Jozef si chcel zarobiť, a tak šiel pracovať do londýnskych reštaurácií. Z platu však nemal ani na metro a šéfka mu ponúkala 20-tisíc libier za to, ak sa s ňou ožení. Čo ďalšie prezradil v rozhovore?
„Každý si myslel, že zarábam neviem čo a v podstate som tam len prežíval. Kým sme na ubytku nebývali dvaja, vôbec som si nenašetril.“
Jozef začínal v prestížnych londýnskych reštauráciách ako umývač riadu. Keď reštauráciu upratali, v noci ich ešte striedali ďalší zamestnanci, ktorí ju ešte niekoľko hodín drhli. Po niekoľkých rokoch sa stal čašníkom a obsluhoval Davida Beckhama, Marka Cavendisha, hollywoodske celebrity vrátane všetkých hercov a režiséra Avatara, pre ktorých robil súkromnú večeru.
Po viac ako dekáde na špičke v Londýne sa vrátil na Slovensko, kde pracuje v 5* hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras. V rozhovore nám prezradil, čím je tá práca odlišná, koľko si zarába, aké najdrahšie jedlo niesol na tanieri a prečo v londýnskej reštaurácii hosť len tak rozdával päťdesiatky.
- Ako Jozef začínal v Londýne a koľko zarábal.
- Prečo ľutuje prácu čašníka v Dubaji.
- Aké tringelty dávajú hollywoodske hviezdy a futbalisti a ako obsluhoval Davida Beckhama.
- Čím je práca v 5* hoteli Kempinski odlišná od luxusných londýnskych reštaurácií.
- Pri akej situácii skončil jeho manažér v reštaurácii s rozbitou hlavou.
V Refresheri sa pravidelne venujeme príbehom Slovákov, ktorí skúsili šťastie v zahraničí a majú zaujímavé príhody v netradičných prácach. Vyspovedali sme takto letušku Lenku, ktorá pracuje na luxusnej superjachte, či Adama, ktorý v USA nakrúca porno s transrodovými ženami. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Pracoval si v reštauráciách Zuma v Knightsbridge, Roka v Canary Wharf a Sexy Fish na Berkeley Square v Londýne. 99 % ľuďom to nič nehovorí. Čo to znamená?
Sú to takzvané fine dining reštaurácie, viac-menej moderná ázijská a japonská kuchyňa s prísnym dress codom. Štýl a úroveň servisu sú na úplne inej úrovni, ako i cena jedál a celková kvalita reštaurácie. Väčšinou sa tam chodí len cez rezervačky a pár má na stôl dve hodiny. Až šiesti mohli pri jednom stole stráviť tri hodiny.
Keď je tam niekto dlhšie, tak ho prídeš milo vyhodiť?
Každý čašník dostane školenie na to, ako hosťom dôkladne vysvetliť koncept reštaurácie, aby rozumeli tomu, prečo tam nemôžu byť dlhšie.
Už si zažil situácie, keď zákazníci nechceli odísť?
Samozrejme. Väčšinou to rieši manažér a takmer vždy to čašníci cítia už vopred, že budú nejaké problémy.
Pamätáš si na najnepríjemnejší takýto prípad?
V reštaurácii Roka boli najkomplikovanejšie brunche. K jednotlivým menu dostali hostia biele a červené víno, no a s podguráženými hosťami to bolo ťažšie. Raz prišla skupina 10 dievčat, mali u nás byť tri hodiny, lenže za tie tri hodiny mohli vypiť, koľko len chceli. Meškali, stále sa fotili a chodili na záchod a jasné, že nestíhali jesť. Oslávenkyňa sa tam rozplakala a napísala mi recenziu, že som jej úplne pokazil deň.
Ako tam vyzerali denné služby?
Robíš od 10 rána do druhej-tretej poobede a potom máš prestávku. Od piatej následne ideš do jedenástej. Ranné zmeny boli trochu jednoduchšie, pretože hostia chodili väčšinou na business meetingy. Chceli sa rýchlo najesť, vybaviť veci a odísť. Častokrát nestihli ani dojesť jedlo. Nebolo potrebné sa s tým toľko vyhrať ako s večernými hosťami.
Čím je servis v takýchto reštauráciách špecifický?
Je to hra s detailmi, práca s veľkou pozornosťou a neustálou snahou potešiť hosťa. Chodíš mu dolievať vodu, meniť tanieriky a obrúsky, vyhovieš jeho špecifickým požiadavkám, dokážeš s ním veľmi príjemne komunikovať a najmä si mu takmer stále dostupný. Samozrejmosťou sú fľašky či dezerty na účet podniku pri špeciálnych príležitostiach.
Koľko čašníkov pracuje v takejto reštaurácii počas jednej zmeny?
Záleží od počtu hostí a maximálnej kapacity. Väčšinou nás bolo asi osem alebo deväť plus manažér. V Sexy Fish sme mali aj 200 obedov a 400 – 500 ľudí počas večere. Na zmene osem barmanov a ďalší traja pomocníci, takzvaní bar backs, pretože sme tam mali najväčší výber whisky v celej Európe, asi 400 druhov. Kuchárov sme tam mali pätnásť až dvadsať. Každý čašník mal na starosti maximálne štyri stoly.
Vedeli ste o návštevách prominentných hostí vopred?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako obsluhoval Marka Cavendisha a čo mu prezradil o incidente z Tour de France 2017, keď spadol po kontakte so Saganom a Sagana z Tour diskvalifikovali.
- Ako si spomína na Davida Beckhama pri stole a aké ďalšie celebrity obsluhoval.
- Aké najdrahšie jedlo niesol na tanieri a aké veľké marže si luxusné londýnske reštaurácie prihadzovali.
- Prečo zdrhal z Dubaja, čo sa mu tam hnusilo a koľko nakoniec zarábal v Londýne a v hoteli Kempinski.
- Či zamestnanci zvyknú dojedať po hosťoch, keď nechajú plný tanier.
Kedy ako. Veľakrát sa z ničoho nič vo dverách objavila osobnosť. Rád spomínam na Marka Cavendisha. Prišiel týždeň po tom, čo v roku 2017 skončil na Tour de France, keď ho Peter Sagan udrel lakťom, on spadol a zlomil si lopatku.
Mali sme veľmi príjemný rozhovor. Hovoril som mu, že ma veľmi mrzí, čo sa stalo s Peťom, a on ma ubezpečil, že to vôbec nie je tak, ako to médiá vykreslili. S Peťom boli kamoši a nebola tam vôbec zlá krv. Dal som jeho dcéram zmrzlinu a nechali mi aj pekný tringelt. Ešte som ho potom niekoľkokrát obsluhoval.
Stretával si aj iné celebrity?
Áno, mnoho. S niektorými, ako napríklad s futbalistami West Hamu, to už fungovalo na kamarátskejšej báze.
Správali sa inak, keď prehrali, alebo keď vyhrali dôležité zápasy?
Snažil som sa všímať si to, ale takmer vôbec nič nedávali najavo. Myslím, že v takýchto reštauráciách chceli proste vypnúť.
Ale to neboli jediní futbalisti, ktorých si obsluhoval, však?
Chodili k nám aj hráči iných tímov, no a najslávnejší bol David Beckham. Prišiel s manželkou Victoriou a nikto z kolegov sa neodvážil ísť ich obsluhovať. Ja som sa odhodlal a bolo to skvelé. Celý čas bol veľmi príjemný. Po večeri museli odísť zadným vchodom, pretože pred reštauráciou už boli paparazzi. Obsluhoval som aj Cesca Fàbregasa, Hugha Granta a iných hollywoodskych hercov a iné osobnosti, ako Rafaela Nadala či najlepších snookrových hráčov na svete.
Zaskočilo ťa niekedy správanie bohatých ľudí?
Chodilo tam niekoľko zaujímavých boháčov, ktorí, keď mali dobrú náladu, rozdávali čašníkom do ruky päťdesiatky. Veľakrát však zistíš, že sú to normálni ľudia, rovnako ako my. Nikdy sa mi pri nich nestalo nič špeciálne. Vždy boli milí a chápaví. Jediní, ktorí nám dali pocítiť, že sú niečo viac, boli futbalisti. V prvom rade nikto z nich nechce, aby vytŕčal a aby sa ich mená objavili v médiách pri nezvyčajnej udalosti.
Zažil si v práci niečo nezvyčajné či šialené?
Raz k nám prišla žena, ktorá si pri jednom stole našla manžela s inou ženou. Lietali poháre a taniere. Náš manažér skončil s rozbitou hlavou, no manžela vôbec netrafila.
Bol luxusný gastrosegment tvojím cieľom od začiatku, alebo si sa k nemu dostal náhodou?
Chcel som vidieť svet a zarobiť si peniaze, tak som odišiel do Londýna. Zamestnal som sa tam ako umývač riadu a zarábal asi 25 libier na celú zmenu. To bol rok 2008. Do práce som však dochádzal cez celý Londýn autobusom dve a pol hodiny, pretože som nemal na metro. Keď som meškal päť minút, šéf ma poslal domov.
Po mesiaci som zmenil reštauráciu a do troch rokov ma tam povýšili najskôr na food runnera a potom na čašníka. Po anglicky som pritom zo začiatku vôbec nevedel. Mali sme tam aj špeciálnu akciu, keď si herci a režisér James Cameron rezervovali celú našu reštauráciu po premiére prvého Avatara. Ja som síce ten film doteraz nevidel, ale mal som z toho obrovský zážitok.
Aký bol tvoj najlepší mesiac z pohľadu zárobku? Koľko si dokázal zarobiť vrátane prepitného?
Tie prvé tri roky v Londýne som si neušetril takmer nič. Išiel som sa najesť do reštaurácie, išiel som na futbal, ale nežil som luxusne. Náklady na život v takom meste sú brutálne, takže som domov skoro nič nedoniesol. Keď som sa vrátil do Londýna v roku 2013, išli sme tam už s priateľkou a bývali spolu, tak som zarábal a ušetril viac.
Vtedy to už bolo okolo 1 800 libier bez tringeltov a bonusov mesačne. V Sexy Fish som od cca roku 2019 zarábal ako čašník 2 300 libier za štyri týždne, opäť bez tringeltov. Priemerne som tam mal mesačne v tringeltoch okolo 200 – 300 libier.
V hoteli Kempinski zarábam mesačne trhový priemer, nájdeš to aj na Profesia.sk. Mám však stravu zdarma a za ubytko mi strhávajú menej ako 100 eur mesačne. Ako zamestnanci máme tiež každý deň k dispozícii opratú uniformu a dostávame príspevok na cestovné náklady.
Dostal si niekedy nejaký špeciálny bonus?
V londýnskej reštaurácii som mohol zarobiť o 20-tisíc libier viac. Moja nadriadená bola zo zahraničia a prepadli jej víza. Navrhla mi sobáš za finančnú odmenu, že by sme spolu žili a podobne. Keď som to povedal šéfovi, iba pokrútil hlavou, že som už tretí, ktorý mu to povedal, a do týždňa ju vyhodili. V reštaurácii Roka sme za päť rokov služby dostali hodinky Tag Heuer v hodnote 2 000 eur.
Ešte ich máš, či skončili v záložni?
(smiech) Nie, nie, mám ich, akurát ich takmer nikdy nenosím, pretože sú ťažké.
Z Londýna si po troch rokoch odišiel, prečo?
Vrátil som sa domov pre rodinné problémy a počas toho obdobia som mal možnosť ísť pracovať do Dubaja. To bolo jedno z mojich najhorších rozhodnutí. Hneď po príchode mi zobrali pas a klamali o tom, kde ho držali. Bolo tam extrémne teplo a dusno.
Nezvykal si si ťažko aj na kultúrne a spoločenské rozdiely?
Na záchodoch nemajú papier, iba sprchu. A tak si niekedy videl ľudí, ako sa prechádzali a po nohách im stekalo niečo tmavé. No proste humus, a tým som asi zodpovedal tvoju otázku. Okrem toho mi zamestnávateľ povedal, že za prvých šesť mesiacov nemám nárok ani na dovolenku. Bolo tam nesmierne drahé jedlo, schudol som tam asi desať kíl. Veľmi veľa ľudí tam fajčilo, a to aj v reštauráciách.
Ako dlho si tam vydržal?
Deväť mesiacov, potom som zdrhol. Zamestnávateľovi som povedal, že potrebujem pas, aby som sa doma vzal s partnerkou a že tam spolu prídeme žiť. V Dubaji totiž nemôžu žiť muž a žena spolu, pokiaľ nie sú zobratí. Našťastie mi uverili, dali mi pas a už som sa im neozval. Onedlho nato sme s priateľkou išli do Londýna a opäť som sa zamestnal ako čašník.
Oľutoval si v práci niekedy svoje rozhodnutia?
Jednej hosťke som oponoval pri výbere jedla. Tvrdila, že je vegetariánka, no objednala si kuracie mäso. Keď na tom nástojila, povedal som jej, že nie je vegetariánka. Sťažovala sa na mňa nadriadenému, že som ju znemožnil pred kolegami, a mala pravdu, nemal som to vôbec riešiť.
Ale keby bola alergička a vypýta si niečo, čo ju môže ohroziť, tam je už situácia iná, že?
Určite. Mali sme možnosť odmietnuť hosťa obslúžiť, ak mal ťažké alergie a mohol by zomrieť. Čašník, ktorý sa nespýtal na alergie, tak to bolo už na vyhadzov.
Bolo možné prepracovať sa od umývača riadu bez akejkoľvek zručnosti v kuchyni až na hlavného kuchára?
Áno, dokonca poznám chlapa, ktorý najprv umýval riady a o množstvo rokov neskôr sa stal exekutívnym kuchárom pre celú sieť prestížnych reštaurácií. Musíš chcieť pracovať a učiť sa.
Ako si prežíval covid-19? Reštaurácie v Londýne boli tiež dlho zatvorené, že?
Prvý lockdown som veľmi neriešil a vydržal som v Londýne. Druhý veľký lockdown som ale spravil to, čo veľa ďalších ľudí, a vrátil som sa domov. Super bolo, že mi štyri mesiace chodil plat z londýnskej reštaurácie a bol som doma na Slovensku.
Odvtedy si na Slovensku, čo si celé tie roky robil?
Mal som rôzne brigády a skúšal som viaceré práce, no nič mi nesedelo. V roku 2023 som išiel na pohovor do hotela Kempinski, kde ma prijali, a odvtedy som tam.
Čím je práca v hoteli Kempinski iná než kdekoľvek inde, kde si pracoval?
Je to veľký rozdiel. Kolega ma dávno odrádzal od hotelov, no som rád, že som tu zakotvil. Je to menej stresujúce a jednoduchšie ako vo fine dining reštaurácii. O spokojnosť hostí sa pričiňujú viacerí ľudia, zatiaľ čo v reštaurácii sa o ten stôl a hostí staráš sám.
Čo všetko máš aktuálne na starosti?
Som súčasťou room servisu, starám sa o minibary, riešim raňajky na izby a iné objednávky.
Robia v hoteli samí Slováci či Česi, alebo aj niekto zo zahraničia?
Okrem Slovákov v hoteli pracuje aj Čech, Bulhar, Chorvátka a Rumun a tiež niekoľko zamestnancov máme z Ukrajiny.
Musia vedieť dokonale po slovensky, alebo hotel zamestnáva aj ľudí, ktorí komunikujú len v cudzích jazykoch?
Dokonalá slovenčina alebo angličtina nie je podmienkou. V hoteli uvítame, ak vie chyžná po anglicky, určite to však nie je nutné. Ja sám ovládam len angličtinu a žiadny iný cudzí jazyk. Za to aktuálne finančné ohodnotenie nie je jednoduché klásť veľké nároky na zamestnancov.
Aké je to finančné ohodnotenie?
Myslím, že sú nastavené rovnako, aký je globálny štandard. V gastre už jednoducho nie sú peniaze a platy sú všeobecne na nízkej úrovni. Ak však pracuješ cez víkendy alebo sviatky, plat ti to zvýši.
Pociťujete tú krízu v gastre a ubytovaní aj vo vašom hoteli?
Máme približne rovnakú klientelu, takže netrpíme. Hotel je vždy obsadený tak, aby čo-to zarábal. Tú krízu však vnímam. Som z Bystrice a veľa podnikov tam museli zatvoriť, prípadne už robia iba obedy. Večer sa poprechádzaš po meste a je to tam prázdne.
Spôsobila to pandémia a to, že sa ľudia naučili jesť doma?
Určite aj to, ale zlé to bolo už aj pred covidom.
Vedel by u vás pracovať čašník, ktorý má skúsenosti len z obyčajnej reštaurácie?
Veľa ľudí sa tohto bojí, aké je to tu prísne a nesmierne náročné, ale nie je to pravda. Máme vyšší štandard, ale nie je to nič hrôzostrašné, čo by sa nedalo naučiť. Pracovné prostredie u nás nie je stresujúce a problematické.
Aké bolo najdrahšie jedlo, aké si kedy niesol na tanieri?
Asi wagyu steak v Londýne. To bolo asi kilo mäsa na tanieri za viac ako tisíc libier.
Čo by sa dialo, keby ti spadlo?
(smiech) Uff, tak to si neviem predstaviť. Za celú svoju kariéru som ale nič také nevidel. Človek si to ani nepripúšťa a nerieši to.
Aká by to ale reálne bola škoda pre reštauráciu? Aké marže si tam dávali?
Väčšinou to bol štvornásobok hodnoty. Spomínané tisícové jedlo mohlo stáť nejakých 300 libier. Také mäso musíš najprv objednať, potom ho špeciálne spracovať rôznymi prísadami a drahými omáčkami, robia ho kuchárski experti na výnimočnom japonskom grile a podáva sa to na vysokej úrovni. Niekde sa to musí odzrkadliť. Taký je už fine dining.
Zvyknete dojedať po hosťoch, ak sa napríklad nedotknú jedla alebo si len odhryznú a nechajú celý tanier?
V Londýne sa to napríklad robiť nemalo, ale keď si dozadu doniesol celý tanier a vrátil sa tam o pár minút, už na ňom bolo menej. Vo všeobecnosti, a to vrátane hotela Kempinski, sa zvyšky jedla musia vyhodiť. Neodporúča sa dojedať po iných ľuďoch už len pre tvoje bezpečie, keďže nevieš, či po nich neochorieš a podobne. Navyše, pri večeri rozprávaš a nevedomky trochu pľuješ a dostane sa to aj do taniera. Klamal by som však, keby som tvrdil, že som nikdy neochutnal.
Koľko jedla mesačne v Kempinski vyhodíte?
Obedy a večere sa veľmi nevyhadzujú. Keďže majú hostia raňajky v cene, ako to už býva, naberajú si kopcom zo všetkého a potom polovica ostane na stole. Potom každý deň vyhodíme kilá jedla. To človeka zamrzí, keď to celé musí vyhodiť, ale je na ľuďoch, aby to prestali robiť.
Čo robíte, keď vám niekto vráti tanier s tým, že to nie je dobré?
Keď sa to už stane, čo nie je často, tak väčšinou aj tak vracajú prázdne taniere. Keď ti to nechutí, ako to celé môžeš zjesť? Vtedy sa to rieši horšie. Ak však len niekto odhryzne a sťažuje sa, neúčtujeme mu to.
Pracuješ v Kempinski na zmeny?
Robím ranné zmeny od 7. do 3. a celý večer mám pred sebou. Ak to však situácia v hoteli vyžaduje, pracujem počas večernej zmeny a tá je od 3. do 11. večer.
Koľko priemerne hostia nechávajú v hoteli za večeru?
Ak si dvaja hostia objednávajú večeru s vínom, tak na stole nechajú do 200 eur, ak bez vína, tak okolo 130.
Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri návšteve luxusnej reštaurácie? Existuje etiketa, ktorú by mal poznať každý hosť?
Na začiatku hosťom vysvetlíme, ako to u nás funguje, a v drvivej väčšine to ľudia chápu. Je to dosť pohodové.
Takže môžem prísť na raňajky v tričku a teplákoch?
Na raňajky áno, vo zvyšok dňa už platí dress code.
Povedzme, že sa viem správať, ale nepoznám bontón. Môžem sa u vás v hoteli Kempinski cítiť príjemne, ak nebudem úplne dodržiavať etiketu?
Akonáhle vojdeš do reštauračnej časti, prenesieš sa tak trochu do iného sveta. Aj človeka, ktorý má v sebe rebela, tá atmosféra pohltí a rýchlo zapadne. Nemusíš si pred návštevou študovať detailné pravidlá bontónu.
Čo sa ti na práci v hoteli nepáči? Dalo by sa niečo zlepšiť?
Najviac by mi prácu uľahčilo, keby boli k sebe ľudia empatickejší. Ako hostia, tak kolegovia.
Čo je podľa teba najväčším problémom slovenských reštaurácií a hotelov vo všeobecnosti?
Že v kuchyni nie je žiadna špecializácia. Kuchár robí 70 jedál a reálne na to nemá čas a ani ich všetky spraviť dobre nevie. Oveľa lepšie by bolo mať v menu niečo vyše 10 položiek.
Kto je Jožko mimo práce? Čo ťa baví, keď práve nemusíš riešiť hostí v hoteli?
Hrávam stolný tenis za Svit, pravidelne posilňujem, ale, samozrejme, rád si zapnem Netflix a počúvam anglické podcasty od ľudí, ako je Chris Williamson. Rád sa s kamošmi idem najesť do reštaurácie, ale ten šport mi zaberá väčšinu času.
Vieš si užiť návštevu bežnej reštaurácie, alebo všade vidíš len chyby a nedostatky skrz pracovnú deformáciu?
Určite si to viem užiť, ale častokrát premýšľam, či čašníkovi poviem, alebo nie, čo bolo zlé alebo čo by sa dalo spraviť lepšie. Niekedy je to vec, ktorú skritizuje každý človek. Minule som tu v Tatrách mal na kolibe bryndzové pirohy, ale to neboli ani pirohy. Asi mali kúpený polotovar, a tak to aj chutilo. Načo si to dávajú do menu, keď to chcú robiť takto?
Chodíš do Tatier pracovať na týždňovky, alebo odniekiaľ dochádzaš?
Zvyčajne robím od piatka do utorka. V utorok po službe pálim do Bystrice a vraciam sa skoro v piatok ráno. Keď bývaš ďalej, snažia sa ti dávať dva dni voľna po sebe, aby si mohol ísť aj domov.
Takže víkendy nemáš nikdy voľné?
Víkendy sú u nás kľúčové a sú za ne aj príplatky. Ja už nepotrebujem chodiť von, na diskotéky a žiť víkendovo. Už som si toho zažil dosť. Ako mladému mi to prekážalo, ale už na to ani nemyslím. V súčasnosti som navyše single, takže sa nemusím prispôsobovať partnerke.
Čo je pre teba dnes dôležitejšie – kariérny rast, peniaze, stabilita alebo spokojnosť s každodennou prácou?
Už som prišiel do toho štádia, keď ako 40-ročný už potrebujem pokoj. Trénoval som čašníkov, ktorí teraz v Dubaji robia generálnych manažérov, takže kariérny rast pre mňa nie je prioritou číslo jeden. Určite však celý život nechcem ostať na pozícii čašníka.