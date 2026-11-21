Vďaka zváračskému remeslu precestoval veľkú časť Európy.
„Nehovorím, že je to med lízať, ale zváranie nie je vo veľkej miere fyzicky náročná práca, určite sú oveľa ťažšie práce. Ale musíš to mať rád, ak k tomu nemáš vzťah, je to cítiť na výsledku,“ hovorí Patrik Somogyi o práci zvárača.
- Koľko si ako zvárač dokáže zarobiť a v ktorej krajine platili zatiaľ najlepšie.
- Ako prebieha práca zvárača v 90-metrovej výške.
- Ako prišiel k pracovnej zlomenine ruky.
- Ako v Maďarsku zváral na mieste, kde by sa pri malej chybe mohol obesiť.
Patrik má 33 rokov, zváraniu sa venuje od strednej školy, vďaka projektom precestoval viaceré európske krajiny a niekoľkokrát pracoval aj vo veľkých výškach.
„Zváral som v českej tepelnej elektrárni, bol som v 90-metrovej výške, nebolo mi všetko jedno, ale nemôžeš na to myslieť, lebo si skončil,“ spomína na jeden zo svojich najzaujímavejších projektov.
S Patrikom sme sa rozprávali aj o tom, čo ho na zváraní najviac baví, kde vo svojej kariére zarobil najviac či v ktorom štáte zažil najdivokejšie pracovné prostredie.
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V čase telefonátu akurát končí v práci, hoci má za sebou celý deň zvárania, jeho hlas znie veľmi spokojne. „Ja mám túto prácu fakt rád, je to ako moje hobby, môže to znieť ako klišé, ale je to tak. Mám na tom rád aj to, že to nemôže robiť každý,“ hovorí na úvod rozhovoru.
Prečo to nemôže robiť hocikto?
Musíš mať ten cit, vidieť veci o pár krokov dopredu. Musíš byť v dianí na 130 % hlavou aj telom, prejsť si v začiatkoch peklom a náročnejšími chvíľami. Nemusí to platiť pre každého, niekto možno narazí od začiatku na dobré projekty a nerobí ani chyby.
Ale tak dá sa to naučiť, či?
Jasné, k tomu zase potrebuješ trpezlivosť a odhodlanie. Poznám veľa ľudí, ktorí boli v zváraní skvelí a mali potenciál, no nechcelo sa im a išli robiť niečo iné.
Ako je to s platom vo zváračstve?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko si ako zvárač dokáže zarobiť a v ktorej krajine platili zatiaľ najlepšie.
- Ako prebieha práca zvárača v 90-metrovej výške.
- Čo musí splniť, aby mohol pracovať v extrémnych výškach.
- Ako prišiel k pracovnej zlomenine ruky.
- Ako v Maďarsku zváral na mieste, kde by sa pri malej chybe mohol obesiť.
Záleží na projekte a krajine. Najviac som zarobil určite v Anglicku, to bolo medzi 3 000 – 6 000 eur mesačne v čistom. Ale dobre platili aj vo Švédsku, Fínsku, Dánsku či Škótsku.
Hovoríš o zváraní ako o svojej najväčšej záľube.
Áno, pretože keď to chceš robiť naplno, musíš k tomu tak pristupovať. Ale to sa na konci dňa odrazí v prístupe firiem, ktoré vidia tvoju prácu. Zrazu si v štádiu, že si môžeš ty vyberať projekty, kam chceš ísť, lebo máš za sebou dobrú vizitku. Ber to tak, že keď máš len základné zručnosti, spravíš si prácu a ak na projekte nie je viac roboty, pošlú ťa preč.
Podľa čoho si teda vyberáš?
Záleží to od viacerých faktorov. Dávam si často výzvy, aby som sa naučil niečo nové, niekedy je to zas chuť vidieť novú krajinu, striedam to.
Ktorý projekt bol doteraz pre teba najzaujímavejší?
Všetky mali niečo do seba, z hľadiska práce vo výškach by som vybral Česko a elektráreň Ledvice. Zváral som tam plechy v hlavnom jadre kotla v spaľovacej komore. Pracoval som v 90-metrovej výške na lešení, ktoré je postavené v tvare špirály. Vyvezieš sa výťahom hore a makáš, na výšku nemôžeš myslieť. Ale tak, moja práca je vo väčšine prípadov vo výškach od 20 do 50 metrov nad zemou. Zaujímavé bolo aj Fínsko, kde bolo -20 stupňov Celzia a žili sme tam v chatke, ktorá mala dokonca saunu.
Zažil si aj nejaký „divokejší“ projekt?
Haha, áno. Raz ma zavolali do Třinca na rýchlu výpomoc. Ráno o 3:00 som sadol do auta, prišiel som o 7:00 tam a zváral som do 3:00 rána druhého dňa. Tam to bol extrém, díval som sa okolo seba, behali tam chlapi v kraťasoch, tričkách, liezli na lešenie bez istenia. To ma len presvedčilo v tom, že sú miesta na svete a potom sú miesta v Česku a na Slovensku, kde je často samostatná kultúra.
Asi tým pádom nemôžeš mať strach z výšok, či? Môžeš, ale robí sa ti ťažšie, haha. Poznám aj takých, čo si kladú na lešenie deky alebo plachtu, čo zakryje malé dierky a medzery na lešenárskom podstavci. Tým pádom menej vnímajú, že sú v riadnej výške. Ale pracovný priestor je naozaj dobre zabezpečený, ty musíš mať istenie, bez toho ťa nepustia ani na stavbu, to by bolo nebezpečné.
Spomenieš si na nejakú nebezpečnejšiu skúsenosť?
Raz som si zlomil ruku, keď mi na ňu padla plynová fľaša. Ale inak som nevidel žiadny ťažký úraz alebo pád. Raz som robil v elektrárni, kde som bol vo výške 42 metrov a podo mnou nebolo vôbec nič, len lešenie s hrúbkou asi 4 milimetre. V Maďarsku som pred pol rokom robil na projekte generálky v biomase. Musel som sa vojsť na úzke miesto, kde sa nedalo postaviť lešenie a ani som tam nemohol byť istený, lebo som sa nemal o čo istiť, a ak by som sa tam niekde uviazal a niečo by nevyšlo, mohol som sa obesiť. Preplazil som sa k zvaru, spravil som, čo som musel, a išiel som preč. Ledva som si nasadil respirátor.
Ako je možné, že sa ocitneš v riziku, keď hovoríš hlavne o bezpečnosti?
Také situácie nastanú, vtedy sa takpovediac zakryjú oči a rýchlo sa spraví, čo sa musí. Ale zase, nikto ma nikdy do ničoho nenútil, to sa nemôže stať. Samozrejme, základom je bezpečnosť, o to sa snažia všetky firmy. Dôležité je tiež vybavenie, oblečenie, rukavice, okuliare a podobne.
Koľko stojí také vybavenie?
Celkové vybavenie pre zvárača stojí medzi 2 500 - 3 000 eur.
Pochodil si toho fakt veľa, 15 rokov si v podstate na cestách a vždy rok-dva na inom mieste. Dá sa v tejto kariére mať aj fungujúci vzťah?
Určite sa to dá, mám okolo seba kolegov, ktorí takto fungujú a doma majú rodiny. Ja som mal pár vzťahov, ale ani jeden nevyšiel, nemyslím si však, že to bolo kvôli podstate mojej práce.
Nahradia zváračov v budúcnosti stroje?
Dobrá otázka, nedávno som bol vysvetľovať niečo na jednej technickej strednej škole. Keď som videl, ako a čo tam mladých učia, tak ti viem povedať, že o 10 rokov budú bez roboty, lebo presne také postupy nahradia stroje a automatizácia. Väčšina automobiliek v Číne je už plne automatizovaná. Tak si je nutné položiť otázku, či bude chcieť firma stroj, ktorý fičí 24/7, alebo človeka, ktorý vydrží robiť niekoľko hodín denne.