„Som chorá, ani psychológ mi nepomohol. Nedokážem ho pustiť,“ hovorí Jana.
V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa bude tvojej téme venovať.
Mám vzťah-nevzťah so ženatým mužom, ktorý trvá už päť rokov. Trápim sa a neviem odísť. Som naňho emocionálne aj fyzicky naviazaná a už nevládzem. Som chorá, ani psychológ mi nepomohol. Nedokážem ho pustiť. Prosím, pomôžte mi, táto láska ma zabíja.
Jana, 42 rokov
To, čo prežívaš, musí byť veľmi bolestivé a vyčerpávajúce. Po piatich rokoch si sa na tohto muža mohla silno naviazať. Možno sa držíš nielen jeho, ale aj nádeje, že si ťa raz vyberie a váš vzťah sa zmení. Keď sa chvíle blízkosti striedajú s čakaním a sklamaním, nádej sa môže znova a znova vracať. Preto môže byť ťažké odísť, aj keď cítiš, že ti tento vzťah ubližuje.
To, že nevieš odísť, neznamená, že si slabá. Môžeš v sebe prežívať dva protichodné pocity: jedna časť teba už túži po pokoji a istote, druhá sa bojí straty človeka, ku ktorému sa pripútala. Odísť môže znamenať aj smútiť za spoločnými chvíľami a za budúcnosťou, ktorú si si predstavovala. Takéto lúčenie býva ťažké a nemusíš ho zvládnuť naraz. Skús sa za svoje pocity neobviňovať.
Namiesto otázky „Prečo ho neviem pustiť?“ si môžeš položiť otázku: „Čoho sa bojím, ak odídem?“ Možno je to samota, prázdno alebo pocit, že si premárnila päť rokov. Keď si tieto obavy pomenuješ, môžeš lepšie porozumieť tomu, čo ťa vo vzťahu drží. Nemusíš hneď vyriešiť všetko. Môžeš začať jedným krokom, ktorý ti pomôže chrániť seba: povedať o situácii niekomu blízkemu, obmedziť kontakt alebo si pripraviť, komu zavoláš, keď budeš mať silné nutkanie ozvať sa mu. Ak sa rozhodneš odísť, podpora druhého človeka ti to môže uľahčiť.
To, že ti jeden psychológ nepomohol, neznamená, že pomoc nie je možná. Možno ti nesadol konkrétny odborník alebo spôsob práce. Skús vyhľadať iného psychológa alebo psychologičku. Ak sa situácia podpísala na tvojom zdraví, obráť sa aj na svojho všeobecného lekára alebo psychiatra.
Nemusíš dnes prestať milovať ani vedieť, ako bude vyzerať tvoj život bez neho. Stačí urobiť jeden malý krok smerom k sebe. Zaslúžiš si vzťah, v ktorom je blízkosť aj istota — a je možné postupne budovať život, v ktorom sa budeš cítiť pokojnejšie a slobodnejšie.
Prečo môže byť také ťažké odísť zo vzťahu, ktorý človeku dlhodobo ubližuje, aj keď si jeho škodlivosť uvedomuje a sám chce vzťah ukončiť?
Pre nervový systém môže byť známe, hoci bolestivé, predvídateľnejšie než neistota, ktorú prináša odchod. Preto sa človek niekedy vracia k tomu, čo pozná, aj keď vie, že mu to škodí. Odchod môže vyvolávať úzkosť, pretože znamená vstúpiť do neznámeho a vzdať sa zaužívaných spôsobov fungovania. Táto reakcia nie je dôkazom, že vzťah je správny; skôr ukazuje, aké náročné môže byť opustiť známe. S podporou a postupnými krokmi sa však aj nové prostredie môže časom stať bezpečným.
Ako vzniká silná emocionálna alebo až návyková väzba na človeka a čo môže pomôcť pri jej postupnom oslabovaní? Silná väzba často vzniká, keď sa blízkosť, pozornosť a náklonnosť striedajú s odstupom či neistotou. Takéto striedanie môže človeka viesť k tomu, že ešte viac túži po ďalšom prejave blízkosti a sústredí sa na vzťah. Väzbu môžu posilňovať aj osamelosť, nenaplnené potreby či známe vzorce z minulých vzťahov.
Jej postupné oslabenie si zvyčajne vyžaduje čas: pomáha obmedziť kontakt, opierať sa o blízkych, obnovovať vlastné záujmy a všímať si, ako sa človek vo vzťahu skutočne cíti. Rozhovor s odborníkom môže pomôcť porozumieť tomu, čo túto väzbu udržiava, a nájsť kroky, ktoré sú zvládnuteľné.
Ak človeku nepomohla doterajšia psychologická pomoc a má pocit, že už nevládze, čo môže byť ďalším krokom? Ak doterajšia pomoc nepriniesla úľavu, neznamená to, že človeku už nič nepomôže. Môže skúsiť osloviť iného psychoterapeuta a hneď na začiatku povedať, čo mu v predchádzajúcej spolupráci chýbalo a čo potrebuje teraz. Niekedy nám nemusí sadnúť psychoterapeut ako človek alebo jeho daný štýl práce. Niekomu vyhovuje psychoterapeutická skupina (skupinová terapia), inému podporná svojpomocná skupina, krízové poradenstvo, online konzultácie. Pomôcť môže aj konzultácia u všeobecného lekára alebo psychiatra, najmä ak človek zle spí, ťažko zvláda bežné povinnosti alebo sa jeho stav zhoršuje.
Ak je náročné hľadať pomoc osamote, môže o to požiadať blízku osobu a dohodnúť si, že ho na prvé stretnutie odprevadí. Kým sa dostane k odborníkovi, môže zavolať na Krízovú linku pomoci IPčko 0800 500 333 a porozprávať sa s niekým aj anonymne.
Ako funguje Safe Space?
- Pošli nám svoju otázku cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa danej téme venuje. Môžeš nám tiež napísať e-mail na adresu [email protected].
- Tvoja identita zostane anonymná. Uvedieme len tvoje krstné meno a vek, no ak máš obavy z potenciálneho odhalenia, môžeme sa dohodnúť aj na úplnej anonymite. Nikde neuvedieme tvoje celé meno ani žiadne údaje, ktoré by ťa mohli prezradiť.
- Odpoveď napíše odborník, ktorý na expertnej úrovni rozumie psychike, zdraviu či vzťahom.
- Tvoj príbeh môže pomôcť aj iným. V anonymnej podobe ho uverejníme v našej pravidelnej poradni, aby si z odpovede mohli odniesť niečo aj ostatní, ktorí prežívajú niečo podobné.
- Každý, koho otázku vyberieme a uverejníme ju s odpoveďou experta, dostane mesačné predplatné zadarmo.
- Nevieme zaručiť, že zodpovieme na úplne všetky položené otázky, no urobíme všetko pre to, aby žiadna relevantná neostala bez odpovede.
Safe Space je priestor, kde tvoje obavy a pochybnosti zostanú v bezpečí.