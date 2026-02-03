Film o živote legendy je plný hollywoodskych hviezd.
Štúdio Lionsgate predstavilo nový trailer k očakávanému životopisnému filmu „Michael“, ktorý mapuje cestu Michaela Jacksona od detských začiatkov v skupine Jackson 5 až po jeho premenu na jednu z najväčších hudobných ikon všetkých čias. Film sa nesústredí len na jeho oslňujúcu kariéru, ale aj na vnútorné rozpory a osobný život umelca, ktorého svet poznal ako Kráľa popu.
Do hlavnej úlohy bol obsadený Jaafar Jackson, Michaelov synovec, pre ktorého ide o prvý veľký filmový projekt. Réžiu má na starosti Antoine Fuqua, známy snímkami ako Training Day či The Equalizer, scenár napísal John Logan, autor filmov Gladiátor alebo Rango.
Fuqua nešetril chválou na adresu predstaviteľa hlavnej postavy. Podľa neho Jaafar nezachytáva len výzor legendárneho speváka, ale aj jeho vnútornú energiu a charizmu. Zdôraznil, že ide o výnimočný zážitok, ktorý si treba vychutnať na vlastné oči.
Film sa môže pochváliť silným hereckým obsadením. Colman Domingo stvárňuje prísneho otca Joea Jacksona, Nia Long hrá matku Katherine Jacksonovú. Miles Teller sa objaví ako právnik John Branca a Laura Harrier ako producentka Suzanne de Passe.
V ďalších úlohách uvidíme Kat Graham ako Dianu Ross, Larenza Tatea ako Berryho Gordyho a viacerých hercov v rolách Michaelových súrodencov. Najmladšiu verziu Michaela z čias Jackson 5 hrá Juliano Valdi.
Oficiálny popis filmu uvádza, že ide o filmový portrét života a odkazu jedného z najvplyvnejších umelcov histórie. Príbeh sleduje zrod výnimočného talentu, jeho obrovské ambície a neúnavnú snahu stať sa najväčším zabávačom planéty. Diváci sa môžu tešiť na pohľad do zákulisia jeho života aj na rekonštrukcie ikonických vystúpení z rannej sólovej kariéry.