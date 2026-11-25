Na Instagrame často vidíme len časť toho, čo rodinám pomáha zvládať každodennosť. Vierka, majiteľka firmy Prizeranie, hovorí, že za mnohými dokonalými profilmi je pomoc, o ktorej sa nehovorí.
Vierka zažila v deväťdesiatych rokoch v Detve niečo, čo vtedy na Slovensku nebolo bežné. Mala opatrovateľku. Nebolo to preto, že by si to rodina mohla dovoliť ako nejaký luxus. Jej mama sa po pôrode musela vrátiť do práce skôr, ako chcela.
Personalistka jej povedala na rovinu, že buď nastúpi, alebo o miesto príde. Boli deväťdesiate roky, nikto nevedel, či bude mať o rok z čoho žiť, a tak nastúpila. Okolie ju za to rýchlo odsúdilo. „Pre ľudí bola krkavčia mater,“ spomína Vierka. Prvý rok sa o malú Vierku starala starká. Potom k nim začala chodiť opatrovateľka, teta Ružena.
„Bola to pani na dôchodku, rodinná známa. V Detve nemala nikoho, dcéry jej bývali v Česku a v inom meste na Slovensku. Rodičia jej za to normálne platili. Vyrastala som s ňou, s jej kamarátkami dôchodkyňami a v turistickom klube, kde bolo veľa dôchodcov. Mám na to tie najkrajšie spomienky.“
- Koľko stojí opatrovateľka.
- Prečo by si ju niektoré rodiny mohli dovoliť, keby inak rozdelili rodinný rozpočet.
- Čo prizeračka v rodine robí a čo už nie.
- Ako to vyzeralo v rodinách, kam chodila opatrovať.
Ráno teta Ružena prišla a mali spoločný program. Popoludní sa z práce vrátili rodičia. Keď ako malá ochorela a mama musela ísť do roboty, stačilo zavolať, lebo teta bývala kúsok od nich.
Aj Vierkina starká neskôr kvôli nej odišla do predčasného dôchodku. Sama bola z desiatich detí a ako desaťročná slúžila v bohatej rodine. Na strednú školu ísť nemohla, lebo doma sa bolo treba starať o ďalších osem súrodencov. Až v dospelosti to dotiahla na vedúcu obchodu. „Veľmi ju to bavilo a podľa mňa jej to aj mega dobre išlo. Celý dôchodok o tom rada rozprávala. Ale vzdala sa toho, aby mohla byť so mnou.“
Dievča, o ktoré sa starali dve ženy, dnes vedie firmu, ktorá posiela opatrovateľky, takzvané prizeračky, do rodín s malými deťmi. Chce pritom skoncovať s predstavou, že opatrovateľka je len pre bohatých. „Rodiny, ktoré máme, si na to často vyčlenili peniaze v rodinnom rozpočte. Povedali si, že namiesto niečoho iného budú mať prizeračku. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvrhnúť si, kam ako rodina svoje peniaze investujeme,“ hovorí. Prečo si myslí, že za opatrovateľku sa netreba hanbiť, kto si ju na Slovensku najčastejšie berie a koľko to stojí?
Nie pre boháčov, ale pre unavené mamy
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko stojí opatrovateľka.
- Prečo by si ju niektoré rodiny mohli dovoliť, keby inak rozdelili rodinný rozpočet.
- Čo prizeračka v rodine robí a čo už nie.
- Ako to vyzeralo v rodinách, kam chodila opatrovať.
Z filmov poznáme opatrovateľku ako doplnok bohatých rodín, ktoré jazdia na drahých autách a majú celú izbu len na oblečenie. „Určite aj takí ľudia sú. Ale vo filmoch väčšinou vidíme aj to, že tá opatrovateľka si toho strašne veľa zlízne. My takúto cieľovku nemáme,“ hovorí.
Hovorí, že jej klientmi sú najmä rodiny, ktoré chcú byť so svojimi deťmi, len na to nechcú byť samy. Často bývajú ďaleko od starých rodičov a nemá im kto pomôcť. Niektoré mamy si v tom čase idú zacvičiť alebo nakúpiť. Iné robia všetku tú neviditeľnú ženskú prácu, ktorá na ne po pôrode sadla. Ďalšie si zoberú čiastočný úväzok.
Pamätá si príbeh, ktorý ju dojal. Prizeračka nastúpila do rodiny, aby mala mama trochu času pre seba. Prizeračka a dieťa si však tak sadli, že sa mama asi po pol roku rozhodla vrátiť do práce a navýšila hodiny. „Napísala mi, že ide do práce úplne spokojná, lebo vie, že o jej dieťa je najlepšie postarané. A že sa k nemu po čase vracia ako lepšia mama. Lebo je náročné byť stále „iba“ mamou.“
Za dokonalou mamou z Instagramu možno stojí ďalší človek
Nálepku, ktorú dostala jej mama pred tridsiatimi rokmi, ľudia podľa nej používajú dodnes. „Stále vieme posúdiť druhú matku, že išla skoro do práce a dala dieťa do jaslí alebo si najala opatrovateľku, takže určite nie je dosť dobrá. Nevieme, čo sa v danej rodine deje, preto nie je fér súdiť rozhodnutia jej rodičov.“
Najostrejšie komentáre pritom často prichádzajú od iných mám, napríklad v diskusiách. Aj tie však chápe, hoci s nimi nesúhlasí. „Si vyčerpaná, nespíš, dojčíš, máš PMS a citlivé bradavky, dieťa sa chce furt dojčiť. A zrazu vidíš na internete niekoho, kto sa má dobre.“ Instagram podľa nej veci zhoršuje.
Jedna cvičí, druhá vyrába, tretia vyvára, štvrtá má stále upratané. Máš pocit, že máš byť každá z nich, a to nie je udržateľné.
Preto mamám, ktoré pomoc majú, radí, aby o nej hovorili nahlas. Vďaka tomu je povolanie opatrovateľky viditeľnejšie. Ostatné mamy si zas uvedomia, že tá na Instagrame toho toľko stíha, pretože nie je na to sama. „A ony to nestíhajú, lebo na to sú samy.“
Telefonát, ktorý vyzeral ako podvod
K opatrovaniu sa Vierka dostala náhodou. Po bakalárskom štúdiu jej mama oznámila, že vreckové končí. Mohla sa vrátiť domov do Korytárok a pomáhať v záhrade a okolo domu, alebo si nájsť prácu. Domov sa jej nechcelo, a tak si založila profil na portáli s brigádami.
O dva dni jej volalo anglické číslo. „Myslela som si, že je to totálny scam, také čísla nedvíhaš,“ smeje sa. Bola to mama, ktorá sa s rodinou sťahovala z Londýna do Bratislavy a hľadala pomoc s dvojročným synom. Stretli sa na kávu a dohodli sa.
Skúsenosti mala len z rodinných osláv. Na prvom stretnutí sa chlapček schovával za mamu. Mama ho uspala a odišla do práce. „Keď sa zobudil, kukal na mňa, ja naňho a v hlave som si povedala: No nič, musíme to zvládnuť.“ Zvládli to. Rátala s dvojmesačnou brigádou a v rodine zostala päť rokov.
Potom si ju všimla ďalšia rodina, kde mama podnikala. „Bola som veľmi naivná a neskúsená. Nikdy by som si nemyslela, že z toho vzíde podnikanie. Skôr som si povedala, že veľa vecí o opatrovaní viem, tak to idem šíriť ďalej.“
Postupne sa to nabaľovalo a dnes má fungujúcu firmu s tímom opatrovateliek. Čo sa naučila v cudzích domácnostiach, prepísala do zmluvných podmienok aj do adaptačného procesu, aby zodpovedali vývinovým potrebám dieťaťa.
Nízka materská nie je chyba opatrovateľky
Námietku, že opatrovateľka stojí ako hypotéka, kým materská je nízka, považuje za oprávnenú tému, len podľa nej mieri na nesprávny cieľ.
„Rozumiem tomu, že ženy počas starostlivosti o dieťa prichádzajú o príjem a vykonávajú veľa neplatenej práce. O tom sa určite treba rozprávať. Materské a rodičovský príspevok sú dve rozdielne dávky. Materské býva zvyčajne vyššie, no po prechode na rodičovský príspevok príjem často výrazne klesne. Nízky príjem matiek a neplatená práca v starostlivosti o deti sú dôležitou témou. Nemali by sme ich však riešiť znehodnocovaním práce inej ženy ani očakávaním, že opatrovateľka bude pracovať zadarmo. Aj jej práca si zaslúži férové ohodnotenie.“
Slovensko má podľa nej v niečom dobré podmienky, keďže rodič môže byť s dieťaťom tri roky. Ťarcha starostlivosti však stále ostáva na matke. Riešením sú férové podmienky pre tých, ktorí jej pomáhajú.
Má na to aj praktický argument: „Keď budete opatrovateľku podhodnocovať a nebudete k nej féroví, veľmi rýchlo sa to odzrkadlí na jej vzťahu k rodine aj k dieťaťu. Chceš, aby človek, ktorý sa stará o tvoje dieťa, nemusel v hlave riešiť, či zaplatí nájomné.“
Keď dieťa plače, nič zlé sa nedeje
Ľudia sa často boja, že dieťa, ktoré trávi čas s niekým iným, k rodičom stratí puto. Vierkina skúsenosť je opačná. Jej dcéra má s ňou bezpečnú vzťahovú väzbu a zároveň dokáže byť s inými ľuďmi. Keď neskôr nastúpila do škôlky, veľmi jej pomohlo, že ten vzorec už poznala.
„Keď prizeračka odchádza s dieťaťom z domu a dieťa plače, je to v poriadku. Je prirodzené, že dieťaťu môže byť pri odchode rodiča smutno. Samotný plač ešte neznamená, že sa deje niečo zlé. Dôležité je, ako ho dospelí v tej chvíli podporia.“
„Keď necháme prizeračku, starkú alebo učiteľku v škôlke, aby to zvládli, dieťa sa naučí, že bolo smutné, ale niekto mu pomohol zvládnuť to náročné. Učí sa, že svet je bezpečné miesto a že v pohode nie sú len rodičia.“ Takto si podľa nej dieťa buduje odolnosť.
Prebaliť áno, umyť podlahu nie
Prizeračka sa o dieťa postará kompletne. Prebalí ho, nakŕmi, uspí a ide s ním von. Program si nevymýšľa umelo. „Nemyslím si, že treba dieťaťu neustále pripravovať program. Príliš veľa aktivít môže zahlcovať deti, ale aj nás dospelých. Dieťa sa pritom veľa učí aj z bežného života, ktorý spolu žijeme. Často stačí nasledovať jeho záujem a byť pri tom s ním.“
Jedna prizeračka chodí s deťmi na prechádzky na Železnú studničku, iná do mesta na palacinky. Niektoré nosia bábätká v nosiči, lebo v ňom lepšie zaspávajú. Keď to Vierka zdieľala na Instagrame, ľudia sa čudovali, že jej to mama dovolila. „My sa na to pozeráme z pohľadu dieťaťa. Ak sa mu dobre zaspáva v nosiči, je jedno, či ho nosí mama, otec, teta alebo prizeračka.“
Hranice sú však jasné a sú aj v zmluve. Neporiadok po dieťati spolu upracú. Upratovanie domácnosti je ale iné povolanie. Rodiny sa občas pýtajú, či by prizeračka nemohla upratovať, kým dieťa spí. „Nie. Uspať dieťa je práca a potom je jej prácou byť prítomná.“
Keď ráno prší a von sa nedá ísť, môžu spolu vyložiť umývačku, lebo aj z toho sa dieťa veľa naučí. Ako program, nie ako povinnosť navyše. Ak rodina raz nestihne navariť, prizeračka s dieťaťom pokojne uvarí cestoviny. „Ale variť v cudzej kuchyni je strašne náročné, a ešte keď sú doma rodičia a ty robíš praženicu. Pre mňa to bolo vždy stresujúce, aj keď som sa v rodine cítila úplne bezpečne.“
Koľko to stojí?
Firma dnes ponúka najmä pravidelné prizeranie pre deti do troch rokov. Pravidelnosť dáva dieťaťu pocit bezpečia, lebo sa ľahšie naviaže na nového človeka. Prizeračke zas zabezpečí stabilný príjem. Rodina si môže vybrať z dvoch balíkov: 20 hodín mesačne za 370 eur, 40 hodín mesačne za 670 eur.
Prizeranie chystá aj nepravidelné opatrovanie pre deti od troch rokov a neskôr doučovanie. Oproti jasliam má podľa Vierky prizeračka jednu výhodu: chodí za dieťaťom domov. „Nemusíš sa ráno vychystávať a riešiť, ako sa niekam dostaneš.“
Neraz rodiny pri príchode našla ešte v pyžame. „Keď som prišla, rodič si mohol v pokoji zaliať kávu, predýchať noc a pustiť sa do roboty.“ Ona sama sa snažila byť s dieťaťom do pol hodiny vonku, aby mali rodičia doma ticho.
Pomoc namiesto dovolenky
Pod jej príspevkom o férovej cene opatrovateliek sa objavili komentáre, že si to mnohí nemôžu dovoliť. Ona to vidí ako otázku priorít v rodinnom rozpočte. „Ak si rodina môže dovoliť štyri dovolenky do roka, každú za 2 500 eur a viac, podľa mňa má priestor aj na pravidelnú pomoc počas roka, ak sa tak rozhodne. Z mojej skúsenosti je to často lepšia investícia než niekoľko dovoleniek: pomoc je konzistentná, rodina sa o ňu môže oprieť a rodičia si vďaka nej oddýchnu priebežne, nielen párkrát do roka. Samozrejme, každá rodina sa sama rozhoduje, kam chce peniaze investovať, a hovorím o rodinách, ktoré takúto finančnú možnosť majú.“
Dodáva, že dovolenka s malým dieťaťom bez starých rodičov aj tak veľkou dovolenkou nie je. Podobne je to s drahou kozmetikou raz za tri mesiace, ktorú si vyčerpaná mama dopraje, keď ju „strihne“. Za tie peniaze by mohla mať pomoc každý týždeň.
Vierka mala opatrovateľku ako dieťa, potom ňou sama bola a dnes ju má jej dcéra. Na otázku, čo jej to dalo, odpovedá jednoducho: len to najlepšie. A ako mama dodáva: „Je to krásny pocit, keď vidíš, že niekto miluje tvoje dieťa a tvoje dieťa miluje jeho a teší sa naň. Je to neopísateľné a má to nevyčísliteľnú hodnotu,“ vraví na záver.