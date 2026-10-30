Navštívili sme dom hrôzy. Niektorí ho nedokončia, iní odchádzajú s plačom (VIDEO)

- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Jakub mal len 14 rokov, keď s bratom zo srandy rozbehol svoj prvý strašidelný dom. Dnes ho prevádzkuje v Bratislave a nie každý ho zvládne prejsť až do konca.
Z obyčajného strašenia na chate vyrástol projekt na plný úväzok a v Bratislave je Horror Factory otvorené už druhú sezónu. Jakub rieši technické vychytávky vrátane dverí, ktoré sú riadené na diaľku, a asistentka Lenka má pod palcom casting a chod celého tímu. Je to neustála robota a dolaďovanie detailov, takže v strašidelnom dome občas aj prespávajú.
Celá budova vyzerá už z ulice dosť nepríjemne a opustene, ale to hlavné prichádza vo vnútri. Tento rok sa inšpirovali Istrochemou – starou bratislavskou chemičkou, ktorá už sama osebe vyzerá ako z hororu o nevydarených experimentoch.
Zásadnú úlohu zohrávajú herci, ktorí v maskách od zombie až po zakrvavené tváre ťahajú štvorhodinové šichty. Ilúzia funguje natoľko, že niektorých návštevníkov museli pre nezvládnutý strach vyviesť predčasne, lebo to proste nedali.
Prešli sme si tým na vlastnej koži aj my a udržať pokoj bol celkom problém. Hoci hlava vie, že je to bezpečné, nečakané efekty a tlak hercov ťa nútia okamžite sa otočiť a vypadnúť.
Otvorené majú len do 28. novembra, a to vždy od piatka do nedele medzi 18:00 a 22:00.
Ako vyzerá zákulisie a či sme to dali až do konca, uvidíš vo videu.