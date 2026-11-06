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Koniec Tesly Cybertruck. Elon Musk ohlásil zastavenie výroby kontroverzného pick-upu
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včera 6. listopadu 2026 v 20:50
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Koniec Tesly Cybertruck. Elon Musk ohlásil zastavenie výroby kontroverzného pick-upu

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