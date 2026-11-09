Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý

V Poľsku je dnes bežné, že matky dajú deti po pár mesiacoch do jasličiek a idú do práce.
Pred pár rokmi sa s manželom rozhodli, že svoje dve deti budú vychovávať v Poľsku. Veronika s rodinou žije v meste Gdansk, ktoré patrí k najkrajším a zároveň aj najdrahším miestam u našich severných susedov.
V rozhovore pre Refresher rozpráva o tom, ako štát pomáha mladým rodinám či ako musia v turisticky známej lokalite bojovať s bytovou krízou.
Hovorí tiež o domácich, ktorí sú naoko uzavretejší, no vždy sú nápomocní a veľmi milí. Nájmy sú v lukratívnejších častiach veľkomiest drahé, no ako prezradila Veronika, Poľsko dotuje menších podnikateľov a farmárov.
Tí neskôr vedia predávať remeselné a domáce výrobky často za menej peňazí než v reťazcoch.
Ak ťa zaujíma, ako je to s ponukou bývania, ako sa jej pozdáva tzv. „švajčiarsky systém“, v čom je bývanie v Gdansku náročné a prečo sú v sezóne často problémy s bývaním, celý rozhovor nájdeš teraz len za 1 euro na tomto odkaze.