Slovenská sporiteľňa vytvorila vlastný seriál. 24-dielna dráma je inšpirovaná trendom vertikálnych telenoviel z TikToku

Namiesto nudných reklám vytvorila banka vlastný TikTok seriál. 👀
Tradičné reklamné spoty mladú generáciu už dávno neoslovujú. Erste Group, materská spoločnosť Slovenskej sporiteľne, sa preto rozhodla pre radikálny krok a prináša nový globálny trend priamo k nám. Ako prvá banka v strednej Európe spustila vlastný hraný seriál vo vertikálnom formáte s názvom „Blue Heat – a Believe in Yourself story“.
Formát tzv. vertical soap alebo mikrodrám, ktorý pôvodne odštartoval v Číne, búra rebríčky sledovanosti na smartfónoch po celom svete. Ide o krátke, zhruba dvojminútové epizódy plné emócií, rýchlych zvratov a typických cliffhangerov, pri ktorých okamžite potrebuješ vidieť ďalší diel.
Príbeh 24-dielnej série z dielne Erste Group sleduje štvoricu mladých ľudí počas zlomového leta pri jazere. Nechýba surfing, nové priateľstvá, láska ani osobné výzvy. Hlavná hrdinka Leni sa v zlomovom období dospievania učí nájsť odvahu ísť vlastnou cestou a veriť si – čo je zároveň dlhodobým mottom značky (#BelieveInYourself).
TikTokeri aj mladé talenty
V seriáli účinkujú prevažne mladé neopozerané tváre, ktoré tvorcovia vybrali prostredníctvom otvorenej castingovej výzvy na sociálnych sieťach. Dopĺňajú ich známi content creatori a influenceri v hosťujúcich úlohách. Natáčalo sa v autentických lokalitách okolo Neziderského jazera na rakúsko-maďarskom pohraničí.
Za vizuálom a realizáciou stojí rakúska produkčná spoločnosť Sandrats Media. Seriál nakrútili unikátnym spôsobom, ktorý umožňuje plnohodnotné vertikálne aj horizontálne sledovanie.
Kedy a kde sledovať?
Séria odštartovala v Rakúsku už na začiatku septembra a postupne vstupuje na ďalších sedem trhov. Na Slovensku si ju môžeš pozrieť už od začiatku novembra na účtoch Slovenskej sporiteľne na TikToku a YouTube, ako aj na bezplatnej streamovacej platforme JOYN.