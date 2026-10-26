Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom

Stačí jej letmý pohľad na tvar elektrického stĺpa, kúsok obrubníka alebo stromy v pozadí. Lucia z profilu Za Hranice z takýchto indícií za chvíľu presne vie, na akom mieste planéty sa nachádzaš.
Svojou superschopnosťou ohromila český internet. Na Instagrame oslňuje najmä geoguessingom, teda hádaním lokácií z fotiek.
Nie je to pritom tak dávno, kedy vtedajšia študentka medzinárodných vzťahov v Brne mala svoj profil iba ako side hustle pre zábavu. Keďže je ale zemepis jej najväčšou vášňou (a ako sama hovorí, klasická práca od deviatej do piatej by pre ňu nebola), neprestávala tvoriť. Od začiatku mala ambíciu, aby ju tento koníček začal živiť.
A oplatilo sa. V lete jej profil konečne prakticky zo dňa na deň vybuchol. Popularitu jej zrejme priniesli najmä spomínané virálne videá, v ktorých sa snaží nájsť presnú lokáciu fotiek, ktoré jej posielajú jej sledovatelia. Dnes ju profil zamestnáva na plný úväzok. Napriek tomu tvrdí, že najväčšia odmena je, keď jej zemepisné videá púšťajú vyučujúci v škole.
Kto je ale Lucia v civile? Ako svoju superschopnosť získala? A aká najzaujímavejšia požiadavka na ňu od jej sledovateľov prišla?
- Ako dlho trvá nahromadiť geografický lore.
- Či už dostala ponuku do tajných služieb.
- Ako sa Lucku v Kórei snažili naverbovať do sekty.
- Aký je jej obľúbený geografický útvar.
- V ktorej hre má nahraté také množstvo času, až sa za to hanbí.
- Či by ju lákali reality shows.
Kde si sa tak dobre naučila miestopis a pracovať s mapami? Už odmala ma fascinovali vzdialené krajiny. Začalo to, keď som sledovala reality show Kto prežije. Jednotlivé série sa volali Guatemala, Panama – a mňa zaujímalo, kde tieto miesta sú. Stála som so sestrou v izbičke pred detskou mapou a spoločne sme hľadali. To som mala tak desať alebo jedenásť rokov. Odvtedy tento záujem trvá.
Nahromadiť zemepisný lore ti teda trvalo pätnásť rokov? Asi áno. Najviac som natrénovala niekedy v sedemnástich, keď som objavila YouTube kanál Geography Now. Robili sériu videí o každej krajine sveta od A po Z, ktorá bežala azda sedem rokov. Videá ma bavili a navyše tvorca robil challenge, kde si zaviazal oči a vymenoval všetky krajiny sveta. Úplne ma to ohromilo a povedala som si, že to chcem vedieť tiež.
Aké sú tvoje študijné metódy? Učíš sa od A po Z napríklad rieky alebo štáty a ideš vyložene naspamäť? Štáty som sa naučila cez online kvízy, napríklad na stránke JetPunk, kde som ich neustále opakovala, až sa mi dostali do hlavy. Ale keď som sa nedávno učila hlavné mestá, tak som fakt išla prstom po mape a snažila sa vizuálne priradiť meno k miestu. Práve vizuálne učenie je pre mňa najefektívnejšie.
Kedy ti došlo, že tento tvoj obrovský koníček by šiel natáčať a bavilo by to ľudí? Mňa už ako malú hrozne bavili youtuberky a youtuberi. Bola som jedno z tých detí, čo obehali minecraftové akcie, a snívala som o tom, že budem youtuberka. Pár rokov dozadu som si povedala, že si tento detský sen skúsim splniť. Založila som si kanál a premýšľala, o čom natáčať. Zemepis bol môj najväčší koníček a na českej scéne také videá nikto nerobil, takže to bola ideálna voľba.
Máš ambíciu, aby sa podľa tvojich videí ľudia vzdelávali? Viem, že ťa vždy poteší, keď sa tvoje videá púšťajú v školách.
Určite mám. Inšpirujem sa kanálmi, ktoré robia „edutainment“, najmä mojím najobľúbenejším Oversimplified, ktorý vysvetľuje históriu cez vtipné videá, z ktorých som sa dokonca učila na štátnice. „Vrchol kariéry“ pre mňa naozaj je, keď mi ľudia píšu, že ich učitelia púšťali vo škole. (smiech) Mám rada ten pocit, keď môžem ukázať zemepis zábavnou formou niekomu, kto ho možno predtým neznášal, a vďaka mne ho začne baviť.
- Ako dlho trvá nahromadiť geografický lore.
- Či už dostala ponuku do tajných služieb.
- Ako sa Lucku v Kórei snažili naverbovať do sekty.
- Aký je jej obľúbený geografický útvar.
- V ktorej hre má nahraté také množstvo času, až sa za to hanbí.
- Či by ju lákali reality shows.
Bola si ty ten človek, čo zemepis v škole miloval? Pomohlo ti to potom na vysokej? Zemepis som mala fakt rada, bol to môj najobľúbenejší predmet. Na výške som študovala medzinárodné vzťahy a veľa mojich videí bolo priamo inšpirovaných prednáškami. Napríklad moje video o Južnej Amerike bolo v podstate kompletne zhrnutý celý kurz z jedného semestra.
Dnes sa už tou tvorbou živíš. Bola to od začiatku tvoja ambícia? Bola. Nechcela som byť zamestnaná osem hodín denne, zistila som, že to je život, ktorý nechcem. Dlho to bola len taká brigáda za pár tisíc mesačne. Zlomilo sa to teraz cez prázdniny, keď som začala robiť videá, kde hľadám ľudí a konkrétne lokácie podľa ich profiloviek na fotkách. V podstate cez noc mi hrozne narástol Instagram aj YouTube a začalo ma sledovať stotisíc ľudí.
Často sa ti v komentároch objavujú prosby, aby si šla pracovať k tajným službám alebo polícii. Prišla ti niekedy reálna ponuka? Prišla mi jedna ponuka, dala by sa opísať ako hľadanie ľudí za peniaze, ktorú som zatiaľ odmietla. Ale do budúcna, keby ma tvorba prestala baviť, je to smer, ktorým by som sa možno chcela vydať. Ja som ešte donedávna vôbec nevedela, že to, čo viem, je niečo špeciálne. Myslela som si, že trochu stalkovať a hľadať na internete zvládne každý. Až keď mi ľudia začali písať, že nechápu, ako to robím, zistila som, že je to aj kariérna možnosť.
Dostávaš aj nejaké bizarné súkromné žiadosti? Denne mi príde strašne veľa správ, v inboxe ich mám rádovo tisíce, takže nedokážem prečítať všetky. Ľudia majú rôzne osobné požiadavky – niekto sa napríklad stavil s kamarátkou a chcel, aby som podľa fotky spoznala, kde si dávala raňajky. To som si povedala, že robiť nebudem. Ale ozvala sa mi napríklad dievčina, že ich je viac dievčat, ktoré majú zlú skúsenosť s jedným chlapcom, ktorý nimi manipuloval a vydával sa za niekoho iného. Chceli to s ním riešiť a mali fotku z jeho domu s výhľadom do pozadia. Tak som im ho aj s jeho pravým menom našla.
Rozprávali sme sa o tajných službách, ale ľudia ťa často posielajú aj do reality show Zradcovia. Išla by si do toho? Lákalo by ma to, ale bojím sa, že by na mne bolo hrozne vidieť, že klamem. V tom nie som zas taká dobrá. Ale v roli vernej by ma tam hrozne bavilo byť.
Vráťme sa k tvojim zemepisným skills. Koľko máš reálne nahraté v Geoguesseri, že hádaš fotky tak rýchlo? Ja v ňom vlastne nie som zas taká dobrá. Hranie je veľmi o zapamätaní si takzvanej „mety“ – z akej generácie kamery je fotka fotená, aké stĺpiky, značky alebo elektrické vedenie používa konkrétna krajina. Je to veľmi o memorovaní. Som skôr priemerná, venujem sa tomu tak, že mám vždy dvojtýždňovú fázu, keď sa do toho úplne zahryznem, potom to zabudnem a takto to ide nanovo.
Keby som chcela mať lepšie skóre, čo by si mi poradila? Ísť priamo po tých nápovedách. Komunita vytvorila webové stránky, kde nájdeš všetko od tých najjednoduchších znakov až po zložité detaily na určenie konkrétneho regiónu.
Je teda iná hra, v ktorej máš nahraté nezmysel hodín a možno sa za to aj trochu hanbíš? Hľadanie mín. Jednu dobu som to hrala naozaj každý deň, ale teraz to už krotím.
A čo zemepisné záľuby, aké je tvoje obľúbené územné alebo administratívne rozdelenie a prečo?
Hranica medzi Indiou a Bangladéšom, kde je obrovské množstvo enkláv a exkláv. Kúsok Bangladéša bol vo vnútri kúska Indie, ktorý bol vo vnútri kúska Bangladéša, ktorý bol vo vnútri kúska Indie. Nedávno si to síce medzi sebou narovnali, aby to nebolo také mätúce, ale toto bol vždy môj favorit.
A čo najkrajší tvar štátu na mape? Zaujímavá otázka, asi Namíbia. Je to taký štvorec a potom má taký úzky, dlhý prúžok, ktorý je široký len pár kilometrov. Má dobrý tvar.
Zemepis český, alebo svetový?
Svetový. V českom som hrozne zlá, už som ho pozabúdala zo školy.
Google Maps, alebo Mapy.cz?
Google Mapy na šoférovanie, Mapy.cz na všetko ostatné.
Lietadlo, alebo vlak?
Vlak! Ja neznášam lietanie, bojím sa. Rada lietam do Ázie, ale celý ten proces priamo nenávidím.
Cestovať sólo, alebo s niekým?
S niekým. Rada zážitky zdieľam.
Jeden sledovateľ ti v komentároch sľúbil, že si ťa nechá vytetovať na hrudník, keď mu uhádneš lokáciu z fotky, čo si splnila. Prebehlo to? Písala som mu asi pred týždňom, ako to teda vyzerá. Mám zobrazené, už mi neodpovedal, vyghostoval ma. Takže sa, bohužiaľ, nič nekonalo.
K tebe neodmysliteľne patrí klobúčik „bucket hat“, máš ho v každom videu aj pri našom dnešnom rozprávaní. Koľko ich doma vlastne máš? Iba tento jeden! Chcem ho už vymeniť, začína byť trochu ošúchaný, ale letné veci sa teraz v obchodoch nepredávajú.
Tvoj kanál je okrem máp veľmi postavený aj na obsahu z cestovania. Kde sa ti páčilo najviac? Najradšej mám východnú Áziu. Bola som v Číne, Japonsku a Kórei. Keby som si mala vybrať, tak Južná Kórea, tam som strávila štyri mesiace na Erasme, takže ju mám v srdiečku. A do Japonska sa chcem vrátiť toľkokrát, koľkokrát to len pôjde. Milujem budhistické chrámy, nepálivé ázijské jedlo a celkovú tamojšiu atmosféru.
Máš odtiaľ nejaký zážitok, ktorý ťa vyložene prekvapil? Prekvapilo ma, keď sa ma tam pri viacerých príležitostiach snažili naverbovať do sekty. O Južnej Kórei sa to málo vie, ale kresťanské sekty tam idú naplno. Aj tu na Slovensku pôsobí hnutie Shincheonji, ale tam je to obrovské. Kórejci celkovo veľmi nevedia po anglicky, takže keď k tebe v normálnej kaviarni niekto príde a začne sa s tebou rozprávať plynule po anglicky, máš najprv radosť. Myslíš si, že si niekto chce precvičiť jazyk, ale po chvíli priateľskej konverzácie z toho vypadne pozvánka do sekty.
Máš svoje najobľúbenejšie miesto na Zemi? Juhokórejské mesto Ulsan.
Aká si vlastne cestovateľka? Robíš na dovolenke veci, ktoré normálni ľudia nerobia? Všetko veľmi plánujem a rada ľudí vodím. Vždy ráno alebo počas cesty v MHD si prečítam na Wikipédii kontext k historickým pamiatkam a potom tými „fun factmi“ ostatným trochu vnucujem, prečo je to miesto významné. Oni sa tvária, že ich to veľmi nezaujíma, ale myslím, že ich to zaujíma!