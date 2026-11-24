Zákulisie Love Islandu, názory na ostatných súťažiacich aj spoločné plány do budúcnosti.
Dvojica odpovedala na otázky týkajúce sa ich vzťahu aj života po návrate z vily. Reč prišla aj na prvé ponuky na spolupráce, sťahovanie do Bratislavy a na to, kde sa spoločne vidia o rok. Divákov zaujímali aj ich názory na ostatných účastníkov šou. Kubo a Cynthia bez okolkov povedali, na čiu stranu sa postavili v spore medzi Viky s Honzom a Naty s Matúšom, aj to, čo si myslia o Honzovom prsteni pred kamerami. Nechýbali ani funky otázky, Cynthia vysvetlila príbeh okolo svojich plaviek či to, prečo už nenosí mašle, Kubo prezradil, či by sa mu páčila bez copíkov, a spoločne si vyskúšali hru Fuck, Marry, Kill aj chôdzu na rebríku.