včera 31. ledna 2026 v 18:00
Čas čtení 0:53
Lucie Novotná

Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?

Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
Zdroj: Unsplash /Adem AY / volně k užití
Společnost Meta, pod kterou spadá WhatsApp, Facebook i Instagram, zvažuje zavedení předplatného. Jedna z nejoblíbenějších chatovacích aplikací na světě by tak už pro nás v Evropě nemusela být zadarmo, jako tomu bylo doposud.

Meta už od loňska na WhatsAppu ve světě testuje zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech, informuje iDnes.cz na základě zprávy webu Android Authority. Zároveň podle nich zmiňuje i možnost předplatného, které by reklamy skrylo.

Pro začátek dostupné jen v Evropě

Uživatelé*uživatelky by měli v budoucnu za používání aplikace platit, a to bud tím, že si nechají zobrazovat cílené reklamy, nebo zaplatí peníze za předplatné. Hovoří se o přibližně 100 korunách za měsíc.

V zemích Evropské unie a ve Velké Británii platí přísná legislativa o sbírání dat o osobách. Právě proto by předplatné mělo být jako první dostupné zde, aby občané*občanky mohli rozhodovat o svých datech.

Meta ve velkém testuje AI

Podobný koncept uvedla společnost již v roce 2023 pro aplikace Facebook a Instagram, kde rovněž dala na výběr buď souhlas se zobrazováním reklamy, nebo platbu. Tento krok však nebyl v souladu se zákonem Evropské unie digitálních trzích (DMA), proto Meta obdržela pokuty ve výši stovek milionů euro, tedy v přepočtu miliard korun, a nyní pracuje na upravené verzi, která v souladu bude.

Uvádí se, že spuštění předplatných je pokusem Mety o získání více peněz na financování projektů umělé inteligence (AI). Právě AI chce do svých aplikací také ještě více zasadit, nedávno například za cca 2 miliardy dolarů koupila AI agenta Manus, který se má stát součástí i WhatsAppu. 

Anketa:
Předplatil*a by sis WhatsApp?
Ano, svá osobní data chci mít pod kontrolou.
Ne, raději si nechám zobrazovat reklamy.
Nepoužívám WhatsApp.
Ano, svá osobní data chci mít pod kontrolou.
9 %
Ne, raději si nechám zobrazovat reklamy.
74 %
Nepoužívám WhatsApp.
17 %
