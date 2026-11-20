Cynthia a Jakub v rozhovore zaspomínali na svoju účasť na vile, prezradili ako vnímali konflikty ostatných účastníkov a povedali, aké majú plány do budúcna.
Cynthia Tóthová a Jakub Hrnčíř vyhrali tohtoročný Love Island. Od samého začiatku patrili k najstabilnejším dvojciam na vile, hoci im oficiálny pár častokrát rozbil nový bombshell.
Vzťah rozvíjajú aj po návrate z vily, spoznávajú svoje rodiny a plánujú spoločnú budúcnosť. V rozhovore pre Refresher opísali, prečo medzi nimi na začiatku chýbala fyzická príťažlivosť, ako vnímali konflikty ostatných párov, ale aj to, čo plánujú po skončení šou.
Hoci ich diváci vnímali ako ukážkový pár od prvých dní, prezradili, že fyzicky to nebola láska na prvý pohľad. „Fyzicky to tam nebolo úplne hneď od začiatku, že by som si povedala ‚wau, bláznim sa doňho‘. Naozaj tam bol najprv ten humor a potom jeho správanie, a teraz sa mi už mega páči,“ hovorí Cynthia a dodáva, že dnes už ani nechápe, ako sa jej na začiatku nemohol páčiť. Jakub zasa hovorí, že výzorovo ho najprv oslovila Amálie.
Stihli ste už po návrate načerpať sily, alebo vás stále čaká milión rozhovorov a povinností?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo medzi nimi nebola fyzická príťažlivosť hneď na začiatku a kto sa im páčil.
- Ako sa spätne pozerajú na príchod Dana a či mi táto skúška pomohla.
- Ako vnímali konflikty na vile.
- Čo si myslia o Matúšovej reakcii na príchod Dana.
- Ako sa Cynthia pozerá na kamarátstvo s Kikou.
- Či zapadli do rodín.
- Či plánujú bývať v Bratislave alebo v Ostrave.
Jakub: Ešte stále je toho pred nami dosť. My sme si po návrate späť do reality všetky rozhovory radšej odsunuli až na teraz, pretože predtým toho bolo naozaj veľa a psychicky nás to tak trochu zomlelo.
Cynthia: Hej, hej, presne tak. Ale už je to asi lepšie, len to chce chytiť nejaký režim. Ja sa už cítim lepšie.
Čo sa týka vašej cesty na Love Islande, tvorili ste pár úplne od začiatku. Čo vás na tom druhom tak zaujalo, že ste si hneď povedali, že chcete byť spolu?
Jakub: Humor. Určite.
Cynthia: Súhlasím, bolo to vzájomné.
Bola tam aj fyzická príťažlivosť hneď od začiatku, alebo tá prišla až neskôr?
Cynthia: Fyzicky to tam nebolo úplne hneď od začiatku. Nepovedala som si, že „wau, zbláznim sa doňho.“ Naozaj tam bol najprv ten humor a potom jeho správanie, a teraz sa mi už mega páči.
Jakub: Až teraz? (smiech)
Cynthia: Proste som sa doňho zaľúbila a hovorím si, „ty vole, ako sa mi nemohol páčiť? Nechápem.“ Ale Kubo to má podľa mňa rovnako.
Takže bol na vile na začiatku niekto, kto sa vám na prvý pohľad páčil trochu viac?
Jakub: Tak ja som na blondínky. Nebol tam vyložene niekto, kto by sa mi fakt páčil, ale trochu som smeroval k tej Amálke. Je to milá blondínka, keď sa postavila, zistil som, že je dosť vysoká. To ma veľmi nepriťahuje. Našťastie to tu „prcek“ prebral humorom a potom ma už zaujímala len ona.
V porovnaní s ostatnými ste mali harmonický vzťah a prvé skúšky prišli až v druhej polovici. Najväčším rozruch vyvolal až príchod Dana. Myslíte, že to bola koniec-koncov skúška, ktorá vás posunula?
Jakub: Myslím si, že každá skúška vo vzťahu, ktorá sa ustojí vďaka obom, je niečo, čo ten vzťah posunie. Za mňa je teda asi dobré, že sa to stalo. Mohlo sa to stať inak, ale dopadlo to dobre.
Cynthia: Ja si myslím, že aj bez tej skúšky sme vedeli, že chceme jeden druhého. Ale ako som hovorila – toto by sa v reálnom živote nestalo. Povedala by som mu to o niekoľko dní skôr, len tam som nechcela riešiť takéto veci verejne pred kamerami. Ale stalo sa a súhlasím s tým, že som mu to mala povedať určite skôr.
Myslíte si, že vás Love Island pripravil komplexnejšie na život a vzťah vonku v porovnaní s tým, keby ste sa spoznávali postupne v realite?
Jakub: Myslím si, že Love Island je super miesto na to, dať sa takto intenzívne a hlboko dohromady. Nemyslím si však,že by nás to nejako priamo pripravilo na život vonku, pretože tam zase veľa vecí z reality chýba. Ste zavretí s desiatimi ľuďmi v jednom dome dva mesiace v kuse a nemôžete v podstate nikam vyjsť. Takže si nemyslím, že ťa to pripraví priamo na život vonku.
Cynthia: Ja si myslím, že ťa to nejakým spôsobom určite pripraví, a to hlavne v komunikácii – vieme si hneď všetko vykomunikovať. Z vily sme zvyknutí, že ak príde nejaká situácia, sadneme si a vyriešime to okamžite. Keby sme sa stretávali vonku, asi by sme odložili telefón, neodpísali, premýšľali, čo povieme... Vo vile spoznáš toho človeka fakt až do hĺbky – ako reaguje na rôzne situácie či ľudí, pretože sa venuješ iba jemu. Najviac ťa to naučí komunikovať.
Jakub: Ja ešte dodám, že to človeku pomôže v tom, že zistí veľa vecí sám o sebe. Vynoria sa ti staré rany a tam sa to prejaví. Takže aspoň potom človek vie, na čom má zapracovať.
Keď sme spomínali situáciu s Danom, takmer rovnakou skúsenosťou si prechádzali aj Naty a Matúš. Riešili to však úplne odlišným spôsobom. Videli ste to už v televízii?
Cynthia: Áno, ja som na vile vôbec nevedela, ako veľmi Matúš na Naty reagoval. Poznali sme to len z jej rozprávania, ale netušila som, že to bolo až také zlé, kým som to nevidela v telke. Keď som to videla, povedala som si: „Ty vole, chudák Naty,“ lebo on naozaj nebol vôbec príjemný. Na rozdiel od Kuba, pretože to ako to on prijal, je neskutočné, klobúk dole.
Na vile bolo celkovo veľa konfliktov, vy ste sa do nich veľmi nezapájali. Skôr ste boli vždy takí prostredník medzi tými, ktorí sa hádali. Ste takí aj v reálnom živote?
Cynthia: Ja som nekonfliktná.
Jakub: Ja tiež. Boli to hlúposti. Začali sa hádať kvôli niečomu, čo sa dalo vyriešiť dvoma vetami, a skončilo to úplne zle. Viki a Honza to vlastne nechceli riešiť, no myslím, že Matúš s Natkou to vtedy tak cítili a vzniklo z toho niečo úplne zbytočné.
Počas toho, ako ste boli vo vile, sa vonku riešilo Cynthiine priateľstvo s Kikou. Natočila video, v ktorom spomínala, že ste nikdy neboli až také dobré kamarátky. Ako sa na to pozeráš teraz, keď si vonku?
Cynthia: Nechcem to verejne riešiť, len mi je to proste mega ľúto. To je všetko, čo by som k tomu povedala.
Poďme sa porozprávať o vašom návrate domov. Na sociálnych sieťach ste už zdieľali veľa videí, najmä s Jakubovým tatinom. Ako prijala Cynthiu Jakubova rodina?
Cynthia: Jeho rodičia ma prijali veľmi pekne, cítim sa u nich úplne ako doma. Krásne sa o nás starali, všetko mi zariadili, dokonca mi jeho tatino naozaj dal opraviť auto. Jeho mamina nám stále varila a s tatinom sme si veľmi sadli. Robili sme spolu aj videá, lebo mi vždy hovoril: „Maličká, natoč to,“ tak som točila. Cítila som sa tam veľmi dobre, prijali ma naozaj krásne.
Takže sa na presťahovanie do Ostravy teraz pozeráš inak?Cynthia: Po tom týždni, čo sme tam boli, som tomu oveľa viac otvorená ako predtým. Stále by som však najprv chcela skúsiť bývať v Bratislave a neskôr uvidíme, či pôjdeme do tej Ostravy.
A ty, Jakub, už si navštívil Cynthiinu rodinu? Aký bol príchod na Slovensko?
Jakub: Boli sme tam hneď po tom, čo sme prileteli. Išli sme k jej rodičom na večeru a trochu sme si aj štrngli. Hneď ako sme vošli bránkou do domu, otec prišiel za mnou, podal mi ruku, objal ma a mamina mi hneď skočila okolo krku.
Potom sme viedli veľmi pekný rozhovor pri stole, niečo sme vypili, pojedli a pokecali. Bolo to super, všetci ma skvele prijali. Dokonca aj jej brat, ktorý sa počas videohovoru vo vile veľmi neprejavoval, sa so mnou osobne rozprával oveľa viac a bolo to fajn. Bolo to také prirodzené, takže si myslím, že som tam celkom zapadol.
Cynthia: Mamina ho miluje. Tým, že nás dva mesiace pozerali v telke, tak ho akoby spoznala už predtým. No a vzhľadom na to, ako sa Kubo ku mne správal, tak si myslím, že moja mama bola najspokojnejšia mamina na svete – neviem, či si ku mne vedela predstaviť lepšieho partnera.
Plánujete teda teraz spoločné bývanie? Kam povedú vaše kroky?
Jakub: Plánujeme, ale myslím si, že až tak po Novom roku, keď skončí všetok tento zhon a lietanie sem a tam. Bude to teda Bratislava, ale dal som si podmienku, že budeme každý mesiac tráviť nejaký čas v Ostrave. Chcem tam chodiť za rodinou a priateľmi. Cynthia na to kývla, takže na dobu neurčitú budeme asi tu.
Takže teraz budete mať skôr vzťah na diaľku alebo budete pendlovať stále spolu?Cynthia: Budeme určite stále spolu. Nechcem už ísť nikam bez neho – my sme ešte ani neboli od seba.
Jakub: No, najdlhšie asi pol hodiny, keď som si išiel zabehať.
A čo tvoja práca, Kubo? Venoval si sa manuálnej práci, no teraz sa ti otvorila influencerská kariéra. Plánuješ v tom pokračovať?
Jakub: Určite sa na to nechcem vykašľať. Je to pre mňa trochu zložitejšie a náročnejšie, pretože ten skok bol doslova z nuly na sto a ešte neviem, ako to v tomto svete chodí.
Chcem to však minimálne vyskúšať a nejako sa tomu venovať, no zároveň to chcem spojiť so svojím remeslom. Rád by som svoje remeslo preslávil. Už predtým, ešte pred Love Islandom,som točil videá a ukazoval som svoju prácu. Mňa to baví a určite sa toho nechcem vzdať. No, moju prácu mám dobre rozbehnutú, v odbore sa vyznám a vždy to bude práca, ktorá bude potrebná. Je za mňa smutné, že sa tomu mladí príliš nevenujú, takže by som o tom chcel rozšíriť povedomie.