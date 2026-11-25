S týmto kvízom ti výber darčeka nezaberie viac než 5 minút.
Vianoce sa blížia a s nimi aj každoročná dilema: Čo kúpiť človeku, ktorý tvrdí, že nič nechce, alebo už všetko má? Či už hľadáš darček pre frajera, mamu, dedka alebo kamošku, trafiť sa do vkusu nie je vždy jednoduché. A ďalšie ponožky pod stromčekom to asi nezachránia.
Preto sme si pre teba pripravili krátky kvíz, ktorý ti uľahčí vianočné nákupy. Stačí odpovedať na pár otázok o človeku, ktorého chceš obdarovať, a my ti podľa jeho osobnosti a záujmov vyberieme konkrétne tipy na darčeky aj s odkazmi, kde ich objednáš. Vďaka tomu budeš mať vianočný darček vyriešený za pár minút.
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