konať flexibilne. Od nápadu k otestovateľnému prototypu sa u nás dostaneš v hodinách, nie týždňoch.
  • Flexibilitu a priestor na rast, ktorý budeš do veľkej miery driveovať ty sám/sama.Čaká ťa rola, kde môžeš ovplyvniť smerovanie produktu.
  • Prácu v prostredí, ktoré je zábavné aj profesionálne zároveň. Máme drive, dávame dôraz na výsledky, ale neberieme sa príliš vážne.
  • Možnosť byť súčasťou budúcnosti značky Refresher. Tvoje rozhodnutia budú formovať to, ako vyzerajú naše produkty, ako fungujeme digitálne a kam smerujeme ďalej. Tvoja práca bude viditeľná pre milióny užívateľov.  
Product Builder
Zdroj: Refresher

Čo u nás nájdeš:

  • Veľkú dávku zodpovednosti, ale aj voľnosti. Očakávame uchopenie a osvojenie stratégie, ale aj exekutívy.
  • Zapálených ľudí, ktorých baví práca a rozvoj seba, svojej pozície, ale aj firmy.
    V pohode ľudí, uvoľnenú atmosféru.
  • Veľa komunikácie online a využívanie rôznych inovatívnych nástrojov.
  • Možnosť ovplyvňovať stratégiu firmy.
  • Máme pre teba lístky na filmové predpremiéry, na rôzne zaujímavé akcie, festivaly či koncerty, či PPV kódy na sledovanie Oktagonu.
  • Kredit na knihy, semináre, workshopy, ktoré prispejú k tvojmu profesijnému a osobnostnému rastu.
  • Raňajky, ovocie a káva sú pre nás od vzniku štandard, ale pre istotu to spomenieme.

Čo ťa čaká? 

  • Ťahať projekty v strede a spodku funnelu (engagement, retencia, onboarding, notifikácie, aplikácie, newslettery, paywall a predplatné) v úzkej spolupráci s marketingom, redakciou a eventami.
  • Preberať projekty dohodnuté na prioritizačnom meetingu a dotiahnuť ich od briefu až po spustenie, so stavom v ClickUpe vždy aktuálnym.
  • Osobne a rýchlo stavať klikateľné prototypy pomocou AI nástrojov - bez prototypu sa u nás o vzhľade ani správaní produktu nediskutuje.
  • Písať jasné produktové materiály: Product Brief, PRD/špecifikácie, akceptačné kritériá a čisté tickety pre vývoj, a viesť Decision Log.
  • Pracovať v rámci nášho design systému a držať ho konzistentný a synchronizovaný alebo ho môžeš vylepšiť.
  • Prekladať medzi vývojom, editorialom, marketingom a sales - meniť vágne požiadavky na dev-ready tickety a technické obmedzenia na zrozumiteľný biznis jazyk.
  • Sledovať kľúčové metriky a KPI, zbierať spätnú väzbu od používateľov a rozhodovať na základe dát, prototypov a reálneho správania, nie dojmov.

Požadované schopnosti a vlastnosti:

  • Máš mindset business ownera, myslíš na dopad, ROI a data-based rozhodovanie.
  • Aktívne pracuješ s AI a prototypovacími nástrojmi (Claude / Claude design, v0, Lovable, Figma Make alebo ekvivalent) a vieš rýchlo a samostatne postaviť klikateľný prototyp.
  • Máš preukázateľnú znalosť AI nástrojov, používaš AI v každodennej práci, pracuješ s agentmi, staviaš vlastné skilly a workflowy, ktoré zrýchľujú tím. Nie teória, ale reálne nasadenie.
  • Máš skúsenosť so zlepšovaním engagementu, retencie alebo predplatného v digitálnom produkte a vieš ukázať, čo sa vďaka tebe pohlo v číslach.
  • Riadenie celého produktového cyklu (Idea → Realizácia → Produkcia → Finetuning → repeat) je pre teba rutina, vrátane cross-department koordinácie, QA a UAT.
  • Manažment taskov a organizáciu práce máš na pokročilej úrovni a stav svojich projektov držíš vždy aktuálny (používame ClickUp).
  • Máš skúsenosť s UX/UI princípmi so zameraním na zákazníka a mobile-first, vieš navrhnúť riešenia, ktoré dávajú zmysel používateľom aj biznisu.
  • Máš základný prehľad o web dev pojmoch a o smerovaní Android, iOS a webových technológií, vieš sa dorozumieť s developerom.
  • Pracuješ s Google Analytics a Hotjarom, vieš nastaviť a čítať tracking (eventy, funnely, metriky).
  • Angličtina na úrovni sebavedomej prezentácie a diskusie, budeš prezentovať a komunikovať aj s ľuďmi, ktorí nehovoria po slovensky.


Bonusové body za:

  • Nice-to-have dátová analytika a A/B testing (vizualizácie a reporty dnes zvládne aj Claude, špecializovaný BI nástroj nie je podmienka).
  • Reálne developerské skúsenosti, schopnosť čítať a písať kód.


A osobnostne?


Hľadáme niekoho, kto:

  • myslí logicky a analyticky, ale nebojí sa ani kreativity,
  • má silné organizačné, komunikačné a vyjednávacie schopnosti,
  • vie si obhájiť názor aj v náročnej debate a proaktívne komunikuje naprieč rôznymi publikami,
  • má produktový cit a vkus, sleduje trendy v UX/UI a pravidelne používa naše aj best-in-class referenčné produkty.

Miesto práce


Bratislava (REFRESHER SK office) alebo plne remote, prípadne aj Praha, ak si odtiaľ.

Odmena

Plat záleží od skúseností a prínosu. Od 2200 EUR brutto (minimum) + performance bonus (bonus je naviazaný na interné koeficienty a výkon, je objektívne merateľný, no môže byť aj 0). Radi ti dáme vyššiu odmenu, ak si myslíš, že by si mal dostať viac, a dokážeš nám to skúsenosťami a prínosom. Sme otvorení diskusii. Všetko závisí od tvojich skúseností, talentu a nápadov.

Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :) 

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