Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 22. února 2026 v 11:30
Čas čtení 11:57

Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)

Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)
Zdroj: Matúš Galovič/ERDI HaZZ
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Záchranár-potápač Matúš nám v rozhovore povedal, ako pod vodou v podstate naráža do tiel, či mu býva nevoľno, akú majú zastaranú techniku a či už pod vodou bojoval o život.

Matúš Galovič pracuje ako hasič už 20 rokov, z toho 17 ako hasič-záchranár špecialista. Okrem hasenia alebo zásahu pri dopravných nehodách je aj potápačom. Aj napriek jeho službe verejnosti ho spolu s jeho kolegami niektorí ľudia volajú „predraženou pohrebnou službou“. On však do minúty od hlásenia utopenia štartuje auto a robí všetko pre to, aby z vody nevyťahoval mŕtve telo. 

V rozhovore nám prezradil, čo všetko už vytiahol z vody, ako hľadajú telá pod vodou, kde nevidia ani na pol metra, akým fyzickým a psychickým útrapám čelia potápači a ako zvládajú v roku 2026 komunikáciu pomocou lana.

Koľko tiel si už vylovil z vody? 

Asi 30.

Keď pod vodou nájdeš telo, pokúsiš sa ho sám vytiahnuť, alebo ho nejako označíš, vynoríš sa a vyťahujú ho kolegovia na lodi? 

Niekedy sme to robili tak, že sme ho našli, dali signál kolegom a spoločne ho vytiahli na hladinu. V súčasnosti telo označíme bójkou a ideme preč. 

Nie som si istý, či rozumiem správne. Vy tam to telo necháte? Ako dlho a na čo?

Ak tam je telo hodinu, dve a viac, nemá zmysel ho hneď vyťahovať. Už mu nijako nepomôžeme. Ak však ostane pod vodou, lepšie sa zachová, proces rozpadu neprebieha tak rýchlo a patológ, prípadne súdny lekár, tak má viac času telo obhliadnuť a poriadne ho skontrolovať.

Potápač Potápač Potápač Potápač
Zobrazit galerii
(15)

Raz sme mali prípad potápača, ktorého sme hľadali týždeň. Keď sme ho našli, súdny lekár nás požiadal, aby sme telo nechali pod vodou do poslednej chvíle, ešte aj pri brehu. My najmä čakáme na rozhodnutie policajtov, ktorí musia situáciu vyhodnotiť. Ak majú podozrenie na trestný čin, musia to zdokumentovať.

 

A keď telo nájdete do hodiny od ohláseného topenia?V tom prípade je teoretická šanca, že ho vieme zachrániť, mne sa to však ešte nestalo. Šancu prežiť pod vodou máš do piatich minút, vo veľkej zime, ak sa ti dostatočne spomalí metabolizmus, tak max do desiatich minút, ale je to len teória.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko váži jeho výstroj a či sa nebojí nákazy v kontaminovanej vode. 
  • Koľko zarába, ako ho vníma spoločnosť a ako svoju prácu zvláda psychicky.
  • V akých prípadoch bojoval pod vodou o život a kedy ho zachránil parťák.
  • Ako vlastne funguje hľadanie tiel pod vodou, kde je nulová viditeľnosť a dorozumievajú sa iba obyčajným lanom.
  • Aké najhlúpejšie a najtragickejšie prípady utopení už zažil.
  • Čo všetko okrem tiel hľadajú pod vodou a či ho už niekedy unášal prúd. 
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197107 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY
Doporučujeme
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
Storky
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
Lifestyle news
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
před hodinou
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
včera v 10:33
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
před 2 dny
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
před 2 dny
Zpravodajství
Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Rusko Předpověď počasí
Více
Polsko po ruských útocích na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
PŘEDPOVĚĎ: Česko se konečně dočká oteplení. Podívej se, kolik stupňů bude příští týden
před 2 hodinami
Viktor Orbán: Maďarsko bude blokovat půjčku EU pro Ukrajinu, dokud se neobnoví tranzit ropy
dnes v 08:49 1

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
6. 2. 2026 18:00
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
23. 1. 2026 18:00
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
9. 2. 2026 7:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
Více z tématu Sport Všechno
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
včera v 15:00
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Osobnosti
dnes v 08:19
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
včera v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
před 2 dny
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 3 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
před 2 dny
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse