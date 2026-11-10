Vyčítal jej, že sa pozerá na iných mužov a že oni sa pozerajú na ňu. Barbora sa nakoniec bála čo i len opätovať pohľad.
Barbora bola so starším partnerom už od tínedžerských čias. Desať rokov žila vo vzťahu, v ktorom musela mať s partnerom prepojený telefón, dať mu všetky heslá a pýtať si povolenie na stretnutie s kamarátkami aj na prácu. Kontrolu si dlho mýlila s láskou. „Keď vyrastáte bez lásky a bezpečia, nedokážete si vybrať bezpečie. Vyberiete si to, čo poznáte, a to je nebezpečenstvo,“ hovorí dnes. Keď si začala zarábať vlastné peniaze, partnerova agresivita rástla a z výčitiek boli postupne facky.
Zlom prišiel v jeden večer, keď v kuchyni chystala mlieko pre mladšieho syna. Partner prišiel z práce a chcel od nej telefón, pretože ju podozrieval z nevery. „Takého som ho ešte nikdy nevidela,“ spomína. Napadol ju vo chvíli, keď držala syna na rukách. K dverám sa nedostala, a tak vybehla na balkón a volala o pomoc.
Noc strávila u susedy. Okolo jedenástej začuli z jej bytu vŕtačku, partner menil zámky. Keď sa neskôr vrátila s políciou, aby si zobrala aspoň veci pre deti, zistila, že jej osobné veci aj doklady zmizli. „Nechápala som, kedy to stihol. Aj policajti nad tým krútili hlavami.“
Odchodom to neskončilo. Dva a pol roka jej partner posielal výhražné správy a pokúšal sa dostať do jej bytu. Súd jej zákaz priblíženia po štyroch mesiacoch zrušil a pokuty partnerovi po odvolaní zrušili tiež. Celý rozhovor si prečítaš v Refresher Clube, teraz len za 1 euro.