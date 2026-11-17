Ako sú na tom Košice s kebabom? Boli sme sa o tom presvedčiť na vlastné oči.
V najnovšom gastoteste z východného Slovenska testujeme kebaby v Košiciach. V posledných mesiacoch ľudia v komentároch a fórach často riešia, ktorý kebab v druhom najväčšom meste Slovenska je najlepší a ktorému sa pre istotu vyhnúť.
Do testu sme na základe osobnej skúsenosti, recenzií či tipov od vás vybrali prevádzky Kebab Zóna, Best Döner, Kebab Spot a Bulli Kebab.
V celom článku na webe sa dozvieš, na ktorý z týchto kebabov by som sa už nevrátil, ktorý mi chutil najviac a kde ma najviac prekvapil pomer cena/výkon/prostredie v dobrom slova zmysle.
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