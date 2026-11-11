Kým iné páry z reality show obiehajú večierky, Sabi a Adrian odišli do Dubaja. Prezradila, prečo sa nehnali za slávou a prečo tam nechce zostať navždy.
„Jeden z nás sedel v aute vzadu alebo sme sa úplne zakryli. Úprimne, chvíľku ma to bavilo,“ spomína Sabi na obdobie, keď ešte nikto nesmel vedieť, že si ju Adrian v Ruži vybral. Po finále sa nerozhodovala dlho. „Spýtala som sa ho, čo bude ďalej. On povedal: Tak ideš so mnou do Dubaja. A ja, že áno.“
Namiesto kolotoča eventov s ostatnými influencermi tak prišlo sťahovanie a nová práca. Dnes s Adrianom pracujú v jednom tíme v realitnej spoločnosti haus & haus. „Keď ste spolu fakt 24/7, nie je to vždy jednoduché,“ priznáva Sabina. Nehrajú sa ani na dokonalý pár: „Máme pekné dni a potom sa na niečom povadíme a sú aj kriky.“
Podľa nej im pomáha, že sa nehnali za slávou. „Pozornosť vzťahu robí zle. Myslím, že práve na tomto veľa vzťahov z reality show stroskotalo.“
V Dubaji však nechce zostať navždy. „Celý život si tam predstaviť neviem. Bežný život neskôr vidím v Európe,“ hovorí. V celom rozhovore prezradila aj to, či si s Adrianom kúpili spoločný byt, koľko stojí život v Dubaji, a aký je Adrian mimo kamier. Prečítaj si ho už teraz v Refresher Clube za 1 euro.