Každý šperk má svoj príbeh. Značka ALOve ťa bude sprevádzať každou životnou etapou

So šperkom ALOve potešíš nielen seba, ale aj niekoho blízkeho.
Mladá generácia vníma šperky ako spôsob, ako vyjadriť svoju osobnosť, náladu alebo si pripomenúť dôležité životné okamihy. Zároveň pozorne sleduje aktuálne trendy a hľadá kúsky, ktoré odrážajú jej individualitu.
Obľúbené sú jemné minimalistické šperky, ktoré možno navzájom kombinovať, ale aj šperky s osobným odkazom. Práve na túto potrebu reaguje značka ALOve, ktorá spája minimalizmus, hravosť, jemnosť a variabilitu.
Značka ALOve vznikla ako mladšia súčasť klenotníckeho domu ALO diamonds. Spája ich dôraz na precízne spracovanie, vysokú kvalitu ručnej výroby spolu s vysokou kvalitou diamantov, drahokamov a perál. Šperky sa vyrábajú zo 14-karátového zlata a pravých diamantov a drahokamov v pražskom ateliéri v Holešoviciach.
Špecialisti osádzajú drahokamy výhradne ručne pod mikroskopom, čo zaručuje ich precízne a bezpečné uchytenie. Niektoré šperky, ako napríklad obľúbené náramky, si zákazníci môžu zakúpiť už od 200 eur.
„Pre mladú generáciu sme voľbou, ktorá spája moderné trendy s trvalou hodnotou pravého diamantu,“ približuje Lucia Konečná, manažérka dizajnérskeho tímu skupiny ALO diamonds.
Trendom je vrstvenie a originalita
Medzi najobľúbenejšie šperky mladšej generácie patria podľa odborníčky jemné retiazky z kolekcií Něha, Letters a Dancing diamonds, ale aj zlaté náramky v kombinácii s náramkami na šnúrkach v širokej palete farieb.
„U klientov vidíme veľký záujem o koncept takzvaného vrstvenia, kedy si z jednotlivých jemných šperkov nosených súčasne vytvárajú svoj vlastný, jedinečný príbeh. Pri tvorbe kladieme veľký dôraz na nositeľnosť a pohodlie,“ vysvetľuje Lucia Konečná. Šperky sú ľahké, navrhované s dôrazom na hladké línie a príjemné nosenie počas celého dňa.
Dynamický životný štýl mladých ľudí prináša potrebu slobody, flexibility a doplnkov, ktoré sa dokážu prispôsobiť ich individuálnemu štýlu a každodenným aktivitám. Značka ALOve na to reaguje ponukou možnosti personalizácie šperkov.
„Klienti majú záujem nosiť šperky ako svoje vlastné, nositeľné príbehy. Úspešné sú preto šperky, kde si z jednotlivých zlatých písmeniek môžu poskladať vlastné nápisy alebo iniciály. Hladké zlaté plochy príveskov si klienti môžu doplniť jemným gravírovaním s osobným venovaním, významným dátumom alebo životným mottom, čím sa klenot mení na osobný talizman,“ vysvetľuje odborníčka.
Do dizajnu sa premietajú jemné, čisté línie a hravá práca s farbami zlata i drahokamov. „Klientky rady kombinujú ružové a žlté zlato s farebnými prírodnými drahokamami, ako je jemný ametyst, morganit, topás, citrín a ruženín,“ dodáva Lucia Konečná.
Krása ukrytá v detailoch
Za tvorbou jednotlivých kolekcií stojí tím desiatich dizajnérov, pričom hlavný smer a charakteristický rukopis značky určuje jej majiteľ Alojz Ryšavý, ktorý je vyštudovaným klenotníkom.
Každý nový návrh sa začína ručnou kresbou, v ktorej sú zachytené prvotné línie a proporcie šperku. Nasleduje prekreslenie skice do 3D programu, kde sa kresba zdokonaľuje a dolaďujú sa tie najmenšie detaily šperku na stotiny milimetra. V klenotníckom odvetví je takáto možnosť zdokonalenia veľkým pokrokom.
Potom prichádza na rad precízna ručná výroba prvého originálu, pri ktorej dizajnéri spolupracujú s klenotníkmi a overujú nielen proporcie šperku a správnosť tvarov, ale aj pohodlie pri nosení. Každý nový dizajn finálne schvaľuje majiteľ firmy.
Filozofia ALOve sa odráža aj v rozmanitosti kolekcií, ktoré sprevádzajú človeka v rôznych životných etapách. Od prvých šperkov z kolekcie Baby, ktoré sa stávajú spomienkou na narodenie dieťaťa, cez darčeky k študijným či pracovným úspechom až po zásnubné a snubné prstene.
Šperk tak nemusí byť iba módnym doplnkom, ale aj symbolom konkrétneho okamihu, vzťahu alebo osobného míľnika.
„Šperk najčastejšie pripomína dôležitú životnú udalosť, pri ktorej bol darovaný, alebo moment, keď si ho niekto kúpil ako odmenu. Stáva sa tak trvalou osobnou spomienkou, ktorú možno neskôr odovzdať ďalšej generácii. Hodnota vzácnych materiálov, ako sú zlato, prírodné diamanty či farebné drahokamy, navyše v priebehu času rastie,“ uzatvára Lucia Konečná.