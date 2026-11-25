Výrazné siluety, zvodná červená, elegantné rukavice aj návrat balónových sukní. Nová kolekcia DRESSED TO CELEBRATE od Answear.LAB prináša inšpiráciu na sviatočné príležitosti a ukazuje, že večerná elegancia rozhodne nemusí byť nudná.
Sezóna vianočných večierkov, slávnostných večerí a silvestrovských osláv je obdobím, keď si aj pri obliekaní môžeme dovoliť o niečo viac. Kúsky, ktoré by sme počas bežného pracovného dňa nechali visieť v šatníku, zrazu dostávajú príležitosť zažiariť. A tento rok sa rozhodne oplatí vystúpiť zo svojej módnej komfortnej zóny.
Večerná móda sezóny jeseň/zima 2026/27 sa totiž odkláňa od nenápadného minimalizmu a dáva priestor výraznejším strihom, netradičným proporciám a detailom, ktoré priťahujú pozornosť. Do popredia sa vracia aj glamour estetika, ktorá pripomína časy hollywoodskych filmových hviezd.
Práve týmito trendmi sa inšpiruje nová FESTIVE kolekcia DRESSED TO CELEBRATE od Answear.LAB. Spája nadčasovú eleganciu s odvážnejšími módnymi prvkami a ponúka hneď niekoľko odpovedí na každoročnú otázku, čo si obliecť na slávnostnú príležitosť.
Malé čierne dostávajú konkurenciu
Krátke čierne šaty patria medzi módne istoty, ktoré pravdepodobne nikdy nestratia svoje miesto v dámskom šatníku. Túto sezónu však dostávajú zaujímavú konkurenciu v podobe netradičných strihov a hravých objemov. V kolekcii Answear.LAB nájdete krátke čierne šaty s kvetinovou potlačou a jemne rozšíreným spodným lemom, ale aj výraznejší model kombinujúci čierny živôtik s krémovou balónovou sukňou.
Práve balónový strih, známy aj ako bubble hem, zažíva návrat na módnu scénu. Objemy, ktoré pripomínajú malé architektonické diela, sa objavili aj v kolekciách módnych domov Dior, Chanel či Givenchy. Takéto šaty nepotrebujú množstvo doplnkov. Už samotná silueta je dostatočne výrazná na to, aby sa stala dominantou celého outfitu.
Červená pre ženy, ktoré nechcú splynúť s davom
Ak existuje farba, ktorá dokáže okamžite navodiť slávnostnú atmosféru, je to červená. Navyše patrí medzi odtiene, ktoré sa prirodzene spájajú s vianočným obdobím. V novej kolekcii ju reprezentujú výrazné červené šaty s uvoľneným strihom, precízne umiestneným riasením a ozdobnou brošňou v páse. Splývavá látka dodáva modelu ľahkosť a zvýrazňuje jeho pohyb pri každom kroku.
Drapovanie, teda dekoratívne riasenie a skladanie látky, patrí medzi výrazné módne prvky aktuálnej sezóny. Objavilo sa aj na prehliadkach značiek Balenciaga, Chanel či Lanvin. Výhodou takéhoto modelu je, že v sebe spája výraznosť s eleganciou. Stačia jednoduché topánky, decentná kabelka a šaty sa postarajú o zvyšok.
Doplnok, ktorý sme kedysi obdivovali na filmových hviezdach, je späť
Pamätáte si na dlhé elegantné rukavice, ktoré neodmysliteľne patrili k večerným róbam hollywoodskych herečiek? Tento ikonický doplnok opäť dostáva priestor v súčasnej móde. Dlhé rukavice sú jedným z charakteristických prvkov kolekcie DRESSED TO CELEBRATE. Aj jednoduchým šatám dokážu dodať nádych luxusu, tajomnosti a jemnej teatrálnosti. V kombinácii s minimalistickým outfitom môžu pôsobiť oveľa efektnejšie než množstvo šperkov. Sú ideálnou voľbou pre ženy, ktoré chcú svoj večerný vzhľad ozvláštniť bez toho, aby pôsobil prehnane.
Na večierok nemusíte prísť iba v klasických šatách
Nie každá žena sa cíti najlepšie v tradičnej večernej róbe. Aj preto kolekcia Answear.LAB ponúka alternatívy, ktoré sa pohrávajú s hranicami medzi formálnou a spoločenskou módou.
Zaujímavým kúskom sú krémové minišaty inšpirované dvojradovým sakom. Spájajú ženskosť so sebavedomou eleganciou a pripomínajú estetiku power dressing, ktorá sa vyznačuje výraznými ramenami a precízne tvarovanými siluetami.
Podobným smerom sa uberá aj dvojdielny komplet pozostávajúci zo sukne pod kolená a vrchného dielu v štýle košele s výraznými ramenami, asymetrickým zapínaním a dekoratívnym prešívaním.
Pozornosť si zaslúži tiež sukňa v sýtom baklažánovom odtieni s rozšírenou siluetou a rozparkom či čierne šaty s nepravidelným výstrihom do tvaru V a gombíkmi potiahnutými látkou.
Výhodou niektorých z týchto kúskov je aj ich variabilita. Po skončení sviatočnej sezóny ich môžete kombinovať s ďalším oblečením zo svojho šatníka a vytvárať nové outfity.
Pozornosť si zaslúži aj baklažánová
Hoci čierna zostáva kráľovnou večernej módy, túto sezónu jej robia spoločnosť sýte a sofistikované odtiene. Farebnej palete novej kolekcie dominujú štyri farby – čierna, krémová biela, žiarivá červená a hlboká baklažánová. Práve posledná menovaná môže byť zaujímavou alternatívou pre ženy, ktoré hľadajú niečo menej tradičné, no stále elegantné.
Namiesto množstva farieb v jednom outfite sa do popredia dostávajú monochromatické kombinácie, jemné kontrasty a zaujímavé textúry.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj drobné detaily. Dekoratívne prešívanie, netradičné zapínanie, gombíky potiahnuté látkou či jemné koráliky pozdĺž manžiet a spodného lemu blúzky dokazujú, že slávnostný outfit nemusí byť pokrytý flitrami, aby zaujal.
Celkový vzhľad dotvárajú malé čierne kabelky s netradičnými tvarmi, predĺžené kožené kabelky v teplom hnedom odtieni a spomínané dlhé rukavice.
Nečakajte na výnimočnú príležitosť
Koľkokrát ste si odložili obľúbené šaty s tým, že si ich oblečiete, keď príde ten správny okamih? A koľkokrát nakoniec zostali visieť v šatníku? Nová kolekcia Answear.LAB pripomína, že nie vždy musíme čakať na výnimočnú udalosť, aby sme si dopriali trochu elegancie. Aj večera s priateľmi, návšteva divadla či stretnutie s niekým blízkym môžu byť príležitosťou obliecť si niečo, v čom sa cítime výnimočne.
Či už vás láka pôvab starého Hollywoodu, sebavedomá estetika 80. rokov alebo moderný minimalizmus, sviatočná sezóna ponúka ideálny priestor na módne experimentovanie.
Pretože niekedy netreba čakať na príležitosť. Stačí si ju vytvoriť.
FESTIVE kolekcia DRESSED TO CELEBRATE od Answear.LAB je dostupná exkluzívne na Answear.sk.