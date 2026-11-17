Nová séria Xiaomi 18 Pro spája zadný displej s umelou inteligenciou, dvojicu 200 Mpx fotoaparátov Leica a výkonné procesory Snapdragon®.
Modely Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max prinášajú aj displej s ochranou súkromia, rýchle nabíjanie a funkcie na tvorbu fotografií a videí.
Zadný displej mení spôsob, akým možno smartfón používať. V sérii Xiaomi 18 Pro poslúži ako hľadáčik pri selfie, skupinových fotografiách a vlogovaní, ale aj na rýchle zobrazenie upozornení, máp, lístkov či QR kódov. Pri skupinovej selfie sa po rozpoznaní viac než troch osôb fotoaparát automaticky prepne na ultraširoký režim. Video možno nahrávať až v rozlíšení 8K pri 30 snímkach za sekundu a sledovať pritom živý náhľad na zadnom displeji.
Zadná obrazovka využíva panel M11 s adaptívnou obnovovacou frekvenciou LTPO od 1 do 120 Hz a maximálnym jasom až 4 000 nitov. Displej a fotoaparáty chráni spoločná sklenená plocha s dizajnom Unified Underglass a sklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.
AI Prekladač zobrazuje preklad na oboch stranách displeja a podporuje komunikáciu tvárou v tvár v 29 jazykoch. Funkcia GenAI Apps umožňuje vytvárať miniaplikácie opísaním nápadu v prirodzenom jazyku; k dispozícii je aj viac než 50 prednastavených aplikácií. Používatelia si môžu zadný displej prispôsobiť dynamickými tapetami a kompozitnými portrétmi vytvorenými pomocou AI.
Leica a tvorba fotografií s podporou AI
Fotografický systém vznikol v rámci päťročného partnerstva Xiaomi a Leica. Jeho základom sú dva 200 Mpx fotoaparáty: hlavný snímač s veľkosťou 1/1,28 palca a periskopický teleobjektív so snímačom 1/1,56 palca. Hlavný fotoaparát využíva sústavu šošoviek Leica UltraPure a objektív Leica Summilux so svetelnosťou f/1,67. V modeli Xiaomi 18 Pro Max ho dopĺňa snímač Light Fusion 960L s dynamickým rozsahom 16,2 EV.
Periskopický teleobjektív Power Prism ponúka ohniskovú vzdialenosť od 75 do 150 mm a zaostruje už zo vzdialenosti 12 cm. Podľa Xiaomi zachytí o 177 % viac svetla než riešenia v ostatných modeloch Pro Max na trhu.
AI funkcie rozširujú možnosti úprav aj samotného fotografovania. Režim Essential Moment ponúka štýly B&W Film, Iconic CCD a Modern Vintage, ako aj vzhľad inšpirovaný 35 mm dokumentárnym a 75 mm portrétnym objektívom. AI Portrait Fill Light pomáha zosvetliť tváre v protisvetle, Xiaomi ProCut navrhuje kompozíciu v reálnom čase a AI Composition odporučí orezanie po odfotení. Na videozáznam je k dispozícii až 4K pri 120 snímkach za sekundu vo formáte Dolby Vision, 10-bitový Log a 8K pri 30 snímkach za sekundu.
Výkon, displej a výdrž
Model Xiaomi 18 Pro Max poháňa Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, zatiaľ čo Xiaomi 18 Pro využíva Snapdragon® 8 Elite Gen 6. Čipy sú vyrábané 2 nm procesom. Verzia Extreme Gen 6 podľa výrobcu prináša až o 13 % vyšší výkon procesora, o 44 % výkonnejšiu grafiku a o 35 % rýchlejšiu jednotku NPU. Xiaomi 18 Pro Max dopĺňa chladenie Xiaomi 3D IceLoop, ktorého účinnosť má byť až o 50 % vyššia.
Kremíkovo-uhlíkové batérie majú kapacitu 7 050 mAh v modeli Pro Max a 6 000 mAh v modeli Pro. Pro Max podporuje 100 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie HyperCharge; Pro ponúka 90 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie.
Hlavný displej využíva technológiu Xiaomi HyperRGB 2.0, ktorá kombinuje plnú súpravu červených, zelených a modrých subpixelov v každom pixeli. Ponúka jas až 4 000 nitov, farebný gamut BT.2020 a certifikáciu TÜV Rheinland Triple Eye Care. Xiaomi Privacy Display obmedzuje viditeľnosť obsahu z bočných uhlov a možno ho nastaviť pre vybrané aplikácie, upozornenia či plávajúce okná. Funkcia Privacy Notice upozorní na okolostojacich diskrétnymi vibráciami alebo cez Xiaomi HyperIsland; režim súkromia možno aktivovať aj bočným tlačidlom AI.
Dve veľkosti a HyperOS 4
Xiaomi 18 Pro má 6,4-palcový displej a 72 mm široké telo, zatiaľ čo Xiaomi 18 Pro Max ponúka 6,9-palcovú obrazovku. Oba modely majú symetrické 0,99 mm rámčeky a budú dostupné vo farbách Black, White, Cosmic Blue a Velvet Red.
Operačný systém Xiaomi HyperOS 4 kladie dôraz na plynulý chod, personalizáciu a prepojenie zariadení. Xiaomi Smart Hub umožňuje ovládať osobné zariadenia a domáce spotrebiče z jedného miesta. Súčasťou systému je Google Gemini, Circle to Search with Google aj nástroje Xiaomi HyperAI na tvorbu poznámok, prepis reči a sumarizovanie stretnutí. Xiaomi 18 Pro Max navyše ponúka trojicu symetrických reproduktorov, haptický motor CyberEngine a funkciu Xiaomi Privacy Call, ktorá má znížiť počuteľnosť telefonátu pre ľudí v okolí.
Možnosti telefónov rozširuje magnetické príslušenstvo vrátane puzdier a stojana s odnímateľným bezdrôtovým diaľkovým ovládaním na fotoaparát, prehrávanie médií a ďalšie funkcie.
Ceny a uvádzacia ponuka
Uvádzacia ponuka na novú sériu Xiaomi 18 Pro platí od 17. novembra do 27. decembra 2026:
- Xiaomi 18 Pro Max, 12 GB + 256 GB: 1 599 €
- Xiaomi 18 Pro Max, 12 GB + 512 GB: 1 799 €
- Xiaomi 18 Pro, 12 GB + 256 GB: 1 399 €
- Xiaomi 18 Pro, 12 GB + 512 GB: 1 599 €
Zákazníci, ktorí si počas tohto obdobia zakúpia jeden z modelov, získajú zľavový kód v hodnote 80 €, výkupný bonus 160 € a po zanechaní recenzie tablet REDMI Pad 2 9.7 v hodnote 169 €. Súčasťou ponuky sú aj trojmesačné skúšobné verzie Google AI Pro a YouTube Premium a jedna bezplatná výmena displeja a zadného modulu počas šiestich mesiacov od kúpy.