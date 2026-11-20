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Spoločnosť Xiaomi predstavila svoju najnovšiu prémiovú sériu Xiaomi 18 Pro, ktorú tvoria modely Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. Novinky prinášajú displej na zadnej strane, dvojicu 200 Mpx fotoaparátov Leica, najnovšie procesory Snapdragon a množstvo funkcií využívajúcich umelú inteligenciu.
Okrem vysokého výkonu stavili aj na väčšiu ochranu súkromia, nové fotografické možnosti a batérie s dlhou výdržou.
Zadný displej využiješ na selfie aj pri cestovaní
Predstav si, že si robíš selfie hlavným fotoaparátom a pritom presne vidíš, ako bude fotka vyzerať. Práve to umožňuje jedna z najväčších noviniek série Xiaomi 18 Pro – displej na zadnej strane telefónu.
Xiaomi 18 Pro ponúka 2,7-palcovú obrazovku, zatiaľ čo väčší Pro Max má 2,9-palcový displej. Oba ponúkajú plynulé zobrazovanie, vysoký jas až 4 000 nitov a ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2.
Zadný displej pritom nie je iba dizajnovým doplnkom. Môžeš ho využiť ako hľadáčik pri fotení selfie hlavným fotoaparátom, sledovať na ňom upozornenia, navigáciu či stav donášky jedla. Pripnúť si môžeš aj QR kódy alebo palubné lístky, ktoré tak budeš mať vždy poruke.
Pri skupinových selfie s viac ako tromi osobami sa fotoaparát automaticky prepne do ultraširokého režimu.
Na dovolenke sa už nemusíš spoliehať iba na angličtinu či gestikuláciu. AI Prekladač zvláda 29 jazykov a vďaka dvom displejom môže každý z vás sledovať preklad na svojej strane telefónu.
Pomocou funkcie GenAI Apps si navyše dokážeš vytvoriť vlastné jednoduché aplikácie iba tým, že opíšeš, čo majú robiť. K dispozícii je aj viac ako 50 prednastavených aplikácií či možnosť vytvárať originálne tapety pomocou AI.
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Dva 200 Mpx fotoaparáty Leica a video v 8K
Či už fotíš koncert, západ slnka alebo kamarátov na výlete, Xiaomi chce, aby si sa na výsledné zábery mohol spoľahnúť aj v horšom svetle. Oba modely preto vybavilo dvojicou 200 Mpx fotoaparátov Leica.
Hlavný fotoaparát disponuje optickou stabilizáciou obrazu, ktorá pomáha predchádzať rozmazaným záberom. Väčší Xiaomi 18 Pro Max má navyše vylepšený snímač Light Fusion 960L, vďaka ktorému dokáže lepšie zachytiť detaily aj pri fotení v protisvetle.
Druhým 200 Mpx fotoaparátom je periskopický teleobjektív Leica, ktorý umožňuje fotografovať vzdialené objekty bez potreby priblížiť sa k nim. Zvládne aj detailné zábery z minimálnej vzdialenosti 12 centimetrov. Technológia Power Prism má podľa výrobcu zachytiť až o 177 % viac svetla v porovnaní s konkurenčnými modelmi Pro Max.
Fotografickú výbavu dopĺňa 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát na zachytávanie krajiny či skupinových fotografií a predná 50 Mpx selfie kamera s automatickým zaostrovaním.
Na svoje si prídu aj tvorcovia videí. Telefóny podporujú nahrávanie v rozlíšení až 8K pri 30 snímkach za sekundu, prípadne 4K pri 120 snímkach za sekundu s technológiou Dolby Vision. Nechýba ani profesionálny 10-bitový formát Log pre pokročilejšiu úpravu videí.
Umelá inteligencia navyše pomáha s úpravou fotografií, správnym osvetlením tváre či výberom najlepšieho výrezu. K dispozícii sú aj fotografické štýly inšpirované klasickými filmovými a digitálnymi fotoaparátmi.
Výkonné procesory a batérie s kapacitou až 7 050 mAh
Xiaomi 18 Pro poháňa nový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6, zatiaľ čo výkonnejší Pro Max dostal Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Oba procesory sú navrhnuté tak, aby zvládali náročné hry, úpravu videí či používanie viacerých aplikácií súčasne bez zbytočného prehrievania.
Výkonnejší Pro Max dostal ešte silnejší procesor, ktorý má oproti predchádzajúcej generácii zvládať náročné úlohy rýchlejšie. Podľa výrobcu sa výrazne zlepšil najmä grafický výkon, čo ocenia predovšetkým hráči mobilných hier.
Ak patríš k ľuďom, ktorí majú už poobede posledných 20 % batérie, toto ťa poteší. Menší model má batériu s kapacitou 6 000 mAh, zatiaľ čo Pro Max ponúka až 7 050 mAh, takže má väčšiu rezervu na fotenie, navigáciu či celodenné scrollovanie.
Oba modely podporujú rýchle káblové aj 50 W bezdrôtové nabíjanie. Nechýba ani reverzné nabíjanie, vďaka ktorému môžeš telefón využiť na dobitie ďalšieho zariadenia.
Displej, ktorý ochráni tvoje súkromie
Menší Xiaomi 18 Pro ponúka 6,4-palcový AMOLED displej, zatiaľ čo Pro Max má väčšiu 6,9-palcovú obrazovku. Oba displeje ponúkajú ostrý, farebný a plynulý obraz, či už scrolluješ sociálne siete, pozeráš Netflix alebo hráš hry. Vďaka vysokému jasu navyše nebudeš mať problém s čitateľnosťou ani vonku na slnku.
Zaujímavou novinkou je Xiaomi Privacy Display, ktorý dokáže obmedziť viditeľnosť obrazovky z bočných uhlov. Keď si napríklad v MHD čítaš súkromné správy, ľudia vedľa teba majú sťažený výhľad na obsah tvojho telefónu.
Funkcia Privacy Notice navyše dokáže rozpoznať prítomnosť okolostojacich a diskrétne ťa upozorniť vibráciou. Režim ochrany súkromia si môžeš zapnúť aj iba pre vybrané aplikácie.
Nechýba ani ochrana zraku certifikovaná spoločnosťou TÜV Rheinland či čítačka odtlačkov prstov zabudovaná priamo do displeja.
Umelá inteligencia ti uľahčí každodenné úlohy
Nové smartfóny využívajú operačný systém Xiaomi HyperOS 4, ktorý prináša rýchlejšie spúšťanie aplikácií, modernejší dizajn a jednoduchšie prepojenie medzi zariadeniami.
Integrovaný asistent Google Gemini dokáže pomáhať s úlohami naprieč aplikáciami. Funkcia Circle to Search zase umožňuje vyhľadávať informácie o čomkoľvek, čo práve vidíš na obrazovke.
Xiaomi HyperAI ponúka aj praktické nástroje na zapisovanie poznámok a automatické vytváranie zhrnutí zo stretnutí. Xiaomi Smart Hub umožňuje ovládať pripojené zariadenia a inteligentnú domácnosť z jedného miesta.
Model Pro Max má aj tri reproduktory pre lepší zvuk pri filmoch či hudbe. Myslí pritom aj na súkromie – počas telefonovania dokáže znížiť, koľko z tvojho rozhovoru počujú ľudia v okolí.
Ceny a dostupnosť na Slovensku
Nové smartfóny prichádzajú v štyroch farebných vyhotoveniach – Black, White, Cosmic Blue a Velvet Red. Posledná menovaná kombinuje sýty červený odtieň so špeciálnou textúrou.
Menší Xiaomi 18 Pro poteší tých, ktorí preferujú kompaktnejší telefón, ktorý sa dobre drží v jednej ruke. Pro Max je naopak väčší a ponúka viac priestoru na sledovanie videí či hranie hier. Oba modely majú veľmi tenké rámčeky a sú odolné proti vode aj prachu.
K dispozícii sú aj magnetické puzdrá a stojan s odnímateľným diaľkovým ovládaním na fotografovanie či prehrávanie obsahu.
|Model
|Bežná cena
|Uvádzacia cena (so zľavovým kódom)
|Xiaomi 18 Pro 12/256 GB
|1 399 €
|1 319 €
|Xiaomi 18 Pro 12/512 GB
|1 599 €
|1 519 €
|Xiaomi 18 Pro Max 12/256 GB
|1 599 €
|1 519 €
|Xiaomi 18 Pro Max 12/512 GB
|1 799 €
|1 699 €
K smartfónom navyše získaš trojmesačné skúšobné verzie Google AI Pro a YouTube Premium, ako aj jednu bezplatnú výmenu displeja a zadného modulu počas prvých šiestich mesiacov od zakúpenia.