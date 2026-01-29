Agenti Imigrační a celní správy v Minneapolis mají na svědomí už dvě lidské oběti. Americký zpěvák se jim rozhodl věnovat píseň.
Springsteen uvedl, že píseň vydává jako reakci na „státní teror, který postihl město Minneapolis“ a agenty ICE v ní nazývá „soukromou armádou krále Trumpa“. Song nahrál o víkendu v reakci na už druhou smrt, ke které došlo rukou příslušníků Imigrační a celní správy.
„Je věnována obyvatelům Minneapolis, našim nevinným přistěhovaleckým sousedům a na památku Alexe Prettiho a Renee Good. Zůstaňte svobodní,“ napsal Springsteen na sociální sítě. Text písně vykresluje obraz nepokojů a popisuje, jak „hořící město bojovalo s ohněm a ledem pod botami okupantů“.
Server The Guardian pak připomíná zvláště emoční moment, kdy Springsteen v písni přímo uctívá oběti a zpívá: „Byly tam krvavé stopy / Tam, kde měla být milost / A dva mrtví, kteří zemřeli na zasněžených ulicích / Alex Pretti a Renee Good.“ Nová píseň následně končí skandováním „ICE ven!“.
Co na to Trump?
Mluvčí Bílého domu Abigail Jackson se už k textu písně vyjádřila. „Trumpova administrativa se zaměřuje na povzbuzování státních a místních Demokratů, aby spolupracovali s federálními orgány činnými v trestním řízení na odstranění nebezpečných nelegálních přistěhovalců z jejich komunit – ne na náhodné písně s irelevantními názory a nepřesnými informacemi,“ prohlásila. Samotný prezident zatím o písni nepromluvil.
Hudebník kritizuje Donalda Trumpa již od doby před jeho prvním funkčním obdobím. V říjnu 2016 (měsíc předtím, než Trump poprvé vyhrál prezidentské volby) řekl londýnskému publiku: „To, co se děje ve Spojených státech, je strašné. Podkopává celou demokratickou tradici.“
Nyní však jeho kritika ještě zesílila. Na začátku tohoto měsíce například odsoudil „gestapácké taktiky“ vlády související se zvýšenou přítomností imigračních úředníků během koncertu a varoval, že základní principy národa „nikdy nebyly tak ohroženy jako právě teď“.
Na koncertě ve svém domovském státě New Jersey Springsteen také vzdal hold právě Renee Good, která zemřela rukou agentů ICE, tím, že jí věnoval svou píseň The Promised Land z roku 1978.