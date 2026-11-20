Víťazi tohtoročného Love Islandu, Cynthia a Kubo, zavítali do OUT LOUD a tém bolo viac než dosť.
Ako zvládajú nový pracovný kolotoč, prečo sú mobilné telefóny ich prvým vzťahovým kameňom úrazu a ako vlastne funguje ich česko-slovenská jazyková bariéra. Nevyhli sme sa ani najvyhrotenejším momentom z vily. Cynthia úprimne opísala, prečo sa Kubovi bála priznať svoju minulosť s Danom a aké to bolo, keď od neho dostala dvojdňový „silent treatment“. Kubo naopak vysvetlil, prečo svoje pocity radšej dusil v sebe namiesto toho, aby ju hneď konfrontoval.
Samozrejme, pýtali sme sa aj na neslávny prank s listom na rozlúčku. Kubo prezradil, ako celú akciu naplánoval a že Matúš bol dokonalý komplic s absolútnym „poker faceom“. Cynthia opísala svoju rannú paniku, keď si po prebudení myslela, že Kubo naozaj vilu opustil.
Nechýbali ani odľahčené otázky a to, koľko kníh Cynthia prečítala pred nástupom do šou, ako sa obaja vyrovnávali so všadeprítomnými kamerami a aké majú spoločné cestovateľské plány. Vyrazia nakoniec do Thajska s Matúšom a Naty, alebo chystajú veľkú tajnú cestu vo dvojici? Dozvieš sa vo videu.