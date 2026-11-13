Feed Explore
Feed Explore Profil
REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo
1
1
0
včera 13. listopadu 2026 v 11:00
Čas čtení 3:46

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo
Zdroj: Instagram/@takahiroryuu, Daniel Sýkora
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vypočuj si novinky a prečítaj si o nich viac.

Domáca aj zahraničná hudobná scéna v posledných dňoch rozhodne nespí na vavrínoch a prináša pestrú nádielku noviniek, ktoré sme zhrnuli v zozname REFRESHNI SI PLAYLIST.

O pozornosť sa hlásia PTK a Shimmi, ktorí obaja pustili do sveta čerstvé EP-čka, zatiaľ čo zo zámoria prichádza nečakaná rapová bomba, keď IDK spojil sily s Eminemom a nechýba ani Diplo s chytľavým singlom.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.

1. PTK čím víc toho mám tím dál od domova jsem

V utorok o 19:00 vydal PTK nové EP s názvom čím víc toho mám tím dál od domova jsem a v priebehu 24 hodín už prekonal magickú hranicu 1 milión streamov.

Ako už napovedá názov, Patrik sa obzerá za svojou doterajšou cestou – od začiatkov v malom meste na západe Česka až po súčasnú pozíciu na špičke scény, kde s rastúcim úspechom prichádza aj silný pocit odcudzenia. EP obsahuje okrem singla Nádech ďalšie 4 úplne nové veci vrátane očakávanej spolupráce Teď nebo nikdy s Viktorom Sheenom.

Projekt čím víc toho mám tím dál od domova jsem prináša typický surový prednes, autentické témy a atmosféru, ktorú mnohí poznajú, vďaka čomu sa PTK dostáva ešte bližšie k fanúšikom.

Ten život, ten život pufuje pryč, jak kdyby probíhal za sklem.
Jednoho dne sbalim všechen svůj shit, odletim, neřeknu nashle.

2. Shimmi letná depresia 

Shimmi je v posledných mesiacoch v skvelom pracovnom tempe. Predstavil vlastnú aplikáciu a okrem množstva živých koncertov nahral aj EP, ktoré nazval letná depresia. 

Novinka, ktorá vyšla pod hlavičkou vydavateľstva Universal Music, obsahuje 5 trackov a trvá takmer 16 minút, pričom Shimmi potvrdil, že právom patrí medzi najvýraznejšie rapové hlasy novej vlny. EP stojí na kontraste uvoľnenej letnej atmosféry a introspektívnej, miestami melancholickej nálady. 

Talentovaný raper servíruje typický melodický prejav, uvoľnený flow a texty, v ktorých sa miešajú osobné pocity, vzťahy aj realita každodenného života v kombinácii s modernými trapovými beatmi a R&B prvkami. 

3. YFN Lucci feat. Quavo EXPOSED

Dvojica atlantských ťažkých váh YFN Lucci a Quavo spojila sily v singli s názvom EXPOSED, ktorý má ambíciu stať sa rádiovým aj klubovým hitom.

Novinka s chytľavou trapovou produkciou, pod ktorou sú podpísaní Derrick Milano a EVRGRN, stavia na výraznom refréne a hravých, dynamických slohách, keď si obaja raperi vymieňajú priestor pred mikrofónom. Videoklip podčiarkuje dravú atmosféru a prirodzenú chémiu pred kamerou.

Look, I'm the spot exposed, Cuban link chain, my watch on froze, huh.
Posted with three of my ho*s, huh, valet the keys to my Rolls, huh.

4. Offset  GMFU

Atlantu a skupinu Migos v tohtotýždňovom zozname zastupuje aj Offset, ktorý dnes o polnoci predstavil album GMFU (Got Me Fu**ed Up, pozn. redakcie). 

Novinka, ktorá obsahuje 18 trackov a trvá približne 48 minút čistého času, predstavuje doteraz najsebavedomejšiu sólovú jazdu v podaní bývalého manžela Cardi B. Zvukovo ide o čistý, nekompromisný trap, ktorý stojí na hutných 808's, ostrých hajtkách a temných synťákoch. Offset opäť dokazuje, že jeho chirurgicky presná flow a chytľavé ad-libs patria medzi absolútnu špičku scény.

LP obohatili aj zvuční hostia, ako napríklad Don Toliver, Loe Shimmy, Tommy Richman či Gunna. 

Millions what it better be, why not?
Board a jet and go to Greece, why not?

5. IDK feat. Eminem WELCOME

Collab, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme, ale je perfektný. IDK, Eminem a producent J Dilla spojili sily v singli s názvom WELCOME, ktorý dostal aj sprievodný videoklip. 

HOT novinka s ťažkou atmosférou spája nostalgický tvrdý beat s ostrým a nekompromisným flowom v podaní IDK, ktorý dopĺňa Eminem v refréne. Pre IDK ide o splnený detský sen a uzavretie kruhu, keďže práve na textoch Slim Shadyho vyrástol. Vizuál v temnej estetike potvrdzuje obrovský umelecký dôraz na detail.

Rest in peace, my mama, if you know me, you know why.
And that would be the reason I'm the one you should not try.

6. REDZED  Back To The Coffin

Českú scénu zastupuje aj REDZED, ktorý svojim fanúšikom servíruje ďalšiu porciu charakteristickej temnej energie v singli Back To The Coffin.

Novinka nadväzuje na interpretovu overenú kombináciu surového trap metalu, špinavých memphiských samplov a agresívnych gitarových riffov, vďaka ktorým patrí medzi najvýraznejšie mená na domácej scéne s globálnym dosahom aj úspechom.

Back To The Coffin od prvých sekúnd stavia na nekompromisnom tempe, dunivých basoch a typickom chrapľavom hlase 28-ročného rodáka zo Starovic, ktorý plynule prechádza z rýchleho flowu do metalového revu, vďaka čomu rozprúdi každý moshpit. 

 

7. Diplo Keep Your Head Up 

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí producentovi Diplovi a novinke s názvom Keep Your Head Up, ktorú vydal dnes o polnoci.

48-ročný autor množstva virálnych hitov tentoraz spojil svoju vášeň k behu s elektronickou hudbou a výsledkom je singel s pozitívnou energiou, ktorý slúži ako hymna k jeho bežeckému klubu Diplo's Run Club. Úderná melódia v kombinácii s chytľavým refrénom, ktorý naspieval Richard Judge, má jediný cieľ, a to nakopnúť ťa, keď už melieš z posledného.

Keep your head up, stick together.
The future's gonna blow your mind.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie novinky, ktoré vyšli za posledný týždeň – Wiz Khalifa má online album Cool, v ktorom sa vracia k začiatkom svojej kariéry, Don Toliver vydal banger Party With The Boys, od dnešnej polnoci je dostupné aj očakávané LP s názvom HEELMATIC s rukopisom Westside Gunna a The Weeknd odhalil veľmi efektný vizuál k singlu Hong Kong.
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Instagram/@takahiroryuu, Daniel Sýkora
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA
Doporučujeme
Kdo má nejlepší halloweenský kostým? Vyber svého favorita
Sponzorovaný obsah
Kdo má nejlepší halloweenský kostým? Vyber svého favorita
31. 10. 2026 16:00
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
Sponzorovaný obsah
Pražská restaurace Reason představuje nové menu. Na talíře míří divočák, lanýže i dýně v japonském stylu
5. 11. 2026 9:30
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 4 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
včera v 13:18
Píšeš o hudbě nebo produkuješ tracky? Ceny Vinyla hledají nové tváře, vítěze čeká dvoutýdenní umělecká rezidence
včera v 08:00
Netflix vydá dokument o Russellu Brandovi. Vyjde čtyři dny poté, co herec nastoupil do vězení
před 2 dny
Babe, wake up, šéf Nvidie čelí obvinění z druhé sexuální aféry. Firma zvažuje jeho odchod, zatímco internet plní memes
před 2 dny
GTA VI už je skoro tady. Podívej se, jak se připravit na launch největší hry všech dob
před 2 dny
NASA hledá novou generaci průzkumnictva, která by se vydala žít a pracovat na Měsíc
před 2 dny
Začíná Týden svobody. Letos přinese přes 130 akcí po celém Česku i za hranicemi
před 3 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 3 dny
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 dny 1
Reacher se dočká velké konkurence. V lednu dorazí stylový krimi epos s hvězdným obsazením
před 3 dny
Zpravodajství
Česko Zahraničí Politika Spojené státy americké (USA)
Více
Lidský řetěz proti krajní pravici. Protestující v Praze nepustili na konferenci europoslance Mazurka
včera v 22:00
Honey badger doesn't care! Do pražské zoo dorazila jedna z nejdrsnějších šelem světa
včera v 15:30
Redakční výběr
včera v 15:00
Více z tématu Zdraví Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
Lily boří mýty o životě s PCOS. „Nemám cysty na vaječnících, takže jsem dlouho netušila, co se mnou je“
3. 11. 2026 7:00
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
7. 10. 2026 15:55

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
Ničí umělá inteligence gaming? Vysvětlujeme dopady AIna současný trh s hrami
včera v 17:00
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
MAPA: Podívej se, kde všude letos zastaví Coca-Cola kamion v Česku
včera v 16:30
Event Manager*ka: Umíš spojit vibe, business a delivery? Postav s námi eventy Refresheru v Česku
Event Manager*ka: Umíš spojit vibe, business a delivery? Postav s námi eventy Refresheru v Česku
včera v 15:16
Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky
Účastníci a účastnice Superstar předvedli v show vlastní písničky
včera v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 dny
1
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
Jan Strach po dvou letech otočil. U soudu přiznal vinu za napadení a vydírání tvůrce parodického účtu
včera v 13:18
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
Sponzorovaný obsah
Vysoká nemusí být chaos. Pět hacků, jak stíhat školu, práci i život a nezbláznit se
31. 10. 2026 9:00
Tohle jsou důvody, proč si zamiluješ jezdectví, i když jsi nikdy neseděl*a na koni
PR zpráva
Tohle jsou důvody, proč si zamiluješ jezdectví, i když jsi nikdy neseděl*a na koni
9. 11. 2026 10:30
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 3 dny
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 dny
1
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
Refresher Club
„V Pákistánu mě zavřeli do uprchlického tábora.“ Lukáš za dva roky objel svět na motorce a prozradil, kam by se nevrátil
před 4 dny
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
Televize Nova odhalila sváteční program: chystá premiéry, klasiky i silvestrovské speciály
před 3 dny
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
Česká rodina udělala z ruiny bývalého kostela kouzelné místo k bydlení. Kaple sv. Markéty nabízí únik z každodenního shonu
9. 11. 2026 7:00
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
Titulová demolice! OKTAGON 97 přinesl strhující zápasy, šampion tvrdě ukončil mladou hvězdu
8. 11. 2026 8:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejhorší české dezerty podle turistů. První místo tě překvapí
31. 10. 2026 9:25
16
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
Vánoční kamion Coca-Coly míří do Česka. Podívej se, kde ho tenhle rok potkáš
před 3 dny
1
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
Refresher Club
Martina a Anna studovaly na Tchaj-wanu. O pokoj i výstup na nejvyšší horu rozhodovala loterie, univerzita chtěla rentgen plic
1. 11. 2026 10:00